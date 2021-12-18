Выше облаков. Почему мир отказывается от небоскребов

Сто лет назад небоскребы перевернули представление о городской архитектуре — это был инновационный подход, покоривший многие страны мира. Он позволял стоить большое количество квадратных метров на небольших участках земли. Сейчас отношение к высотным зданиям несколько изменилось. Некоторые города и вовсе планируют от них отказаться в пользу горизонтальной застройки.

В чем недостатки жизни среди небоскребов и как измениться архитектурная практика ближайшем будущем — рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на ArchDaily.

Почему нам сложно отказаться от небоскребов

Более 4-х из восьми миллиардов населения земного шара проживает в городах, и ожидается, что в ближайшие 20-25 лет к ним присоединятся еще 2,5 миллиарда. Высотные дома оказались актуальными для густонаселенных городов, в которых существует дефицит свободных участков. В районах, где пространство загружено пешеходами и регулярным движением транспорта, строительство малоэтажных коммерческих и жилых зданий недостаточно для физического и психического комфорта жителей. Фото: Pinterest

Чтобы максимально использовать доступное пространство, архитекторы начали проектировать здания смешанного использования, интегрируя коммерческие помещения и социальную инфраструктуру в жилые дома. Высотки с открытыми террасами активно используется в современных проектах, обеспечивая жильцам уединенное место вдали от городской суеты.

В чем проблема небоскребов

Несмотря на решаемые небоскребами проблемы, многие современные архитекторы их критикуют. По данным NYC Audubon, от 90 тыс до 230 тыс ночных птиц ежегодно погибают в Нью-Йорке, врезаясь в стеклянные небоскребы. Искусственное ночное освещение в городах ухудшает видимость птиц и сбивают их с пути.

Кроме того, New York Times объявила, что жители 432 Парк-авеню Нью-Йорка, одного из самых дорогих районов в мире, предъявляют иск разработчикам проекта о возмещении ущерба в размере 125 миллионов долларов, ссылаясь на многочисленные наводнения, неисправные лифты, невыносимый шум, вызванный разрушением зданий. Фото: Pinterest

Изменения в отношении будущего небоскребов начали формироваться во всем мире. Компания New London Architecture (NLA) опубликовала результаты своего ежегодного исследования высотных зданий 2021 года, посвященного состоянию высотной застройки Лондона. Один из ключевых выводов отчета — в 2020 году началось строительство только 24 высоток по сравнению с 44 годом ранее

В густонаселенных городах, в которых не хватает участков под застройку, пока единственным выходом остается строить вверх. Однако уже сейчас застройщик предлагают решения, которые помогли бы использовать преимущества башен, но быть более экологичными и руководствоваться принципами устойчивого развития.

Креативный подход ради экологии

За последние годы в строительной отрасли произошел переход от стали и бетона к высоким деревянным конструкциям. Это изменило мир небоскребов и высотных зданий. В 2017 году правительство Канады представило Программу экологичного строительства с использованием древесины (GCWood) и экоматериалов. Следуя тому же принципу, в Международном строительном кодексе одобрено 14 поправок с целью увеличить разрешенную высоту массивных деревянных конструкций до 80 метров.

Отвечая на глобальные проблемы окружающей среды, Owings & Merrill предложили архитектурную концепцию с использованием в конструкции "леса в фасаде", который изолирует углерод и создают новую экологическую и устойчивую городскую среду.

CRA-Carlo Ratti Associati также недавно представила башню Jian Mu Tower в Шэньчжэне. В здание высотой 218-метров интегрирована вертикальная гидропонная "ферма" по всему фасаду. Предполагается что она сможет прокормить до 40 тысяч человек в год. Фото: ArchDaily

Хотя 51-этажная башня занимает последний свободный участок в центральном деловом районе Шэньчжэня, возможность самообеспечения позволяет жителям выращивать и потреблять свежие овощи и фрукты внутри башни, производя примерно 270 тысяч килограммов продуктов питания в год. Фото: ArchDaily

Пока мы не можем отказаться от небоскребов, экологические и экономические факторы подталкивают архитекторов к поиску инновационных способов наилучшего использования высотной архитектуры.

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