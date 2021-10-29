У стилі вікінгів: у чому секрет успіху скандинавських будинків

Відмінна риса скандинавської архітектури у натуральних матеріалах, лаконічних формах, екологічності та високій якості.

Скандинавський стиль в архітектурі та дизайні став справжньою філософію, яка стрімко набуває популярності у нерухомості інших європейських країн. Головні його переваги у простоті, екологічності та ергономічності будівель. Такий підхід вирішує чимало проблем сучасного будівництва та відповідає вимогам часу на лаконічність та мінімалізм.

Про скандинавський досвід, стиль життя, особливості архітектури та дизайну — в матеріалі РБК-Україна REALTY. Фото: скандинавський архітектурний дизайн (Pinterest)

Сувора скандинавська архітектура

Сучасний архітектурний дизайн тяжіє до мінімалізму, чітких та конкретних форм, логічності та функціональності. При цьому зберігається естетика геометрично-правильних конструкцій, не обтяжених зайвими деталями. Скандинавський стиль, що сформувався в Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії – повністю відповідає цим критеріям.

Велику роль в його формуванні зіграв суровий клімат та природа Скандинавії. Довгі холодні зими, велика кількість опадів, численні озера та лісні масиви – все це змусило створити адаптивний та зручний формат забудови. Відмінна риса скандинавської архітектури у натуральних матеріалах, лаконічних формах, екологічності та високій якості.

У будівництві використовують переважно природні матеріали, зокрема калібрований або клеєний брус. Недорогі будинки базуються на каркасних конструкціях, фасади обробляють сайдингом та покривають штукатуркою. Але перевагу скандинави все ж таки віддають деревині. Фото: скандинавський архітектурний дизайн (Pinterest)

Притаманним елементом декору скандинавських будівель є природна фактура деревини, зберегти яку дозволяє спеціальна технологія обробки. Еталонним вважається «Шведський розчин». В його склад входить залізний купорос, оліфа та залізний сурик. Розчин чудово захищає будівлі від гниття та плісняви та зберігає їх зовнішній вигляд.

Будинки в скандинавському стилі мають велику площу скління, вікна пропускають природне світло, щоб в похмурі зимові дні всередині було світло і затишно, як влітку. Фото: скандинавський будинок (Pinterest)

Найчастіше скандинавські оселі мають один поверх. Щоб збільшити корисну площу, скандинави облаштовують мансарду або утеплюють терасу. Часто в будинках відсутні внутрішні стіни (кухня, вітальня, передпокій) – через це простір здається просторішим.

Щодо колірних рішень, скандинавський стиль пропонує розбавлені тони сірого, зеленого, блакитного. До них додають контрастний білий або чорний, а колір дерева залишають натуральним. Скандинави намагаються зберегти природну фактуру, яка підкреслюється безбарвним покриттям чи тонуванням.

Експлуатація скандинавських будинків

Скандинавське будівництво передбачає збереження природного ландшафту та мінімальне втручання в навколишнє середовище. Свідоме та раціональне використання ресурсів допомогло у формуванні концепції енергоефективних будинків. Це означає, що витрати на утримання житла збалансовані завдяки екологічному та економічному будівництву та плануванню.

Цьому сприяють особливості конструкції, використання теплоізоляційного матеріалу та застосування альтернативних джерел енергії. Тепло повітряних потоків використовується на понад 75%. Нагрівання води відбувається з використанням сонячних батарей, а теплові помпи отримують енергію з навколишнього середовища.

Багатошарові стіни дозволяють мінімізувати теплові втрати оселі. Скандинави використовують новітні утеплювачі, що значно знижує витрати під час будівництва та експлуатації котеджу. Теплоізоляційний шар у скандинавському будинку має бути не менше 25-30 см. Зазвичай він виконаний із кам'яної вати. Це екологічно чистий матеріал, що довго не втрачає своїх властивостей.

Більшість інженерних комунікацій проводять під час заливання основи. Комунікації, що залишилися, можуть бути вмонтовані в обшивку стін. Наприклад, електропроводка укладається у простір між каркасом та обшивкою. Труби опалення та водопроводу утеплюють та гідроізолюють. Щоб у будинку було тепло, обладнується водна система підігріву підлоги на нижньому поверсі. Також у скандинавських будинках часто встановлюють камін або піч. Фото: скандинавський будинок (Pinterest)

Дизайн інтер’єру в скандинавському стилі

Скандинавський інтер'єр також витримано у найкращих традиціях мінімалізму. Він поєднує в собі простоту і вишуканість водночас. В ньому складно знайти хоча б одну зайву деталь. Принципіальними є стриманість та комфорт, що роблять оселю затишною та естетичною.

В оформленні інтер'єру переважають пастельні тони: бежевий, блакитний, світло-зелений, сірий. Така палітра робить приміщення візуально просторим. Основним кольором, звичайно, є білий. Щодо акцентів зазвичай використовують рослини, яскравий текстиль, декоративні предмети інтер'єру та картини. Основна вимога до матеріалів – натуральність. Деревина, метал, каміння, скло, бавовна, льон, хутро, шкіра, кераміка. Фото: скандинавський інтер'єр (Pinterest)

Скандинавські меблі практичні та функціональні. Найчастіше їх виготовляють із деревини світлих порід – бук, береза, іноді сосна, ялина. Для оббивки використовують замшу, шкіру, бавовну та льон. У кімнаті не повинно бути нічого зайвого.

Великі вікна часто залишають “відкритими”, або зашторюють легкими тканинами, щоб не перешкоджати природному світлу.

Втім, у скандинавському інтер’єрі активно використовують штучні джерела освітлення – недарма по всьому світі популярний хюґе. Жоден будинок не обходиться без численних світильників та свічок. Ідеально вписуються лампи з матовими плафонами, вінтажними абажурами, люстри зі спрямованим нагору світлом. Також доречні бра, торшери, гірлянди з м'яким приглушеним світлом. Свічки мають бути прості: без запаху, циліндричної форми. За статистикою, кожен данець за рік спалює близько 6 кг свічкового воску. Правило хюґе свідчить: чим м'якше світло, тим затишніше обстановка. Фото: скандинавський інтер'єр (Pinterest)

Для оздоблення підлоги використовують світлу паркетну дошку чи ламінат. Для санвузла підходить білий або блакитний кахель. Гармонійно прикрашають інтер'єр килимки з орнаментом, керамічні витвори, плетені кошики та живі квіти.

Особливе місце в скандинавському інтер'єрі займає скло. Воно може бути матовим або прозорим. Секрет знов таки у його фізичній властивості розсіювати світло.

Отже, мінімалізм та елегантність скандинавської архітектури та дизайну оселі оцінили по всій Європі та за її межами. Особливо зараз, коли надважливими стали екологічність, сталість та раціональне ресурсокористування.

Раніше ми розповідали, що таке модульний будинок і як в ньому зимувати.