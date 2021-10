Популярні формати житла: як зміни в суспільстві впливають на вибір нерухомості

Стиль життя, пріоритети та вимоги покупців до житла постійно змінюються. Незважаючи на довгий цикл реалізації, будівництво – одна з найперших галузей, що реагують на зміни в суспільстві. Подорожі, пандемія, віддалена робота – породжують нові вимоги до комфорту, мобільності, технологічності. Забудовники ж, в свою чергу, пропонують нові формати і стандарти.

Що саме шукає покупець на ринку нерухомості в 2021 році, що йому пропонують забудовники і що ми можемо побачити на ринку через кілька років – в матеріалі РБК-Україна.

Інвестори задають тон

Як показує ситуація на ринку, найбільш популярними серед покупців є квартири в будинках сучасної забудови. За даними ресурсу flatfy.ua з 28 тисяч оголошень з продажу квартир на вторинному ринку, тільки 8 тис. – в будинках, побудованих після 2010 р.

На первинному ринку девелопери, щоб будувати і продавати найбільш затребуване житло, постійно моніторять переваги і запити потенційних інвесторів. Таким чином, висока затребуваною житлових комплексів формату "місто в місті" та житла комфорт-класу відображається в структурі пропозиції. Наприклад, за даними lun.ua, зараз представлено на етапі будівництва житлових комплексів економ-класу – 55, комфорт-класу – 127, бізнес-класу – 96, преміум – 29.

Вартість 1 кв.м в новобудовах КиєваДжерело: ЛУН.Город

Джерело: ЛУН.Місто

Незважаючи на стабільне зростання цін, попит на житло продовжує зростати. Покупці приходять на первинний ринок як за комфортної нерухомістю для життя, так і за перспективним інвестиційним інструментом. Оскільки нерухомість сучасного формату, яка тільки набирає популярності на ринку, здатна принести найвищу ліквідність і стати дійсно вигідним вкладенням.

Що важливо для покупців

Період першого локдауна в 2020 році для багатьох виявився випробуванням. Більшою мірою це торкнулося сімей з дітьми: складно поєднувані дистанційне навчання і робота дали імпульс до розширення житла і виділенню в ньому окремих просторів для всіх членів сім'ї. Також ситуація відбилася на сім'ях, які перейшли повністю на віддалений формат роботи.

За словами Лариси Ставиноги, віце-президента ССНУ і директора АН Realterra, перший локдаун спровокував сплеск попиту на заміську нерухомість, а це, в свою чергу, викликало зростання цін на даний формат житла. "За літо 2020 року продалося стільки об'єктів заміської нерухомості, скільки не купували за останні 3-5 років. Якщо в дачних масивах Осокорків до 2020 року можна було купити земельну ділянку за 30 тис., й до 50 тис. – маленький будиночок або дачу, то зараз менше ста тисяч пропозицій не знайти".

Слідом за попитом – активізувалося пропозиція. Багато приміських забудовників почали реалізовувати запит покупців. На первинному ринку стали активно множитися комплекси таунхаусів, дуплексів, триплексів, еко-містечок. Це хороша альтернатива для тих, хто шукає заміське житло, але не може дозволити собі повноцінний котедж з великою ділянкою землі, для тих, кого не бентежить наявність сусідів прямо за стінкою, і віддаленість від міста.

Що стосується міських квартир, то на думку комерційного директора компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвський, попит на економ-сегмент падає: "Попит на ринку первинного житла залишається стабільно високим, змінюються лише очікування інвесторів. Якщо раніше квартири в економ-сегменті користувалися високим попитом, то за останній рік ми відзначаємо зниження його популярності. Фокус уваги покупців змістився в бік квадратних метрів в класі комфорт і комфорт-плюс".

За її словами, в 2020 році в Києві вперше не стартував жоден новий проект економ-класу. Це в першу чергу пов'язано з тим, що інвестори більше не готові платити за бетонну коробку з лавочками біля під'їзду в якості облаштування прибудинкової території. Фото: на ринку стали активно множитися комплекси таунхаусів, дуплексів, триплексів (lun.ua)

У фокусі - благоустрій та технології

Сьогоднішній покупець все частіше звертає увагу на благоустрій прибудинкової території, рівень розвитку прилеглої інфраструктури, сучасні технології. Затребувані проекти, в яких девелопери проявили максимальну турботу про майбутні мешканців, забезпечивши комфортне середовище ще на етапі планування. Карантинні обмеження підвищили важливість інфраструктури в пішої доступності, прогулянкових і паркових зон, дитячих і спортивних майданчиків, магазинів, кафе, коворкінг і т.д. Інвестора цікавить не квадратні метри, а повноцінне простір для життя.

"На своєму досвіді ми відзначаємо, що віковий поріг інвесторів знизився", - коментує Анна Лаєвська. – "Якщо раніше це були в основному люди від 35 років, то сьогодні - від 28. Вони багато подорожують і бачать, як будують і живуть в інших країнах. Відповідно, підвищуються їх очікування від проектів в Україні. Точкова забудова, у відриві від міської інфраструктури, їм найменше цікава. А ось зелені зони, вільні планування, квартири з терасами, технології "розумний будинок" – "фішки", що привертають увагу сучасного покупця ".

Про підвищений інтерес до смарт-технологій говорить й Роман Вараніца, з компанії All Right Development and Investment: "Сучасна аудиторія покупців нерухомості хоче бачити сміливі рішення і останні технології в своїй оселі. Причому, технологічність повинна простежуватися в фасадах будинку і плануваннях всередині квартири. Наприклад , зараз дуже модно робити в центрі квартири блок санвузла з прозорими стінами в певних місцях. Ви можете натиснути кнопку на пульті, і скло в цьому приміщенні стане матовим. Саме красива картинка з "вау-ефектом" швидко продає нерухомість молодої аудиторії (25-35 років )".

Як повідомляє Prof Build, на сьогодні більше 30% споруджуваного в Києві житла - це об'єкти нових форматів підвищеного комфорту: багатофункціональні житлові комплекси live-work-play формату, де все необхідне для життя, роботи і дозвілля сконцентровано на території. Та ж ідея закладена і в концепцію "місто в місті". Як правило, прибудинкова територія житлового комплексу вільна від автомобілів, для яких передбачені паркомісця за межами дворів і прогулянкових зон.

Фото: сьогодні більше 30% споруджуваного в Києві житла – це нові формати підвищеного комфорту (lun.ua)

Інновації змінюють ринок

Як відзначили гравці ринку, майбутнє за новими форматами житла, орієнтованими на потреби покупців. За останні кілька років ринок первинної нерухомості якісно виріс. Багато в чому завдяки високим очікуванням інвесторів. "І зараз, і в майбутньому затребувана буде комплексна багатофункціональна забудова. Доцільність такого підходу підкреслив локдаун. Втративши мобільність, люди стали більше цінувати найближчу до будинку інфраструктуру", – коментує Анна Лаєвська.

Серед інвесторів все частіше зустрічаються молоді і прогресивні люди, для яких інноваційні технології вже норма. На це орієнтуються забудовники. "До 2025 року загальна кількість українських новобудов, які зводяться з використанням інноваційних технологій може вирости до 30%", – розповідає Ольга Соловей, співзасновник "Українського клубу нерухомості".

Потрібно розуміти, що попит на ринку первинного і вторинного житла відрізняється, так само, як і цільова аудиторія. І якщо на первинному ринку доцільно говорити про підвищення комфорту і технологічності, то вторинка як і раніше, затребувана через більш низьку ціну за квадратний метр.

Сучасні забудовники, які грають "в довгу" вже сьогодні активно пропонують цілісні концептуальні проекти, і продають стиль життя, а не квадратні метри. Сучасні технології вже стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і ті "фішки", які зараз можна знайти в житло категорії бізнес і преміум, з часом будуть доступні у всіх цінових категоріях.

