Краєвиди без обмежень: як вибрати та облаштувати квартиру з панорамними вікнами

Ще 10 років тому панорамне скління було ознакою елітної нерухомості – сучасних бізнес-центрів, обраних котеджів та преміальних новобудов. Зараз панорамні вікна вже must have елемент в усіх житлових комплексах комфорт-класу і вище. Завдяки сучасним будівельним рішенням, мешканці не бояться змерзнути у квартирі з вікном на всю стіну. Натомість вони оцінили переваги такого архітектурного рішення.

Про переваги та недоліки, різновиди та експлуатацію панорамних вікон — читайте в матеріалі РБК-Україна REALTY.

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Інсоляція та простір

Панорамні вікна відкривають неповторний вид на гарну природу та міські пейзажі, крім іншого, за їх допомогою можна забезпечити приміщення великою кількістю природного освітлення. Потужна інсоляція (кількість сонячного світла на одиницю площі) – головна перевага такого типу скління. Незалежно від розташування квартири, вікна пропускають максимум сонячних променів. Це — чудовий варіант для країн із довгою зимою та похмурим кліматом. Наприклад, класичні скандинавські будинки передбачають саме панорамне скління.

Такі вікна роблять кімнату просторішою завдяки відсутності видимих перегородок. Вдень вони візуально подовжують простір за межі будинку, а вночі відбивають його, якщо не закриті шторами.

Утім, є і недоліки: вікна відкривають вид не тільки із середини оселі, а й зовні. Отже, життя у будинку буде доступне для сторонніх очей. Виправити цю ситуацію може одностороннє прозоре покриття (тонування) або жалюзі, фіранки, штори. У багатоквартирних будинках вікна в підлогу роблять тільки у вітальнях, студіях чи на балконах. Скління всього горизонтального простору вимагає точних розрахунків та грамотного дизайнерського рішення. Фото: Pinterest

Панорамні вікна краще встановлювати на південно-західній стороні будинку – так сонячні проміни потраплятимуть у достатній кількості, роблячи приміщення яскравим та затишним. Втім, інтенсивна інсоляція може негативно вплинути на якість сну, а влітку зробити оселю спекотною. Протидіяти цьому можуть щільні штори або жалюзі, більш просунений варіант – захисне дзеркальне покриття скла.

Різновиди панорамних вікон

Панорамні вікна поділяють на два типи: безрамні та з використанням рамної конструкції.

Перший тип, як легко здогадатися, не передбачає використання рам. В стіну вмонтовується скляна пластина, що створює ілюзію непомітності та невагомості. Такі вікна одні з найдорожчих. Проте, крім зовнішніх якостей, не мають великих функціональних переваг. Безрамні вікна погано захищають від холоду та шуму, їх неможна відкривати для провітрювання. Вони майже не використовуються у житлових приміщеннях.

Другий тип передбачає використання рами в конструкції вікна. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів: алюмінію, пластику, склокомпозиту, металопластику, дерева. На відміну від попередніх, такі вікна мають вагому функціональну перевагу — їх можна відкривати, замінювати, у разі пошкодження пластини, та й доглядати за рамною конструкцією легше.

Міцність конструкції

Панорамні вікна виготовляються з високоміцних матеріалів і добре витримують і розподіляють навантаження. За бажанням скло з обох сторін покривають захисними шарами, які запобігають утворенню подряпин.

Якщо отвір повністю складається з вікна, потрібно враховувати міцність склопакета і його надійність. Для зміцнення панорамних вікон часто використовують загартоване скло, яке виготовляють за умов високої температурної обробки й має особливий хімічний склад. Внаслідок цього міцність склопакетів збільшується приблизно в п'ять разів.

Ще одним способом зміцнення конструкції може бути багатошарове скло, що скріплюється полімером — триплекс. Такий матеріал тривкий і надійний. Навіть при сильних механічних впливах він залишається цілісним і не може розлетітися на уламки. Також триплекс має додаткові звуко- та теплоізоляційні якості.

Фото: Pinterest

Не треба нехтувати матеріалами, з яких вироблена сама рама. Найпоширеніший варіант — дерево. Така конструкція має безліч переваг: екологічність та безпека при використанні в житловому приміщенні, невибагливість у догляді, естетичний зовнішній вигляд, матеріал можна обробляти спеціальними засобами для запобігання появі плісняви та грибка. Утім, ціна на такі вікна значно вища, ніж на вікна з інших матеріалів.

Ще один варіант – профіль із пластику. Його головні переваги в тепло- та шумоізоляції. Він відносно недорогий.

Варто врахувати, що конструкція панорамного вікна має велику вагу, тому в багатьох випадках виникає необхідність її додаткового зміцнення. Профіль з металопластику – міцніший у порівнянні із пластиком, така конструкція більш довговічна за умови, що її виконали на совість. Тому потрібно вибирати виробників, які зарекомендували себе на ринку саме в цьому сегменті.

Чи буде тепло у квартирі?

Теплопровідність скла вища, ніж у стін, тому в наших кліматичних умовах знадобляться вікна із певними властивостями. Уникнути проблеми втрати тепла можна, встановивши енергоощадні вікна. Секрет їх дієвості у спеціальному шарі з металевим напиленням, що складається з оксидів металів і дозволяє відбивати інфрачервоні промені без великого опору світла. Такі склопакети, наприклад, відбивають тепло від батарей у приміщенні, у результаті – воно швидше нагрівається. Влітку, навпаки, дзеркальне напилення енергоощадного скла відбиває сонячні промені й не дозволяє їм перегрівати житло.



Ще один спосіб зберегти тепло – збільшити кількість скла та камер, заповнити простір усередині спеціальним інертним газом (зазвичай використовують аргон, який допомагає зберігати тепло), встановити шаттерси – віконниці, що складаються зі штучного матеріалу і закріплюються на вертикальних профілях віконної рами. Вони перешкоджають проходженню холодного повітря. Утім, для будинків із панорамним склінням актуальні й інші типи утеплення, наприклад, встановлення конверторної системи опалення.

Дизайн інтер’єру з панорамними вікнами

Панорамні вікна – важлива деталь трендового інтер’єру. Класичним для таких будинків є лаконічний скандинавський стиль, у якому переважають чіткі лінії, світлі тони та невелика кількість влучних акцентів. Природні матеріали чудово підкреслять затишну домашню атмосферу, детальніше про будинки в скандинавському стилі ми писали в попередньому матеріалі.

Фото: Pinterest

У плануванні інтер’єру можна відштовхуватися від зовнішнього середовища — якщо оселя знаходиться в центрі міста, доречно зробити функціональний, дещо футуристичний дизайн, що відходить від класичних форм та традиційного оформлення будинку. Принципові для такого інтер’єру: ергономічність, вільний простір і функціональність. Незвичайне освітлення, обтічні форми, нові матеріали, чисті лінії у поєднанні з панорамними вікнами та урбаністичним краєвидом, зроблять проживання у такій квартирі комфортним та надихаючим.

У будь-якому випадку, щоб не помилитися у створені інтер'єру, краще керуватися принципами мінімалізму, функціональності, екологічності та власного смаку.



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