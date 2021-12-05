Самый большой и зеленый район Киева: чем Голосеево привлекает жильцов и застройщиков

Голосеевский район — самый большой в Киеве. На его территории множество парков, зеленых зон и исторических памяток. Когда-то здесь, в Протасовом Яру, были древние поселения охотников, в Корчеватом — трипольцев, а на Лысой горе — скифов. Сегодня район быстро развивается, но при этом остается одним из самых зеленых и экологичных c уникальными городскими инфраструктурными проектами, такими как ВДНХ, ипподром, ледовый стадион, музей национального быта "Пирогово", целый ряд научных и метрологических лабораторий.
Чем живет Голосеевский район сегодня, какие достопримечательности, объекты инфраструктуры и современные жилые комплексы в нем расположены – в материале РБК-Украина REALTY.
Голосеевский район основан в октябре 2001 года в результате административно-территориальной реформы на территории Московского района столицы плюс несколько окрестных микрорайонов. Он берет начало в центре – от Крещатика и до юго-восточных окраин города. Территория в 15 тыс. га составляет 19% от общей площади Киева.
Район состоит из ряда исторических местностей: Паньковщина, Предславино, Ямки, Саперная слободка, Байково, Забайковье, Демеевка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрый путь, Голосеев, Теремки, Феофания, Лысая гора, Багриновая гора, Мышеловка, Самбур, Новое строение, Церковщина, Нижняя Теличка, Корчеватое, Вита, Остров Водников.
Большая часть территории — зеленая зона от Голосеево до Конча-Заспы, в частности, Феофания, Голосеевский парк им. Рыльского площадью 141 га и Голосеевский лес площадью около 780 га. Флора леса включает более 250 видов. На восточной окраине находится литературно-мемориальный музей Максима Рыльского. В 2007 году здесь был создан Национальный природный парк "Голосеевский".
Когда-то Голосеево было дачной местностью для церковной знати. Лес, озера и большой парк до сих привлекают тех, кто хочет быть ближе к природе. Долгое время район оставался практически не застроенным, но с приходом советской власти подавляющее большинство храмов и зданий Голосеевской пустыни разрушили. На их месте построили Сельхозакадемию, а рядом — многоэтажные дома, корпуса ВДНХ, парк.
Голосеево считается студенческим микрорайоном — здесь находятся общежития киевских вузов — КНУ и НУБиП. Место привлекает невысокой стоимостью аренды жилья, близостью метро и развитой инфраструктурой. До центра можно добраться за 10 минут на общественном транспорте.
Популярное место для отдыха всех жителей города — парк на ВДНХ. В теплое время года здесь проходят фестивали, концерты и ярмарки. Сюда приезжают кататься на велосипедах, самокатах, скейтах и роликах. В сентябре на территории ВДНХ открыли первую очередь проекта Урбан-парк для занятий активными видами спорта.
В последние годы эту часть Голосеево активно застраивают. Возле станции метро Васильковская расположились ЖК “4 Сезона” (УМК) — стоимость квартир начинается от 30 000 грн. за кв.м., и ЖК “Амурский” (GEOS) — с минимальной ценой 21 000 грн. за кв.м. Неподалеку от станции Выставочный центр находится ЖК “Сонячна брама” — жилье на вторичном рынке стоит от 62 000 грн. за кв.м. Также в Голосеево построены ЖК Liko Grad (Perfect Town) — от 47 000 грн. за кв.м, ЖК “Новая Англия” (Profi Realt) — 46 000 грн. за кв.м.
Район назван в честь саперного батальона, который находился здесь в 1940-е, во время строительства Лысогорского укрепления Печерской крепости. Во время реконструкции района в 1980-х часть одноэтажной застройки снесли, а на ее месте возвели многоквартирные дома. Сейчас здесь строят новые жилые комплексы, но частный сектор пока остается на месте.
Из-за отсутствия метро, Саперная Слободка не пользуется популярностью у арендаторов, поэтому в старых домах живут преимущественно коренные жители района. Зато арендная плата дешевле, чем в других микрорайонах, расположенных ближе к центру. Инфраструктура в этом микрорайоне развивается постепенно, вместе с появлением современных высоток и жилых комплексов. В новых кварталах есть детские площадки, салоны, спортзалы, почтовые и банковские отделения. Здесь есть школы, детские сады, но ближайшие поликлиники находятся в соседнем Голосеево.
Из достопримечательностей: на территории микрорайона находится одно из самых мистических мест Киева — Лысая гора.
В советское время район был неплотно застроен сталинками и кирпичными хрущевками, поэтому в последние годы здесь постепенно строятся комфортабельные многоэтажки. В их числе ЖК "Енисейская Усадьба" (Строй Альянс Групп) — стоимость жилья стартует от 54 000 грн. за кв.м. и ЖК "Солнечный" (БМК Триада) — 50 000 грн. за кв.м.
Новое строение находится в центре Киева. Здесь кипит деловая жизнь и сосредоточены современные бизнес-центры, дореволюционные особняки, модные рестораны и главные концертные площадки Киева: НСК "Олимпийский", Дворец спорта и концертный комплекс Дворец "Украина".
При советской власти здесь были построены десятки типовых многоэтажек, которые изменили облик района, а в годы независимости к ним добавились стеклянные высотки. Теперь это район контрастов, в котором чередуются памятники архитектуры и современные высотки.
Когда-то здесь обитала киевской интеллигенция, в том числе художник Казимир Малевич, композитор Рейнгольд Глиэр и поэтесса Леся Украинка. Сейчас район заселяют бизнесмены, политики и столичные знаменитости.
Новое строение — район, где всего в избытке: красивая архитектура, три линии метрополитена, престижные учебные заведения, модные салоны, магазины, рестораны и кафе. Большая Васильковская — центр для любителей шопинга. Помимо большого количества заведений, здесь находятся авторские бутики, аутлеты премиум-брендов, магазины аксессуаров и электроники. Неподалеку есть торговые центры: Gulliver, Ocean Plaza и "Олимпийский". На ул. Антоновича находится известный Владимирский рынок.
Популярностью пользуются ЖК "Французский квартал" (bUd development) — минимальная стоимость 109 000 грн. за кв.м, а также ЖК Cardinal (Geos) — 94 000 грн. за кв.м.
Теремки — большой спальный район с хорошей транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и соседством с крупными ландшафтными парками Феофания и "Пирогово". Застройка Теремков началась в середине 1970-х, рядом с научно-исследовательским кварталом образовался жилой массив, а в новые дома заселились сотрудники институтов.
Позже по другую сторону Окружной начали возводить массив Теремки-2. С появлением метро, благоустроенных парковых зон и детских площадок массив стал привлекательным для молодых семей с детьми.
Особенность Теремков — большие внутренние дворы и просторные улицы, за это район полюбили велосипедисты и роллеры.
Открытие в 2003 году торгово-развлекательного центра “Магеллан” с магазинами, кинотеатром, кафе оживило район. А в этом году на Окружной дороге, возле масштабного строящегося ЖК Respublika (КАN Development) — от 55 000 грн. за кв.м, открылся самый большой ТРЦ в Украине Respublika Park площадью 300 000 кв.м.
За ипподромом, в районе жилого массива Теремки-2, есть современный парк с небольшими озерами, пляжем и игровыми площадками для детей.
Просторные дворы с детскими площадками, обилие рынков и супермаркетов, красивая природа и хорошая транспортная развязка делают Теремки комфортным спальным районом. На метро до центра можно добраться за 25 минут.
Неподалеку от Теремков находится самый большой ландшафтный парк Киева Феофания со Свято-Пантелеймоновским собором и целебными источниками. По соседству также расположена историческая местность Пирогово с музеем архитектуры и быта.
Теремки активно развиваются, здесь есть ЖК "Эврика" (Аркада) — от 27 000 грн. за кв.м., ЖК "Лико-Град" (Лико-Холдинг) — 52 000 грн. кв. м., ЖК "Венеция" — 60 000 грн. за кв.м., ЖК "Метрополис" (DIM) — от 38 000 грн. за кв.м.
Благодаря живописным местам, развитой инфраструктуре и удобному транспортному сообщению, Голосеевский район стал одним из лидеров и по количеству новостроек. Сегодня их насчитывается около 50. Гибкая ценовая политика застройщиков позволяет выбрать жилье по вкусу и оптимальной стоимости.
Ранее мы рассказывали про особенности жизни в Оболонском районе и преимуществах Подольского района.