Вище хмар. Чому світ відмовляється від хмарочосів

Сто років тому хмарочоси перевернули уявлення про міську архітектуру — це був інноваційний підхід, який підкорив багато країн світу. Він дозволяв будувати велику кількість квадратних метрів на невеликих ділянках землі. Зараз ставлення до висотних будівель дещо змінилося. Деякі міста і зовсім планують від них відмовитися на користь горизонтальної забудови.
У чому недоліки життя серед хмарочосів і як змінитися архітектурна практика найближчому майбутньому — розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на ArchDaily.
Більше 4-х з восьми мільярдів населення земної кулі проживає в містах, і очікується, що в найближчі 20-25 років до них приєднаються ще 2,5 мільярда. Висотні будинки виявилися актуальними для густонаселених міст, в яких існує дефіцит вільних ділянок. У районах, де простір завантажений пішоходами і регулярним рухом транспорту, будівництво малоповерхових комерційних і житлових будівель недостатньо для фізичного і психічного комфорту жителів.
Щоб максимально використати доступний простір, архітектори почали проектувати будівлі змішаного використання, інтегруючи комерційні приміщення та соціальну інфраструктуру в житлові будинки. Висотки з відкритими терасами активно використовуються в сучасних проектах, забезпечуючи мешканцям відокремлене від міської метушні місце.
Попри вирішувані хмарочосами проблеми, багато сучасних архітекторів їх критикують. За даними NYC Audubon, від 90 тис до 230 тис нічних птахів щорічно гинуть в Нью-Йорку, врізаючись в скляні хмарочоси. Штучне нічне освітлення в містах погіршує видимість птахів і збивають їх зі шляху.
Крім того, New York Times оголосила, що жителі 432 Парк-авеню Нью-Йорка, одного з найдорожчих районів у світі, пред'являють позов розробникам проекту про відшкодування збитку в розмірі 125 мільйонів доларів, посилаючись на численні повені, несправні ліфти, нестерпний шум, викликаний руйнуванням будівель.
Зміни щодо майбутнього хмарочосів почали формуватися у всьому світі. Компанія New London Architecture (NLA) опублікувала результати свого щорічного дослідження висотних будівель 2021 року, присвяченого стану висотної забудови Лондона. Один з ключових висновків звіту — у 2020 році почалося будівництво тільки 24 висоток в порівнянні з 44 роком раніше
У густонаселених містах, в яких не вистачає ділянок під забудову, поки єдиним виходом залишається будувати вгору. Проте вже зараз забудовники пропонують рішення, які допомогли б використовувати переваги веж, але бути більш екологічними й керуватися принципами сталого розвитку.
За останні роки в будівельній галузі відбувся перехід від сталі і бетону до високих дерев'яних конструкцій. Це змінило світ хмарочосів і висотних будівель. У 2017 році Уряд Канади представив програму екологічного будівництва з використанням деревини (GCWood) та екоматеріалів. Дотримуючись того ж принципу, в міжнародному будівельному кодексі схвалено 14 поправок з метою збільшити дозволену висоту масивних дерев'яних конструкцій до 80 метрів.
Відповідаючи на глобальні проблеми навколишнього середовища, Owings & Merrill запропонували архітектурну концепцію з використанням в конструкції "лісу в фасаді", який ізолює вуглець і створюють нове екологічне і стійке міське середовище.
CRA-Carlo Ratti Associati також нещодавно представила вежу Jian mu Tower в Шеньчжені. У будівлю висотою 218-метрів інтегрована вертикальна гідропонна "ферма" по всьому фасаду. Передбачається що вона зможе прогодувати до 40 тисяч осіб на рік.
Хоча 51-поверхова вежа займає останню вільну ділянку в центральному діловому районі Шеньчженя, можливість самозабезпечення дозволяє жителям вирощувати і споживати свіжі овочі та фрукти всередині вежі, виробляючи приблизно 270 тисяч кілограмів харчових продуктів на рік.
Поки ми не можемо відмовитися від хмарочосів, екологічні та економічні фактори підштовхують архітекторів до пошуку інноваційних способів найкращого використання висотної архітектури.
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