Популярные форматы жилья: как изменения в обществе влияют на выбор недвижимости

Стиль жизни, приоритеты и требования покупателей к жилью постоянно меняются. Несмотря на длинный цикл реализации, строительство – одна из первых отраслей, реагирующих на перемены в обществе. Путешествия, пандемия, удаленная работа – порождают новые требования к комфорту, мобильности, технологичности. Застройщики же, в свою очередь, предлагают новые форматы и стандарты.

Что именно ищет покупатель на рынке недвижимости в 2021 году, что ему предлагают застройщики и что мы можем увидеть на рынке через несколько лет – в материале РБК-Украина.

Инвесторы задают тон

Как показывает ситуация на рынке, наиболее популярными среди покупателей являются квартиры в домах современной застройки. По данным ресурса flatfy.ua из 28 тысяч объявлений по продаже квартир на вторичном рынке, только 8 тыс. – в домах, построенных после 2010 г.

На первичном рынке девелоперы, чтобы строить и продавать наиболее востребованное жилье, постоянно мониторят предпочтения и запросы потенциальных инвесторов. Таким образом, высокая востребованной жилых комплексов формата "город в городе" и жилья комфорт-класса отображается в структуре предложения. Например, по данным lun.ua, сейчас представлено на этапе строительства жилых комплексов эконом-класса – 55, комфорт-класса – 127, бизнес-класса – 96, премиум – 29.

Стоимость 1 кв.м в новостройках Киева Источник: ЛУН.Город

Несмотря на стабильный рост цен, спрос на жилье продолжает расти. Покупатели приходят на первичный рынок как за комфортной недвижимостью для жизни, так и за перспективным инвестиционным инструментом. Поскольку недвижимость современного формата, которая только набирает популярности на рынке, способна принести самую высокую ликвидность и стать действительно выгодным вложением.

Что важно для покупателей

Период первого локдауна в 2020 году для многих оказался испытанием. В большей степени это коснулось семей с детьми: сложно совмещаемые дистанционное обучение и работа дали импульс к расширению жилья и выделению в нем отдельных пространств для всех членов семьи. Также ситуация отразилась на семьях, перешедших полностью на удаленный формат работы.

По словам Ларисы Ставиноги, вице-президента ССНУ и директора АН Realterra, первый локдаун спровоцировал всплеск спроса на загородную недвижимость, а это, в свою очередь, вызвало рост цен на данный формат жилья. "За лето 2020 года продалось столько объектов загородной недвижимости, сколько не продавалось за последние 3-5 лет. Если в дачных массивах Осокорков до 2020 года можно было купить земельный участок за 30 тыс., и до 50 тыс. – маленький домик или дачу, то сейчас меньше ста тысяч предложений не найти".

Вслед за спросом – активизировалось предложение. Многие пригородные застройщики начали реализовывать запрос покупателей. На первичном рынке стали активно множиться комплексы таунхаусов, дуплексов, триплексов, эко-городков. Это хорошая альтернатива для тех, кто ищет загородное жилье, но не может позволить себе полноценный коттедж с большим участком земли, для тех, кого не смущает наличие соседей прямо за стенкой, и удаленность от города.

Что касается городских квартир, то по мнению коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анны Лаевской, спрос на эконом-сегмент падает: "Спрос на рынке первичного жилья остается стабильно высоким, меняются лишь ожидания инвесторов. Если ранее квартиры в эконом-сегменте пользовались высоким спросом, то за последний год мы отмечаем снижение его популярности. Фокус внимания покупателей сместился в сторону квадратных метров в классе комфорт и комфорт-плюс".

По ее словам, в 2020 году в Киеве впервые не стартовал ни один новый проект эконом-класса. Это в первую очередь связано с тем, что инвесторы больше не готовы платить за бетонную коробку с лавочками у подъезда в качестве обустройства придомовой территории. Фото: на рынке стали активно множиться комплексы таунхаусов, дуплексов, триплексов (lun.ua)

В фокусе – благоустройство и технологии

Сегодняшний покупатель все чаще обращает внимание на благоустройство придомовой территории, уровень развития прилегающей инфраструктуры, современные технологии. Востребованы проекты, в которых девелоперы проявили максимальную заботу о будущих жильцах, обеспечив комфортную среду ещё на этапе планирования. Карантинные ограничения повысили важность инфраструктуры в пешей доступности, прогулочных и парковых зон, детских и спортивных площадок, магазинов, кафе, коворкингов и т.д. Инвестора интересуют не квадратные метры, а полноценное пространство для жизни.

"На своем опыте мы отмечаем, что возрастной порог инвесторов снизился", – комментирует Анна Лаевская. – "Если раньше это были в основном люди от 35 лет, то сегодня – от 28. Они много путешествуют и видят, как строят и живут в других странах. Соответственно, повышаются их ожидания от проектов в Украине. Точечная застройка, в отрыве от городской инфраструктуры, им меньше всего интересна. А вот зеленые зоны, свободные планировки, квартиры с террасами, технологии "умный дом" – "фишки", привлекающие внимание современного покупателя".

О повышенном интересе к смарт-технологиям говорит и Роман Вараница, из компании All Right Development and Investment: "Современная аудитория покупателей недвижимости хочет видеть смелые решения и последние технологии в своем жилье. Причем, технологичность должна прослеживаться в фасадах дома и планировках внутри квартиры. Например, сейчас очень модно делать в центре квартиры блок санузла с прозрачными стенами в определенных местах. Вы можете нажать кнопку на пульте, и стекло в этом помещении станет матовым. Именно красивая картинка с "вау-эффектом" быстро продает недвижимость молодой аудитории (25-35 лет)".

Как сообщает Prof Build, на сегодня более 30% строящегося в Киеве жилья – это объекты новых форматов повышенного комфорта: многофункциональные жилые комплексы live-work-play формата, где всё необходимое для жизни, работы и досуга сконцентрировано на территории. Та же идея заложена и в концепцию "город в городе". Как правило, придомовая территория жилого комплекса свободна от автомобилей, для которых предусмотрены паркоместа за пределами дворов и прогулочных зон.

Фото: сегодня более 30% строящегося в Киеве жилья – это новые форматы повышенного комфорта (lun.ua)

Инновации меняют рынок

Как отметили игроки рынка, будущее за новыми форматами жилья, ориентированными на потребности покупателей. За последние несколько лет рынок первичной недвижимости качественно вырос. Во многом благодаря высоким ожиданиям инвесторов. "И сейчас, и в будущем востребована будет комплексная многофункциональная застройка. Целесообразность такого подхода подчеркнул локдаун. Утратив мобильность, люди стали больше ценить ближайшую к дому инфраструктуру", – комментирует Анна Лаевская.

Среди инвесторов всё чаще встречаются молодые и прогрессивные люди, для которых инновационные технологии уже норма. На это ориентируются застройщики. "К 2025 году общее количество украинских новостроек, которые возводятся с использованием инновационных технологий может вырасти до 30%", – рассказывает Ольга Соловей, соучредитель "Украинского клуба недвижимости".

Нужно понимать, что спрос на рынке первичного и вторичного жилья отличается, так же, как и целевая аудитория. И если на первичном рынке целесообразно говорить о повышении комфорта и технологичности, то вторичка по-прежнему, востребована из-за более низкой цены за квадратный метр.

Современные застройщики, которые играют "в долгую" уже сегодня активно предлагают цельные концептуальные проекты, и продают стиль жизни, а не квадратные метры. Современные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и те "фишки", которые сейчас можно найти в жилье категории бизнес и премиум, со временем будут доступны во всех ценовых категориях.

