Нові стандарти у старому місті: особливості та перспективи офісної нерухомості Львова

Львів упевнено утримує статус "української силіконової долини" за велику кількість ІТ-фахівців, а також активний розвиток сектору традиційних та гнучких офісів, який сміливо може посперечатися зі столицею. Станом на листопад 2021 року загальна конкурентна пропозиція офісної нерухомості у Львові зросла на 19% від початку року – до 342 000 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на статистичну інформацію консалтингової компанії CBRE Ukraine.

Нові офіси Львова – поповнення 2021

Обсяг нової пропозиції у листопаді 2021 склав приблизно 59 000 кв.м., що у два рази вищий від минулорічного.

Цього року було завершено 7 нових проєктів:

БЦ IQ PARK (7 800 кв.м);

БЦ Natsionalnyi (4 000 кв.м);

БЦ Viking (16 500 кв.м);

БЦ Taurus (9 000 кв.м);

БЦ Seven-G (6 000 кв.м);

бізнес-кампус В01 LvivTech.City (11 500 кв.м);

креативний простір KIVSH (4 800 кв.м).

Зважаючи на значний обсяг виведених на ринок офісних об'єктів, частка вільних площ складає 19%. У зв'язку з цим ставки оренди в кращих об'єктах залишились незмінними з початку року і варіювались в діапазоні 10-18 дол. за кв.м/місяць.

Очікування від 2022

У 2022 році на ринку Львова заплановано до введення в експлуатацію 9 нових офісних об’єктів загальною площею 73 200 кв.м., серед яких:

MONO (30 000 кв.м.);

БЦ Washington Tower (15 400 кв.м.);

БЦ V12 (8 600 кв.м.);

офісна будівля на вул. Трускавецька, 48 (7 000 кв.м.);

БЦ Penta (5 400 кв.м.;,

БЦ Kristal Plaza (4 300 кв.м.);

БЦ Proton (2 500 кв.м.).

"Великий обсяг введеної в експлуатацію нової офісної пропозиції останніх років, можна, зокрема, пояснити тим, що нові офісні об’єкти, які вийшли на ринок у 2020-2021 роках, почали будуватись ще до пандемії COVID-19", – зазначив Радомир Цуркан, керуючий партнер CBRE Ukraine. Джерело: CBRE Ukraine

Нові вимоги та старі помилки

Крім того, на офісному ринку Львова, можна відслідкувати такі ж закономірності розвитку, як і у Києві. На обох ринках обсяг нової пропозиції росте завдяки введенню в експлуатацію нових офісних проєктів, а також, значною мірою, завдяки реконструкції існуючих бізнес-центрів згідно з сучасними стандартами.

Проте, без врахування нових стандартів будівництва та тенденцій проєктування офісних площ, особливо в часи пандемії, новий об’єкт може зіштовхнутись із проблемами заповнюваності. gettyimages

Серед основних проблем і помилок під час будівництва бізнес-центрів, можна виділити:

будівництво за застарілими проєктами з високим коефіцієнтом загальних площ і непродуманою концепцією поверху;

створення неефективних площ типового поверху;

нестача якісної внутрішньої інфраструктури для орендарів (тісні лоббі, відсутність якісного обслуговування, чіткого плану навігації по бізнес-центру чи поганий wi-fi в ліфті);

малий або незручний паркінг.

Сьогодні бізнес-центр, щоб привабити орендаря, повинен мати свій набір переваг. Перш за все, плюсом будуть великі поверхи для оренди (від 1500 кв.м.), наявність коворкінгу або гнучкого офісу для проведення зустрічей, лаунж чи конференц-зони, велопарковки та паркінгу, спортзалу та зони для відпочинку, спільної фуд-зони і тераси або івент-зони на даху.

"Ми вважаємо, що Львів поступово втілює якісні і сучасні проекти на ринку. Враховуючи значну історичну частину міста із архітектурним надбанням, висотні бізнес-центри не завжди гармонійно вписуються в ландшафт міста. Для такого міста як Львів, важливими критеріями успішних об’єктів має бути наявність окремої території із власною екосистемою та єдиною концепцією, де і працівники, і відвідувачі з комфортом можуть провести час. В Києві вже реалізовано кілька проектів такого типу, так само як і в європейських містах, і ми бачимо, як такі об’єкти користуються попитом у орендарів",– резюмував Радомир Цуркан.

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