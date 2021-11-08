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Міжнародні компанії змінилися IT-шниками: перестановка на ринку офісної нерухомості

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Понеділок 08 листопада 2021 15:18
Міжнародні компанії змінилися IT-шниками: перестановка на ринку офісної нерухомості Фото: сьогодні в Києві припадає 612 кв. м офісів на 1000 жителів (facebook.com torontokyiv)
Автор: Леся Панченко

Більше 50% всіх професійних офісних площ поглинули компанії IT-сектора.

Ставки оренди в офісній нерухомості поступово стабілізуються, а пропозиція розширюється за рахунок виведення на ринок нових і реконцепції застарілих об'єктів. На вересень 2021 року в Києві функціонують 150 бізнес-центрів, готуються до виходу на ринок ще 29.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію з прес-конференції компанії UTG.

Портрет орендаря змінюється

Одна з тенденцій, яка простежується в Україні з 2014 року – скорочення кількості міжнародних компаній та їх представництв.

На поточний момент, більше 50% всіх професійних офісних площ поглинули компанії IT-сектора. Він став провідною рушійною силою розвитку офісного ринку України в 2016-2019 роках і реанімував практично всі заморожені/відкладені проекти.

Трансформації в офіси зазнали застарілі торгові центри, готельні комплекси, підприємства і фабрики (готелі "Кооператор", "Славутич", кінотеатр "Зоряний", ТЦ Silver Breeze, inSilver, фабрика м.Вороніна, завод "Арсенал" та інші).Міжнародні компанії змінилися IT-шниками: перестановка на ринку офісної нерухомості

Джерело: UTG

Пропозиція бізнес-площ зростає

На вересень 2021 року в Києві функціонують 150 бізнес-центрів:

  • класу А – 19;
  • класу В – 111;
  • класу С – 20;
  • адміністративних будівель, що не потрапляють в класифікацію – 40.

Сукупна орендована площа офісних будівель становить 1 825 150 кв.м, що відповідає показнику 612 кв.м на 1000 жителів.

У структурі пропозиції по площі:

  • клас А займає 25,5% або 481 088 кв.м;
  • клас В-64,8% або 1 222 636 кв.м.

Близько 46,6% або 878 450 кв.м офісних приміщень введені в експлуатацію до 2010 і на сьогоднішній день морально і технічно застаріли.

За підсумками 2020-го пропозиція поповнилася 10 БЦ, сукупною площею 119 300 кв. м.

Протягом 2021-2022 років на ринку офісної нерухомості Києва очікується поповнення у вигляді ще 29 бізнес-центрів.Міжнародні компанії змінилися IT-шниками: перестановка на ринку офісної нерухомості

Джерело: UTG

"Ставки оренди в офісній нерухомості поступово стабілізуються. На жовтень 2021 оренди 1 кв.м на місяць обходиться в класі а – 26,4 дол. (зростання відносно січня 2021 на 3%), в класі В – 18 дол. (зростання майже 4%), в класі С – майже 12 дол. (зростання 9%) без урахування ПДВ та інших коефіцієнтів", – уточнює керівник департаменту консалтингу, Костянтин Олійник.

Раніше ми писали, що пандемія справила великий вплив на ринок торговельної нерухомості України.

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