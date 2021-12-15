Якими будуть нові житлові комплекси у найближчі 3-5 років: прогноз

У найближчі 3-5 років на первинному ринку варто очікувати суттєвих змін в роботі забудовників. З одного боку змінюватимуться бізнес-процеси в девелоперських компаніях, а з іншого – зростатиме якість житлових комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty на аналітику групи компаній Concept Group.

Лише 20% забудовників працюють за світовими стандартами

За словами керуючого партнера Concept Group Михайла Підвисоцького, в Києві лише 20% компаній-забудовників працюють за новими світовими стандартами, які полягають в девелопменті повного циклу (від проєктування, будівництва до експлуатації побудованих ЖК). Окрім цього, сучасні девелопери для реалізації проєктів все частіше використовують власні інвестиції, які становлять до 60% від собівартості проекту.

"Такі кошти дають змогу будувати без озирання на стан попиту, не залежати від форсмажорних обставин, якими, наприклад, у 2020-2021 роках були пандемічні обмеження", – розповів експерт.

Курс на енергоощадність та сучасні технології

Важливим для розвитку первинного ринку житла може стати й поступова орієнтація вітчизняних компаній на створення великих житлових масивів за принципом "міста в місті": самодостатніх, інтегрованих в довкілля житлових просторів з усім необхідним для комфортного життя, роботи, відпочинку, занять спортом тощо. Такі проєкти відповідатимуть світовим стандартам енергоощадності та будуватимуться з використанням найсучасніших технологій.

В нових масштабних проєктах довкілля стане домінантою, а житлові будинки та належна інфраструктура для максимально комфортного життя (це і дитячі садки, школи, спортивні, прогулянкові зони, паркінги) будуть органічно "вплетені" в це середовище.

Собівартість зведення таких об'єктів може на 30-35% бути вищою за звичайні проєкти комфорт-класу. А до 2025-2027 років у Києві частка нових масштабних проєктів може сягнути 25-30% від усієї пропозиції на первинному ринку житла.

"За сприятливих умов, у найближчі 5 років частка масштабних проєктів складатиме близько однієї третини від усього житла, що зводитиметься", –підсумував Михайло Підвисоцький.

Раніше ми розповідали коли чекати "новий житловий бум".