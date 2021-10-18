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Цена аренды жилья в столице с начала 2021 года выросла на 12%

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 11:41
Цена аренды жилья в столице с начала 2021 года выросла на 12% В Киеве продолжает расти стоимость аренды квартир (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За январь-сентябрь 2021 средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до $426 (11,3 тыс. грн), двухкомнатной — на 16% до $552 (14,67 тыс. грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала объявлений Dom.ria для ЕП.

Средние цены на однокомнатные колебались от минимальных $392 (10,4 тыс. грн) в январе до максимальных $453 (12 тыс. грн) в мае.

Если в последний месяц весны 2020 года за однокомнатную квартиру просили в среднем $379 (10,2 тыс. грн), то в 2021 году цена достигла $453 или 12 тыс. грн. То есть разница составляет почти 20%.

В общем, средние цены на аренду однокомнатной квартиры в столице Украины в 2021 году выше даже тех, которые были в докризисном 2019 году. Исключения — январь, июль и сентябрь. Два года назад в эти месяцы снять квартиру было дороже, чем в 2021 году.

На двухкомнатные квартиры цены в 2021 году растут четыре месяца подряд. С июня по сентябрь средний ценник поднялся на 8%. Владельцы за такие квартиры хотели $552 (14,67 тыс. грн).

В предыдущих публикациях мы рассказывали, что будет с ценами на первичном рынке до конца года и как получить прибыль, инвестируя в апартаменты.

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