Снижение активности и ожидание реформ: прогнозы первичного рынка до конца года

В Киеве, Одессе и Харькове количество покупателей уменьшилось на 10%.

Несмотря на увеличение цен на первичном рынке в крупнейших городах на 15-20%, связаное с ростом себестоимости строительства (на 20-30%), а также с большим количеством инвестиционных приобретений для сохранения и приумножения средств (до 60% от всех сделок), к концу года рост цен маловероятен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

На первичном рынке недвижимости ценовая конъюнктура зависит от нескольких факторов, таких как:

рост себестоимости строительства, в частности строительных материалов и строительно-монтажных работ;

существующего платежеспособного спроса;

развития ипотеки и финансовых инструментов;

реформы градостроительства.

Например, по данным Львовского отделения АСНУ, за сентябрь количество сделок у некоторых застройщиков Львова снизилось на 12-20%. Похожие тенденции наблюдаются в других крупных областных центрах: в Киеве, Одессе и Харькове уменьшение покупателей составляет около 10%, в Днепре — 7-10%.

Президент АСНУ Юрий Пита рассказал, что снижение активности покупателей на первичном рынке пока не повлекло каких-то существенных ценовых изменений. Однако, застройщики получили весьма красноречивый сигнал, что в настоящее время спрос почти полностью реализован: "До конца года средние цены на новостройки могут вырасти на 2-3%. Увеличение цен в пределах 3-5% ожидается лишь у 20-30% возводимых объектов. Вместе с тем, застройщики прекрасно понимают, что "оторванность" цен от реального спроса повлияет на дальнейшее уменьшение количества сделок".

В последние месяцы 2021 года как на первичном, так и на вторичном рынках будут прослеживаться схожие ценовые тенденции. Однако для первичного рынка крайне важным является завершение реформы градостроительной деятельности. Пока рано утверждать, что в этом вопросе произошли значительные сдвиги.

"В октябре-ноябре ожидается голосование Рады по ряду законопроектов, которые прямо будут влиять на конъюнктуру первичного рынка жилья. Принятие необходимых документов для реформирования строительной отрасли (законопроектов № 5655, 5656 и 5877) могут существенно упростить деятельность застройщиков и одновременно увеличить доверие потенциальных инвесторов. Не исключено, что с принятием этих законопроектов уже к концу года на рынке увеличится количество новых объектов, в которых начнутся продажи квартир. Рост предложения на фоне ограниченного спроса станет весомым фактором стабильности цен", — подчеркнул глава АСНУ.

Что касается законопроекта 5877, то одним из главных вопросов для его эффективности является налогообложение приобретенной квартиры, которая будет построена в будущем.

"По логике, приобретение квартиры в возводимом доме должно облагаться налогом сразу по ставке 20% НДС, что приведет к налоговой нагрузке для застройщиков, и 18% налога на доходы физических лиц с третьей и следующей продажи, что приведет к существенным расходам для инвесторов, которые приобретут объекты с целью перепродажи. Очевидно, что это повлияет на конечные затраты покупателя, а потому не исключена их частичная переориентация на вторичный рынок. Для уменьшения налогового бремени на инвестора очевидно нужны изменения в Налоговый кодекс Украины, учитывающих специальный статус квартир, которые будут построены в будущем", — считает Юрий Пита.

Раньше мы рассказывали, что снижение спроса на вторичное жилье связано с тем, что покупатель уже не готов к существующим ценам.