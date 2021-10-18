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Ціна оренди житла в столиці з початку 2021 року зросла на 12%

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Понеділок 18 жовтня 2021 11:41
Ціна оренди житла в столиці з початку 2021 року зросла на 12% У Києві продовжує зростати вартість оренди квартир (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За січень-вересень 2021 року середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві зросла на 8% до $426 (11,3 тис.грн), двокімнатної — на 16% до $552 (14,67 тис. грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу оголошень Dom.ria для ЕП.

Середні ціни на однокімнатні коливалися від мінімальних $392 (10,4 тис.грн) у січні до максимальних $453 (12 тис. грн) у травні.

Якщо в останній місяць весни 2020 року за однокімнатну квартиру просили в середньому $379 (10,2 тис.грн), то у 2021 році ціна досягла $453 або 12 тис. грн. Тобто різниця становить майже 20%.

Загалом, середні ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці України у 2021 році вище навіть тих, які були в докризовому 2019 році. Винятки —- січень, липень і вересень. Два роки тому в ці місяці винаймати квартиру було дорожче, ніж у 2021 році.

На двокімнатні квартири ціни у 2021 році ростуть чотири місяці поспіль. З червня по вересень середній цінник піднявся на 8%. Власники за такі квартири хотіли $552 (14,67 тис. грн).

У попередніх публікаціях ми розповідали, що буде з цінами на первинному ринку до кінця року і як отримати прибуток, інвестуючи в апартаменти.

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