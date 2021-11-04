Виды без ограничений: как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами

Еще 10 лет назад панорамное остекление было признаком элитной недвижимости – современных бизнес-центров, выбранных коттеджей и премиальных новостроек. Сейчас панорамные окна уже must have элемент во всех жилых комплексах комфорт-класса и выше. Благодаря современным строительным решениям, жильцы не боятся замерзнуть в квартире с окном во всю стену. Вместо этого они оценили преимущества такого архитектурного решения.

О преимуществах и недостатках, разновидностях и эксплуатации панорамных окон — читайте в материале РБК-Украина REALTY.

фото: Pinterest

Инсоляция и пространство

Панорамные окна открывают неповторимый вид на красивую природу и городские пейзажи, помимо прочего, с их помощью можно обеспечить помещение большим количеством естественного освещения. Мощная инсоляция (количество солнечного света на единицу площади) – главное преимущество такого типа остекления. Независимо от расположения квартиры, окна пропускают максимум солнечных лучей. Это – отличный вариант для стран с долгой зимой и пасмурным климатом. Например, классические скандинавские дома предусматривают именно панорамное остекление.

Такие окна делают комнату просторнее благодаря отсутствию видимых перегородок. Днем они визуально удлиняют пространство за пределы дома, а ночью отбивают его, если не закрыты шторами.

Впрочем, есть и недостатки: окна открывают вид не только изнутри дома, но и снаружи. Следовательно, жизнь в доме будет доступна для посторонних глаз. Исправить эту ситуацию может одностороннее прозрачное покрытие (тонировка) или жалюзи, занавески, шторы. В многоквартирных домах окна в пол делают только в гостиных, студиях или на балконах. Остекление всего горизонтального пространства требует точных расчетов и грамотного дизайнерского решения. Фото: Pinterest

Панорамные окна лучше устанавливать на юго-западной стороне дома – так солнечные лучи будут попадать в достаточном количестве, делая помещение ярким и уютным. Впрочем, интенсивная инсоляция может негативно повлиять на качество сна, а летом сделать дом жарким. Противодействовать этому могут плотные шторы или жалюзи, более продвинутый вариант – защитное зеркальное покрытие стекол.

Разновидности панорамных окон

Панорамные окна разделяют на два типа: безрамные и с использованием рамной конструкции.

Первый тип, как легко догадаться, не предполагает использования рам. В стену монтируется стеклянная пластина, что создает иллюзию незаметности и невесомости. Такие окна одни из самых дорогих. Однако, кроме внешних качеств, не имеют больших функциональных преимуществ. Безрамные окна плохо защищают от холода и шума, их нельзя открывать для проветривания. Они почти не используются в жилых помещениях.

Второй тип предполагает использование рамы в конструкции окна. Она может быть изготовлена из различных материалов: алюминия, пластика, стеклокомпозита, металлопластика, дерева. В отличие от предыдущих, такие окна имеют весомое функциональную преимущество — их можно открывать, заменять, в случае повреждения пластины, да и ухаживать за рамной конструкцией легче.

Прочность конструкции

Панорамные окна изготавливаются из высокопрочных материалов и хорошо выдерживают и распределяют нагрузку. По желанию стекло с обеих сторон покрывают защитными слоями, которые предотвращают образование царапин.

Если проем полностью состоит из окна, нужно учитывать прочность стеклопакета и его надежность. Для укрепления панорамных окон часто используют закаленное стекло, которое изготавливают в условиях высокой температурной обработки и имеет особый химический состав. Вследствие этого прочность стеклопакетов увеличивается примерно в пять раз.

Еще одним способом укрепления конструкции может быть многослойное стекло, которое скрепляется полимером — триплекс. Такой материал прочный и надежный. Даже при сильных механических воздействиях он остается цельным и не может разлететься на осколки. Также триплекс имеет дополнительные звуко- и теплоизоляционные качества.

Фото: Pinterest

Не надо пренебрегать материалами, из которых произведена сама рама. Самый распространенный вариант – дерево. Такая конструкция имеет множество преимуществ: экологичность и безопасность при использовании в жилом помещении, неприхотливость в уходе, эстетичный внешний вид, материал можно обрабатывать специальными средствами для предотвращения появления плесени и грибка. Впрочем, цена на такие окна значительно выше, чем на окна из других материалов.

Еще один вариант — профиль из пластика. Его главные преимущества в тепло- и шумоизоляции. Он относительно недорогой.

Стоит учесть, что конструкция панорамного окна имеет большой вес, поэтому во многих случаях возникает необходимость ее дополнительного укрепления. Профиль из металлопластика – более прочный по сравнению с пластиком, такая конструкция более долговечна при условии, что ее выполнили на совесть. Поэтому нужно выбирать производителей, которые зарекомендовали себя на рынке именно в этом сегменте.

Будет ли тепло в квартире?

Теплопроводность стекла выше, чем у стен, поэтому в наших климатических условиях понадобятся окна с определенными свойствами. Избежать проблемы потери тепла можно, установив энергосберегающие окна. Секрет их действенности в специальном слое с металлическим напылением, который состоит из оксидов металлов и позволяет отражать инфракрасные лучи без большого сопротивления света. Такие стеклопакеты, например, отражают тепло от батарей в помещении, в результате – оно быстрее нагревается. Летом, наоборот, зеркальное напыление энергосберегающего стекла отражает солнечные лучи и не позволяет им перегревать жилье.



Еще один способ сохранить тепло – увеличить количество стекол и камер, заполнить пространство внутри специальным инертным газом (обычно используют аргон, который помогает сохранять тепло), установить шаттерси — ставни, состоящие из искусственного материала и закрепляющиеся на вертикальных профилях оконной рамы. Они препятствуют прохождению холодного воздуха. Впрочем, для домов с панорамным остеклением актуальны и другие типы утепления, например, установка конверторной системы отопления.

Дизайн интерьера с панорамными окнами

Панорамные окна – важная деталь трендового интерьера. Классическим для таких домов является лаконичный скандинавский стиль, в котором преобладают четкие линии, светлые тона и небольшое количество точечных акцентов. Природные материалы прекрасно подчеркнут уютную домашнюю атмосферу, подробнее о домах в скандинавском стиле мы писали в предыдущем материале. Фото: Pinterest

В планировании интерьера можно отталкиваться от внешней среды – если дом находится в центре города, уместно сделать функциональный, футуристический дизайн, отходит от классических форм и традиционного оформления дома. Принципиальны для такого интерьера: эргономичность, свободное пространство и функциональность. Необычное освещение, обтекаемые формы, новые материалы, чистые линии в сочетании с панорамными окнами и урбанистическим пейзажем, сделают проживание в такой квартире комфортным и вдохновляющим.

В любом случае чтобы не ошибиться в создании интерьера лучше руководствоваться принципами минимализма, функциональности, экологичности и собственного вкуса.



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