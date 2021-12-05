Найбільший і зелений район Києва: чим Голосієво приваблює мешканців і забудовників

Голосіївський район — найбільший у Києві. На його території безліч парків, зелених зон та історичних пам'яток. Колись тут, у Протасовому Яру, були давні поселення мисливців, у Корчуватому — трипільців, а на Лисій горі — скіфів. Сьогодні район швидко розвивається, але при цьому залишається одним з найзеленіших і екологічних з унікальними міськими інфраструктурними проектами, такими як ВДНГ, Іподром, Льодовий стадіон, музей національного побуту "Пирогово", цілий ряд наукових і метрологічних лабораторій.

Чим живе Голосіївський район сьогодні, які пам'ятки, об'єкти інфраструктури та сучасні житлові комплекси в ньому розташовані — в матеріалі РБК-Україна REALTY.

Голосіївський район засновано в жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на території Московського району столиці плюс кілька навколишніх мікрорайонів. Він бере початок в центрі — від Хрещатика і до південно-східних околиць міста. Територія в 15 тис. га становить 19% від загальної площі Києва.

Район складається з низки історичних місцевостей: Паньківщина, Предславине, Ямки, Саперна Слобідка, Байкове, Забайков'я, Деміївка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрий Шлях, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Лиса гора, Багринова гора, Мишоловка, Самбур, Нова Будова, Церковщина, Нижня Теличка, Корчувате, Віта, Острів Водників.

Фото: Голосіївський парк (Vgorode)

Велика частина території — зелена зона від Голосієва до Конча-Заспи, зокрема, Феофанія, Голосіївський парк ім. Рильського площею 141 га і Голосіївський ліс площею близько 780 га. Флора лісу включає понад 250 видів. На східній околиці знаходиться літературно-меморіальний музей Максима Рильського. У 2007 році тут був створений Національний природний парк "Голосіївський".

Голосієво

Колись Голосієво було дачною місцевістю для церковної знаті. Ліс, озера і великий парк досі приваблюють тих, хто хоче бути ближче до природи. Довгий час район залишався практично не забудованим, але з приходом радянської влади переважна більшість храмів і будівель Голосіївської пустелі зруйнували. На їх місці побудували Сільгоспакадемію, а поруч — багатоповерхові будинки, корпуси ВДНГ, парк.

Голосієво вважається студентським мікрорайоном — тут знаходяться гуртожитки київських вишів — КНУ і НУБіП. Місце приваблює невисокою вартістю оренди житла, близькістю метро і розвиненою інфраструктурою. До центру можна дістатися за 10 хвилин на громадському транспорті.

Популярне місце для відпочинку всіх жителів міста — парк на ВДНГ. У теплу пору року тут проходять фестивалі, концерти та ярмарки. Сюди приїжджають кататися на велосипеді, самокатах, скейтах і роликах. У вересні на території ВДНГ відкрили першу чергу проекту Урбан-парк для занять активними видами спорту. Фото: ВДНГ (Kyivmaps)

В останні роки цю частину Голосієво активно забудовують. Біля станції метро Васильківська розташувалися ЖК "4 Сезони" (УМК) — вартість квартир починається від 30 000 грн. за кв. м., і ЖК "Амурський" — GEOS) - з мінімальною ціною 21 000 грн. за кв. м. неподалік від станції Виставковий центр знаходиться ЖК" Сонячна брама " — житло на вторинному ринку коштує від 62 000 грн. за кв. м. Також в Голосієво побудовані ЖК Liko Grad — Perfect Town) - від 47 000 грн. за кв. м, ЖК "Нова Англія" (Profi Realt) — 46 000 грн. за кв. м. Фото: Урбан-парк на ВДНГ (vdng.ua)

Саперна Слобідка

Район названо на честь саперного батальйону, який знаходився тут у 1940-ті, під час будівництва Лисогірського укріплення Печерської фортеці. Під час реконструкції району у 1980-х частину одноповерхової забудови знесли, а на її місці звели багатоквартирні будинки. Зараз тут будують нові житлові комплекси, але приватний сектор поки залишається на місці.

Через відсутність метро, Саперна Слобідка не користується популярністю в орендарів, тому в старих будинках живуть переважно корінні жителі району. Проте орендна плата дешевша, ніж в інших мікрорайонах, розташованих ближче до центру. Інфраструктура в цьому мікрорайоні розвивається поступово, разом з появою сучасних висоток і житлових комплексів. У нових кварталах є дитячі майданчики, салони, Спортзали, поштові та банківські відділення. Тут є школи, дитячі садки, але найближчі поліклініки знаходяться в сусідньому Голосієво. Фото: Саперна Слобідка (ЛУН)

З визначних пам'яток: на території мікрорайону знаходиться одне з наймістичніших місць Києва — Лиса гора.

За радянських часів район був нещільно забудований сталінками і цегляними хрущовками, тому в останні роки тут поступово будуються комфортабельні багатоповерхівки. У їх числі ЖК "Єнісейська садиба" (Буд Альянс Груп) — вартість житла стартує від 54 000 грн. за кв. м. і ЖК "Сонячний" (БМК Тріада) — 50 000 грн. за кв. м.

Нова Будова

Нова Будова знаходиться в центрі Києва. Тут вирує ділове життя і зосереджені сучасні бізнес-центри, дореволюційні особняки, модні ресторани і головні концертні майданчики Києва: НСК "Олімпійський", Палац спорту і концертний комплекс Палац "Україна".

За радянської влади тут були побудовані десятки типових багатоповерхівок, які змінили вигляд району, а в роки незалежності до них додалися скляні висотки. Тепер це район контрастів, в якому чергуються пам'ятники архітектури та сучасні висотки.

Колись тут мешкала Київська інтелігенція, в тому числі художник Казимир Малевич, композитор Рейнгольд Глієр і поетеса Леся Українка. Зараз район заселяють бізнесмени, політики і столичні знаменитості.

Нова Будова — район, де всього в надлишку: красива архітектура, три лінії метрополітену, престижні навчальні заклади, модні салони, магазини, ресторани і кафе. Велика Васильківська — центр для любителів шопінгу. Крім великої кількості закладів, тут знаходяться авторські крамнички, аутлети преміум-брендів, магазини аксесуарів та електроніки. Неподалік є торгові центри: Gulliver, Ocean Plaza та "Олімпійський". На вул. Антоновича знаходиться відомий Володимирський ринок. Фото: ЖК Французький квартал (Realt.ua)

Популярністю користуються ЖК "Французький квартал" — bUd development) - мінімальна вартість 109 000 грн. за кв.м, а також ЖК Cardinal (Geos) — 94 000 грн. за кв. м.

Теремки

Теремки — великий спальний район з хорошою транспортною розв'язкою, розвиненою інфраструктурою і сусідством з великими ландшафтними парками Феофанія та "Пирогово". Забудова Теремків почалася в середині 1970-х, поруч з науково-дослідним кварталом утворився житловий масив, а в нові будинки заселилися співробітники інститутів.

Пізніше по інший бік Кільцевої почали зводити масив Теремки-2. З появою метро, упорядкованих паркових зон і дитячих майданчиків масив став привабливим для молодих сімей з дітьми.

Особливість Теремків — великі внутрішні двори і просторі вулиці, за це район полюбили велосипедисти і ролери.

Відкриття в 2003 році торгово-розважального центру "Магеллан" з магазинами, кінотеатром, кафе пожвавило район. А цього року на Кільцевій дорозі, біля масштабного споруджуваного ЖК Respublika (КАN Development) — від 55 000 грн. за кв. м, відкрився найбільший ТРЦ в Україні Respublika Park площею 300 000 кв.м. Фото: ТРЦ Respublika Park

За іподромом, в районі житлового масиву Теремки-2, є сучасний парк з невеликими озерами, пляжем і ігровими майданчиками для дітей.

Просторі двори з дитячими майданчиками, велика кількість ринків і супермаркетів, красива природа і хороша транспортна розв'язка роблять Теремки комфортним спальним районом. На метро до центру можна дістатися за 25 хвилин.

Неподалік від Теремків знаходиться найбільший ландшафтний парк Києва Феофанія зі Свято-Пантелеймонівським собором і цілющими джерелами. По сусідству також розташована історична місцевість Пирогово з музеєм архітектури та побуту.

Теремки активно розвиваються, тут є ЖК "Еврика" (Аркада) — від 27 000 грн. за кв. м., ЖК Ліко-Град (Ліко-Холдинг) — 52 000 грн. кв. м., ЖК Венеція — 60 000 грн. за кв. м., ЖК "Метрополіс" (DIM) — від 38 000 грн. за кв. м.

Завдяки мальовничим місцям, розвиненій інфраструктурі та зручному транспортному сполученню, Голосіївський район став одним з лідерів і за кількістю новобудов. Сьогодні їх налічується близько 50. Гнучка цінова політика забудовників дозволяє вибрати житло на смак і оптимальної вартості.

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