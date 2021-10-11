Популярні формати житла: як зміни в суспільстві впливають на вибір нерухомості

Сучасні покупці хочуть бачити сміливі рішення і останні технології в своїй оселі.
Стиль життя, пріоритети та вимоги покупців до житла постійно змінюються. Незважаючи на довгий цикл реалізації, будівництво – одна з найперших галузей, що реагують на зміни в суспільстві. Подорожі, пандемія, віддалена робота – породжують нові вимоги до комфорту, мобільності, технологічності. Забудовники ж, в свою чергу, пропонують нові формати і стандарти.
Що саме шукає покупець на ринку нерухомості в 2021 році, що йому пропонують забудовники і що ми можемо побачити на ринку через кілька років – в матеріалі РБК-Україна.
Як показує ситуація на ринку, найбільш популярними серед покупців є квартири в будинках сучасної забудови. За даними ресурсу flatfy.ua з 28 тисяч оголошень з продажу квартир на вторинному ринку, тільки 8 тис. – в будинках, побудованих після 2010 р.
На первинному ринку девелопери, щоб будувати і продавати найбільш затребуване житло, постійно моніторять переваги і запити потенційних інвесторів. Таким чином, висока затребуваною житлових комплексів формату "місто в місті" та житла комфорт-класу відображається в структурі пропозиції. Наприклад, за даними lun.ua, зараз представлено на етапі будівництва житлових комплексів економ-класу – 55, комфорт-класу – 127, бізнес-класу – 96, преміум – 29.
Вартість 1 кв.м в новобудовах КиєваДжерело: ЛУН.Город
Джерело: ЛУН.Місто
Незважаючи на стабільне зростання цін, попит на житло продовжує зростати. Покупці приходять на первинний ринок як за комфортної нерухомістю для життя, так і за перспективним інвестиційним інструментом. Оскільки нерухомість сучасного формату, яка тільки набирає популярності на ринку, здатна принести найвищу ліквідність і стати дійсно вигідним вкладенням.
Період першого локдауна в 2020 році для багатьох виявився випробуванням. Більшою мірою це торкнулося сімей з дітьми: складно поєднувані дистанційне навчання і робота дали імпульс до розширення житла і виділенню в ньому окремих просторів для всіх членів сім'ї. Також ситуація відбилася на сім'ях, які перейшли повністю на віддалений формат роботи.
За словами Лариси Ставиноги, віце-президента ССНУ і директора АН Realterra, перший локдаун спровокував сплеск попиту на заміську нерухомість, а це, в свою чергу, викликало зростання цін на даний формат житла. "За літо 2020 року продалося стільки об'єктів заміської нерухомості, скільки не купували за останні 3-5 років. Якщо в дачних масивах Осокорків до 2020 року можна було купити земельну ділянку за 30 тис., й до 50 тис. – маленький будиночок або дачу, то зараз менше ста тисяч пропозицій не знайти".
Слідом за попитом – активізувалося пропозиція. Багато приміських забудовників почали реалізовувати запит покупців. На первинному ринку стали активно множитися комплекси таунхаусів, дуплексів, триплексів, еко-містечок. Це хороша альтернатива для тих, хто шукає заміське житло, але не може дозволити собі повноцінний котедж з великою ділянкою землі, для тих, кого не бентежить наявність сусідів прямо за стінкою, і віддаленість від міста.
Що стосується міських квартир, то на думку комерційного директора компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвський, попит на економ-сегмент падає: "Попит на ринку первинного житла залишається стабільно високим, змінюються лише очікування інвесторів. Якщо раніше квартири в економ-сегменті користувалися високим попитом, то за останній рік ми відзначаємо зниження його популярності. Фокус уваги покупців змістився в бік квадратних метрів в класі комфорт і комфорт-плюс".
За її словами, в 2020 році в Києві вперше не стартував жоден новий проект економ-класу. Це в першу чергу пов'язано з тим, що інвестори більше не готові платити за бетонну коробку з лавочками біля під'їзду в якості облаштування прибудинкової території.
Сьогоднішній покупець все частіше звертає увагу на благоустрій прибудинкової території, рівень розвитку прилеглої інфраструктури, сучасні технології. Затребувані проекти, в яких девелопери проявили максимальну турботу про майбутні мешканців, забезпечивши комфортне середовище ще на етапі планування. Карантинні обмеження підвищили важливість інфраструктури в пішої доступності, прогулянкових і паркових зон, дитячих і спортивних майданчиків, магазинів, кафе, коворкінг і т.д. Інвестора цікавить не квадратні метри, а повноцінне простір для життя.
"На своєму досвіді ми відзначаємо, що віковий поріг інвесторів знизився", - коментує Анна Лаєвська. – "Якщо раніше це були в основному люди від 35 років, то сьогодні - від 28. Вони багато подорожують і бачать, як будують і живуть в інших країнах. Відповідно, підвищуються їх очікування від проектів в Україні. Точкова забудова, у відриві від міської інфраструктури, їм найменше цікава. А ось зелені зони, вільні планування, квартири з терасами, технології "розумний будинок" – "фішки", що привертають увагу сучасного покупця ".
Про підвищений інтерес до смарт-технологій говорить й Роман Вараніца, з компанії All Right Development and Investment: "Сучасна аудиторія покупців нерухомості хоче бачити сміливі рішення і останні технології в своїй оселі. Причому, технологічність повинна простежуватися в фасадах будинку і плануваннях всередині квартири. Наприклад , зараз дуже модно робити в центрі квартири блок санвузла з прозорими стінами в певних місцях. Ви можете натиснути кнопку на пульті, і скло в цьому приміщенні стане матовим. Саме красива картинка з "вау-ефектом" швидко продає нерухомість молодої аудиторії (25-35 років )".
Як повідомляє Prof Build, на сьогодні більше 30% споруджуваного в Києві житла - це об'єкти нових форматів підвищеного комфорту: багатофункціональні житлові комплекси live-work-play формату, де все необхідне для життя, роботи і дозвілля сконцентровано на території. Та ж ідея закладена і в концепцію "місто в місті". Як правило, прибудинкова територія житлового комплексу вільна від автомобілів, для яких передбачені паркомісця за межами дворів і прогулянкових зон.
Фото: сьогодні більше 30% споруджуваного в Києві житла – це нові формати підвищеного комфорту (lun.ua)
Як відзначили гравці ринку, майбутнє за новими форматами житла, орієнтованими на потреби покупців. За останні кілька років ринок первинної нерухомості якісно виріс. Багато в чому завдяки високим очікуванням інвесторів. "І зараз, і в майбутньому затребувана буде комплексна багатофункціональна забудова. Доцільність такого підходу підкреслив локдаун. Втративши мобільність, люди стали більше цінувати найближчу до будинку інфраструктуру", – коментує Анна Лаєвська.
Серед інвесторів все частіше зустрічаються молоді і прогресивні люди, для яких інноваційні технології вже норма. На це орієнтуються забудовники. "До 2025 року загальна кількість українських новобудов, які зводяться з використанням інноваційних технологій може вирости до 30%", – розповідає Ольга Соловей, співзасновник "Українського клубу нерухомості".
Потрібно розуміти, що попит на ринку первинного і вторинного житла відрізняється, так само, як і цільова аудиторія. І якщо на первинному ринку доцільно говорити про підвищення комфорту і технологічності, то вторинка як і раніше, затребувана через більш низьку ціну за квадратний метр.
Сучасні забудовники, які грають "в довгу" вже сьогодні активно пропонують цілісні концептуальні проекти, і продають стиль життя, а не квадратні метри. Сучасні технології вже стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і ті "фішки", які зараз можна знайти в житло категорії бізнес і преміум, з часом будуть доступні у всіх цінових категоріях.
У попередніх публікаціях ми розповідали, що буде з цінами на первинному ринку до кінця року і як отримати прибуток, інвестуючи в апартаменти.