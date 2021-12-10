Новые стандарты в старом городе: особенности и перспективы офисной недвижимости Львова

Львов уверенно удерживает статус "украинской силиконовой долины" за большое количество IТ-специалистов, а также активное развитие сектора традиционных и гибких офисов, который смело может соперничать со столицей. По состоянию на ноябрь 2021 года общее конкурентное предложение офисной недвижимости во Львове выросло на 19% С начала года – до 342 000 кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на статистическую информацию консалтинговой компании CBRE Ukraine.

Новые офисы Львова – пополнение 2021

Объем нового предложения в ноябре 2021 составил примерно 59 000 кв. м., что в два раза выше прошлогоднего.

В этом году было завершено 7 новых проектов:

БЦ IQ PARK (7 800 кв. м);

БЦ Natsionalnyi (4 000 кв. м);

БЦ Viking (16 500 кв. м);

БЦ Taurus (9 000 кв. м);

БЦ Seven-G (6 000 кв. м);

бизнес-кампус В01 LvivTech.City (11 500 кв. м);

креативное пространство KIVSH (4 800 кв. м).

Учитывая значительный объем выведенных на рынок офисных объектов, доля свободных площадей составляет 19%. В связи с этим ставки аренды в лучших объектах остались неизменными с начала года и варьировались в диапазоне 10-18 долл. за кв. м/месяц.

Ожидание от 2022

В 2022 году на рынке Львова запланировано к вводу в эксплуатацию 9 новых офисных объектов общей площадью 73 200 кв. м., среди которых:

Моно (30 000 кв. м.);

БЦ Washington Tower (15 400 кв. м.);

БЦ V12 (8 600 кв. м.);

офисное здание на ул. Трускавецкая, 48 (7 000 кв. м.);

БЦ Penta (5 400 кв. м.;,

БЦ Kristal Plaza (4 300 кв. м.);

БЦ Proton (2 500 кв. м.).

"Большой объем введенного в эксплуатацию нового офисного предложения последних лет, можно, в частности, объяснить тем, что новые офисные объекты, которые вышли на рынок в 2020-2021 годах, начали строиться еще до пандемии COVID-19", – отметил Радомир Цуркан, управляющий партнер CBRE Ukraine. Источник: CBRE Ukraine

Новые требования и старые ошибки

Кроме того, на офисном рынке Львова, можно отследить такие же закономерности развития, как и в Киеве. На обоих рынках объем нового предложения растет благодаря введению в эксплуатацию новых офисных проектов, а также, в значительной мере, благодаря реконструкции существующих бизнес-центров в соответствии с современными стандартами.

Однако, без учета новых стандартов строительства и тенденций проектирования офисных площадей, особенно во времена пандемии, новый объект может столкнуться с проблемами заполняемости. gettyimages

Среди основных проблем и ошибок при строительстве бизнес-центров можно выделить:

строительство по устаревшим проектам с высоким коэффициентом общих площадей и непродуманной концепцией этажа;

создание неэффективных площадей типового этажа;

нехватка качественной внутренней инфраструктуры для арендаторов (тесные лобби, отсутствие качественного обслуживания, четкого плана навигации по бизнес-центру или плохой wi-fi в лифте);

маленький или неудобный паркинг.

Сегодня бизнес-центр, чтобы привлечь арендатора, должен иметь свой набор преимуществ. Прежде всего, плюсом будут большие этажи для аренды (от 1500 кв.м.), наличие коворкинга или гибкого офиса для проведения встреч, лаунж или конференц-зоны, велопарковки и паркинга, спортзала и зоны для отдыха, совместной фуд-зоны и террасы или ивент-зоны на крыше.

"Мы считаем, что Львов постепенно воплощает качественные и современные проекты на рынке. Учитывая значительную историческую часть города с архитектурным достоянием, высотные бизнес-центры не всегда гармонично вписываются в ландшафт города. Для такого города как Львов, важными критериями успешных объектов должно быть наличие отдельной территории с собственной эко-системой и единой концепцией, где и работники, и посетители с комфортом могут провести время. В Киеве уже реализовано несколько проектов такого типа, так же как и в европейских городах, и мы видим, как такие объекты пользуются спросом у арендаторов",– резюмировал Радомир Цуркан.

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