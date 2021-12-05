Найбільший і зелений район Києва: чим Голосієво приваблює мешканців і забудовників

Голосіївський район — найбільший у Києві. На його території безліч парків, зелених зон та історичних пам'яток. Колись тут, у Протасовому Яру, були давні поселення мисливців, у Корчуватому — трипільців, а на Лисій горі — скіфів. Сьогодні район швидко розвивається, але при цьому залишається одним з найзеленіших і екологічних з унікальними міськими інфраструктурними проектами, такими як ВДНГ, Іподром, Льодовий стадіон, музей національного побуту "Пирогово", цілий ряд наукових і метрологічних лабораторій.
Чим живе Голосіївський район сьогодні, які пам'ятки, об'єкти інфраструктури та сучасні житлові комплекси в ньому розташовані — в матеріалі РБК-Україна REALTY.
Голосіївський район засновано в жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на території Московського району столиці плюс кілька навколишніх мікрорайонів. Він бере початок в центрі — від Хрещатика і до південно-східних околиць міста. Територія в 15 тис. га становить 19% від загальної площі Києва.
Район складається з низки історичних місцевостей: Паньківщина, Предславине, Ямки, Саперна Слобідка, Байкове, Забайков'я, Деміївка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрий Шлях, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Лиса гора, Багринова гора, Мишоловка, Самбур, Нова Будова, Церковщина, Нижня Теличка, Корчувате, Віта, Острів Водників.
Велика частина території — зелена зона від Голосієва до Конча-Заспи, зокрема, Феофанія, Голосіївський парк ім. Рильського площею 141 га і Голосіївський ліс площею близько 780 га. Флора лісу включає понад 250 видів. На східній околиці знаходиться літературно-меморіальний музей Максима Рильського. У 2007 році тут був створений Національний природний парк "Голосіївський".
Колись Голосієво було дачною місцевістю для церковної знаті. Ліс, озера і великий парк досі приваблюють тих, хто хоче бути ближче до природи. Довгий час район залишався практично не забудованим, але з приходом радянської влади переважна більшість храмів і будівель Голосіївської пустелі зруйнували. На їх місці побудували Сільгоспакадемію, а поруч — багатоповерхові будинки, корпуси ВДНГ, парк.
Голосієво вважається студентським мікрорайоном — тут знаходяться гуртожитки київських вишів — КНУ і НУБіП. Місце приваблює невисокою вартістю оренди житла, близькістю метро і розвиненою інфраструктурою. До центру можна дістатися за 10 хвилин на громадському транспорті.
Популярне місце для відпочинку всіх жителів міста — парк на ВДНГ. У теплу пору року тут проходять фестивалі, концерти та ярмарки. Сюди приїжджають кататися на велосипеді, самокатах, скейтах і роликах. У вересні на території ВДНГ відкрили першу чергу проекту Урбан-парк для занять активними видами спорту.
В останні роки цю частину Голосієво активно забудовують. Біля станції метро Васильківська розташувалися ЖК "4 Сезони" (УМК) — вартість квартир починається від 30 000 грн. за кв. м., і ЖК "Амурський" — GEOS) - з мінімальною ціною 21 000 грн. за кв. м. неподалік від станції Виставковий центр знаходиться ЖК" Сонячна брама " — житло на вторинному ринку коштує від 62 000 грн. за кв. м. Також в Голосієво побудовані ЖК Liko Grad — Perfect Town) - від 47 000 грн. за кв. м, ЖК "Нова Англія" (Profi Realt) — 46 000 грн. за кв. м.
Район названо на честь саперного батальйону, який знаходився тут у 1940-ті, під час будівництва Лисогірського укріплення Печерської фортеці. Під час реконструкції району у 1980-х частину одноповерхової забудови знесли, а на її місці звели багатоквартирні будинки. Зараз тут будують нові житлові комплекси, але приватний сектор поки залишається на місці.
Через відсутність метро, Саперна Слобідка не користується популярністю в орендарів, тому в старих будинках живуть переважно корінні жителі району. Проте орендна плата дешевша, ніж в інших мікрорайонах, розташованих ближче до центру. Інфраструктура в цьому мікрорайоні розвивається поступово, разом з появою сучасних висоток і житлових комплексів. У нових кварталах є дитячі майданчики, салони, Спортзали, поштові та банківські відділення. Тут є школи, дитячі садки, але найближчі поліклініки знаходяться в сусідньому Голосієво.
З визначних пам'яток: на території мікрорайону знаходиться одне з наймістичніших місць Києва — Лиса гора.
За радянських часів район був нещільно забудований сталінками і цегляними хрущовками, тому в останні роки тут поступово будуються комфортабельні багатоповерхівки. У їх числі ЖК "Єнісейська садиба" (Буд Альянс Груп) — вартість житла стартує від 54 000 грн. за кв. м. і ЖК "Сонячний" (БМК Тріада) — 50 000 грн. за кв. м.
Нова Будова знаходиться в центрі Києва. Тут вирує ділове життя і зосереджені сучасні бізнес-центри, дореволюційні особняки, модні ресторани і головні концертні майданчики Києва: НСК "Олімпійський", Палац спорту і концертний комплекс Палац "Україна".
За радянської влади тут були побудовані десятки типових багатоповерхівок, які змінили вигляд району, а в роки незалежності до них додалися скляні висотки. Тепер це район контрастів, в якому чергуються пам'ятники архітектури та сучасні висотки.
Колись тут мешкала Київська інтелігенція, в тому числі художник Казимир Малевич, композитор Рейнгольд Глієр і поетеса Леся Українка. Зараз район заселяють бізнесмени, політики і столичні знаменитості.
Нова Будова — район, де всього в надлишку: красива архітектура, три лінії метрополітену, престижні навчальні заклади, модні салони, магазини, ресторани і кафе. Велика Васильківська — центр для любителів шопінгу. Крім великої кількості закладів, тут знаходяться авторські крамнички, аутлети преміум-брендів, магазини аксесуарів та електроніки. Неподалік є торгові центри: Gulliver, Ocean Plaza та "Олімпійський". На вул. Антоновича знаходиться відомий Володимирський ринок.
Популярністю користуються ЖК "Французький квартал" — bUd development) - мінімальна вартість 109 000 грн. за кв.м, а також ЖК Cardinal (Geos) — 94 000 грн. за кв. м.
Теремки — великий спальний район з хорошою транспортною розв'язкою, розвиненою інфраструктурою і сусідством з великими ландшафтними парками Феофанія та "Пирогово". Забудова Теремків почалася в середині 1970-х, поруч з науково-дослідним кварталом утворився житловий масив, а в нові будинки заселилися співробітники інститутів.
Пізніше по інший бік Кільцевої почали зводити масив Теремки-2. З появою метро, упорядкованих паркових зон і дитячих майданчиків масив став привабливим для молодих сімей з дітьми.
Особливість Теремків — великі внутрішні двори і просторі вулиці, за це район полюбили велосипедисти і ролери.
Відкриття в 2003 році торгово-розважального центру "Магеллан" з магазинами, кінотеатром, кафе пожвавило район. А цього року на Кільцевій дорозі, біля масштабного споруджуваного ЖК Respublika (КАN Development) — від 55 000 грн. за кв. м, відкрився найбільший ТРЦ в Україні Respublika Park площею 300 000 кв.м.
За іподромом, в районі житлового масиву Теремки-2, є сучасний парк з невеликими озерами, пляжем і ігровими майданчиками для дітей.
Просторі двори з дитячими майданчиками, велика кількість ринків і супермаркетів, красива природа і хороша транспортна розв'язка роблять Теремки комфортним спальним районом. На метро до центру можна дістатися за 25 хвилин.
Неподалік від Теремків знаходиться найбільший ландшафтний парк Києва Феофанія зі Свято-Пантелеймонівським собором і цілющими джерелами. По сусідству також розташована історична місцевість Пирогово з музеєм архітектури та побуту.
Теремки активно розвиваються, тут є ЖК "Еврика" (Аркада) — від 27 000 грн. за кв. м., ЖК Ліко-Град (Ліко-Холдинг) — 52 000 грн. кв. м., ЖК Венеція — 60 000 грн. за кв. м., ЖК "Метрополіс" (DIM) — від 38 000 грн. за кв. м.
Завдяки мальовничим місцям, розвиненій інфраструктурі та зручному транспортному сполученню, Голосіївський район став одним з лідерів і за кількістю новобудов. Сьогодні їх налічується близько 50. Гнучка цінова політика забудовників дозволяє вибрати житло на смак і оптимальної вартості.
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