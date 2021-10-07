Зниження активності та очікування реформ: прогнози первинного ринку до кінця року

У Києві, Одесі та Харкові кількість покупців зменшилась на 10%.

Попри збільшення цін на первинному ринку в найбільших містах на 15-20%, пов'язане зі зростанням собівартості будівництва (на 20-30%), а також з великою кількістю інвестиційних придбань задля збереження та примноження коштів (до 60% від усіх угод), до кінця року зростання цін малоймовірне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості України.

На первинному ринку нерухомості цінова кон’юнктура залежить від кількох факторів, таких як:

зростання собівартості будівництва, зокрема будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

наявного платоспроможного попиту;

розвитку іпотеки та фінансових інструментів;

реформи містобудування.

Наприклад, за даними Львівського відділення АФНУ, за вересень кількість угод у деяких забудовників Львова знизилася на 12-20%. Схожі тенденції спостерігаються в інших великих обласних центрах: в Києві, Одесі та Харкові зменшення покупців становить близько 10%, у Дніпрі — 7-10%.

Президент АФНУ Юрій Піта розповів, що зниження активності покупців на первинному ринку поки що не спричинило якихось суттєвих цінових змін. Проте, забудовники отримали досить красномовний сигнал, що наразі попит майже повністю реалізовано: "До кінця року середні ціни на новобудови можуть зрости на 2-3%. Збільшення цін в межах 3-5% очікується лише у 20-30% об’єктів, що зводяться. Разом з тим, забудовники чудово розуміють, що "відірваність" цін від реального попиту вплине на подальше зменшення кількості угод".

В останні місяці 2021 року як на первинному, так і на вторинному ринках простежуватимуться схожі цінові тенденції. Проте для первинного ринку вкрай важливим є завершення реформи містобудівної діяльності. Поки зарано стверджувати, що в цьому питанні сталися значні зрушення.

"У жовтні-листопаді очікується голосування Ради з низки законопроєктів, які прямо впливатимуть на кон’юнктуру первинного ринку житла. Прийняття необхідних документів для реформування будівельної галузі (законопроектів № 5655, 5656 та 5877) можуть суттєво спростити діяльність забудовників і водночас збільшити довіру потенційних інвесторів. Не виключено, що з прийняттям цих законопроектів вже до кінця року на ринку збільшиться кількість нових об’єктів, в яких розпочнуться продажі квартир. Зростання пропозиції на тлі обмеженого попиту стане вагомим фактором стабільності цін", — підкреслив очільник АФНУ.

Що стосується законопроєкту 5877, то одним з головних питань для його ефективності є оподаткування придбаної квартири, що буде збудована в майбутньому.

"За логікою, придбання квартири в будинку, що зводиться, має оподатковуватися одразу за ставкою 20% ПДВ, що призведе до податкового навантаження для забудовників, та 18% податку на доходи фізичних осіб з третього і наступного продажу, що призведе до суттєвих витрат для інвесторів, які придбають об'єкти з метою перепродажу. Очевидно, що це вплине на кінцеві витрати покупця, а тому не виключена їх часткова переорієнтація на вторинний ринок. Для зменшення податкового тягаря на інвестора вочевидь потрібні зміни до Податкового кодексу України, які б врахували спеціальний статус квартир, що будуть побудовані в майбутньому", — вважає Юрій Піта.

Раніше ми розповідали, що зниження попиту на вторинее житло пов’язане з тим, що покупець уже не готовий до існуючих цін.