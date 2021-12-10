Нові стандарти у старому місті: особливості та перспективи офісної нерухомості Львова

Львів упевнено утримує статус "української силіконової долини" за велику кількість ІТ-фахівців, а також активний розвиток сектору традиційних та гнучких офісів, який сміливо може посперечатися зі столицею. Станом на листопад 2021 року загальна конкурентна пропозиція офісної нерухомості у Львові зросла на 19% від початку року – до 342 000 кв.м.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на статистичну інформацію консалтингової компанії CBRE Ukraine.
Обсяг нової пропозиції у листопаді 2021 склав приблизно 59 000 кв.м., що у два рази вищий від минулорічного.
Цього року було завершено 7 нових проєктів:
Зважаючи на значний обсяг виведених на ринок офісних об'єктів, частка вільних площ складає 19%. У зв'язку з цим ставки оренди в кращих об'єктах залишились незмінними з початку року і варіювались в діапазоні 10-18 дол. за кв.м/місяць.
У 2022 році на ринку Львова заплановано до введення в експлуатацію 9 нових офісних об’єктів загальною площею 73 200 кв.м., серед яких:
"Великий обсяг введеної в експлуатацію нової офісної пропозиції останніх років, можна, зокрема, пояснити тим, що нові офісні об’єкти, які вийшли на ринок у 2020-2021 роках, почали будуватись ще до пандемії COVID-19", – зазначив Радомир Цуркан, керуючий партнер CBRE Ukraine.
Крім того, на офісному ринку Львова, можна відслідкувати такі ж закономірності розвитку, як і у Києві. На обох ринках обсяг нової пропозиції росте завдяки введенню в експлуатацію нових офісних проєктів, а також, значною мірою, завдяки реконструкції існуючих бізнес-центрів згідно з сучасними стандартами.
Проте, без врахування нових стандартів будівництва та тенденцій проєктування офісних площ, особливо в часи пандемії, новий об’єкт може зіштовхнутись із проблемами заповнюваності.
Серед основних проблем і помилок під час будівництва бізнес-центрів, можна виділити:
Сьогодні бізнес-центр, щоб привабити орендаря, повинен мати свій набір переваг. Перш за все, плюсом будуть великі поверхи для оренди (від 1500 кв.м.), наявність коворкінгу або гнучкого офісу для проведення зустрічей, лаунж чи конференц-зони, велопарковки та паркінгу, спортзалу та зони для відпочинку, спільної фуд-зони і тераси або івент-зони на даху.
"Ми вважаємо, що Львів поступово втілює якісні і сучасні проекти на ринку. Враховуючи значну історичну частину міста із архітектурним надбанням, висотні бізнес-центри не завжди гармонійно вписуються в ландшафт міста. Для такого міста як Львів, важливими критеріями успішних об’єктів має бути наявність окремої території із власною екосистемою та єдиною концепцією, де і працівники, і відвідувачі з комфортом можуть провести час. В Києві вже реалізовано кілька проектів такого типу, так само як і в європейських містах, і ми бачимо, як такі об’єкти користуються попитом у орендарів",– резюмував Радомир Цуркан.
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