Подільський район Києва: колорит старого міста та особливості сучасної забудови

Фото: на Подолі збереглася найбільша кількість історичних пам’яток, втім, це часто стає причиною конфліктів між забудовниками та активістами, що стоять на варті збереження автентичності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Забудова старого Подолу ведеться досить активно, більшість об’єктів намагаються вписати у навколишню забудову

Поділ вважається найстарішою місцевістю Києва. Він виник та отримав свою назву ще за часів Київської Русі. Відлуння того періоду можна зустріти у назвах вулиць – Хорива, Щекавицька, Кожум`яцька, а на місці давньоруського торжища нині стоїть Житній ринок.

Що являє собою сьогодні Подільський район столиці, які визначні будівлі та сучасні житлові комплекси у ньому розташовані та чим живе "серце Києва" – у матеріалі РБК-Україна REALTY.

Сучасний Подільський район, як адміністративну одиницю було засновано 1921 року. До його складу входять: житлові масиви Вітряні Гори, Виноградар, Куренівка, частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив, Біличе поле та центральна частина – старий Поділ. В сучасних межах район займає 34 кв.км.

Історичний Поділ

Поділ лежить на правобережній низовині між р. Почайною та схилами гір Старокиївської, Замкової, Хоревиці й Щекавиці. Звідси походить назва – Подоліє (долішня місцевість).

Старий Поділ має багату історію й обріс дивними легендами про відьом, язичницьких богів, зловісні кладовища та маєтки з привидами. Сьогодні він залишається місцем концентрації київської інтелігенції та творчої спільноти.

Тут збереглася найбільша кількість історичних пам’яток, втім, це часто стає причиною конфліктів між забудовниками та активістами, що стоять на варті збереження автентичності. Варто тільки згадати ЖК “Поділ Престиж”, більш відомий як Будинок-Монстр. Навколо громіздкого жовтого будинку на Нижньому Валу вже сім років тривають спекотні бої в судах. Будинок виглядає недоречно в навколишній забудові. Архітектори та урбаністи сходяться на думці, що йому не місце в історичному центрі.

Фото: Будинок-Монстр на Подолі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканці старого міста взагалі важко сприймають нову архітектуру. Декілька років тому під удар потрапив проект архітектора Олега Дроздова Театр на Подолі на Андріївському узвозі. Втім, будівля отримала позитивні відгуки з боку професійної спільноти й театр "прижився".

Андріївський узвіз — найпопулярніше місце старого Подолу. Саме тут мешкав Михаїл Булгаков. Будинок письменника досі зберігся у первозданному вигляді та діє як музей.

Вище знаходиться будівля у вікторіанському стилі "Замок Річарда — Левине серце". Цей будинок оповитий похмурими легендами — адже за всю історію мешканці надовго у ньому не затримувалися.

Фото: “Замок Річарда — Левине серце” (Wikipedia)

Також до Андріївського узвозу належить Замкова гора. З висоти 50 м можна оглянути старовинні пам'ятки Києва на чолі з Андріївською церквою.

Саме на Подолі знаходиться відома Києво-Могилянська академія, що у різний час слугувала альма-матер для видатних діячів мистецтва, науки та політики, таких як Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Григорій Сковорода тощо.

Забудова старого Подолу ведеться досить активно. Але більшість об’єктів, які розміщують в цьому районі, намагаються вписати у навколишню забудову. Тому комплекси мають невелику змінну поверховість та стримані фасади. Серед популярних ЖК SAGA City Space (SAGA Development) — вартість від 109 350 грн/м², ЖК 044 (Kiev Development Group) — від 58 000 грн/м², ЖК Podil Plaza & Residence (Status Group) — від 43 000 грн/м², LA MANCHE (Perfect Group) — від 60 300 грн/м², ANDRIYIVSKY City Space — від 100 000 грн/м² (SAGA Development), ЖК Illinsky (Cityconsult Development) — від 82 500 грн/м², ЖК Воздвиженка (Development Construction Holding) — від 62 650 грн/м². До речі, останній комплекс побудований в історичній місцевості урочища Гончари-Кожум`яки, був зданий в експлуатацію у 2010 році. Він передбачався як елітний район із фешенебельними магазинами, кафе, ресторанами та готелями.

Фото: Воздвиженка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Реалізація проекту розпочалася у 2003 році, але згодом будівництво залишилося без головного інвестора. Попри це, проект фіналізували, але через високу вартість житла та супутні проблеми "Воздвиженка" не стала затишним "містечком багатіїв", як планувалося. Частина квартир досі залишається незаселеними. Цьому перешкоджають проблемні комунікації та високий рівень ґрунтових вод.

Вітряні гори

На відміну від богемного Подолу, Вітряні гори — типовий спальний масив. За пишною зеленню тут ховаються просторі двори та малоповерхові цегляні будинки. Основна забудова Вітряних гір проводилася у 1950-60-х роках. Відтоді передмістя перетворилися на класичний робітничий район — функціональний та непримітний. Хоча більшість будинків — "сталінки", на Вітряних горах постійно з'являються нові висотки з сучасною інфраструктурою навколо.

Фото: ЖК Паркове Місто (Lun.ua)

Ціни на нерухомість тут значно нижчі, ніж в центрі району. Мешканців приваблюють зелені зони та спокійна обстановка. Найвідоміший житловий комплекс із розвиненою інфраструктурою — "Паркове місто" на вул. Вишгородській. Придбати квартиру тут можна від 1.67 млн грн. Неподалік розташований парк Крістерова гірка – колишня садиба німецького фермера та садівника, який мав великий авторитет серед місцевих жителів. Сьогодні це привабливий парк, де у 2009 році провели реконструкцію.

Виноградар

Раніше на місці сучасного житлового масиву Виноградар розміщувалося 50 гектарів виноградників. У 1957 році, під час першої забудови, виноградники прибрали: на їхньому місці звели "хрущовки", в яких оселилися робітники прилеглих заводів. Сучасний вигляд район набув у 1975—1987 роках. Забудовники намагалися зберегти рослинність Виноградаря, тому масив і зараз дуже зелений. У районі є невеликі озера – Блакитне та Синє. По сусідству – Виноградарський ліс. Фото: Виноградар (Krysha.ua)

Інфраструктура масиву кардинально змінилася із появою ТРЦ Retroville. До цього тут майже не було ресторанів, кафе та осередків дозвілля. На Виноградарі зведено нові ЖК з інфраструктурою "Варшавський мікрорайон" та "Варшавський плюс" від забудовника Stolitsa Group. Вартість кв.м квартир тут починається від 52 000 $.

Також на проспекті Правди – центральній магістралі мікрорайону, є кілька оригінальних арт-об`єктів та муралів.

Куренівка

Куренівка розподілена між двома адміністративними районами — Подольським та Оболонським. Колись на Куренівці жило багато представників радянської інтелігенції: політик Михайло Грушевський, художники Микола Пимоненко та Іван Іжакевич, письменник Анатолій Кузнєцов. Тут є трамвайне депо 1891 року, на Подільському узвозі знаходиться Кирилівська церква, якій майже тисяча років. До реставрації настінних розписів приклав руку сам Михайло Врубель.

Інфраструктура району достатньо розвинена, але сучасних новобудов тут майже немає.

Мостицький масив

Мостицький масив розташовується на півночі Подільського району. Це гарне місце із зеленими зонами та зручною транспортною розв'язкою. В останні роки на Мостицькому з'являються нові будинки та комплекси. Популярне місце відпочинку місцевих — старий парк Березовий Гай.

Верхня частина парку являє собою лісосмугу, нижня – упорядкована паркова зона. У Березовому Гаю знаходиться музей-будинок Тараса Шевченка, у якому поет жив у середині ХІХ століття.

Фото: Мостицький масив (Flatfy)

На території району є школи, поліклініка та пологовий будинок №2. На Вишгородській знаходиться станція міської електрички, яка з'єднує масив із віддаленими районами Києва. Щодо новобудов, тут побудовані є ЖК "Липинка" та ЖК "Крістер Град", з паркінгами, кафе та закладами, що локалізуються на першому поверсі.

Рибальський півострів

Рибальський півострів розташований поміж Оболонню та Подолом. Це переважно промисловий район. Тут знаходиться завод “Кузня на Рибальському”, який виробляє водні судна. На півострові збереглося кілька п’ятиповерхових житлових будинків, в яких проживають переважно працівники заводу. Багато різноманітних приміщень під оренду.

Зараз, тут реалізується проeкт SAGA Development й Perfect Group з реновації промислової зони й зведення ЖК Rybalsky з супутньою інфраструктурою. Оселитися тут можна, заплативши від 47 350 грн/м². Забудовник обіцяє створити публічні простори: кінотеатри просто неба, концертні майданчики, прогулянкові зони. А також дитячі садки, школа та НВК, клініка та кабінети лікарів на перших поверхах. Фото: рендер ЖК Rybalsky (Rybalsky)

Подольський — дуже різноманітний та автентичний район. Він поєднує активний стиль життя, творчість, багату історію та тихий осередок спальних мікрорайонів. Нині це одна з наймальовничіших місцевостей, що зберегла колорит давнини. І місцеві мешканці впевнені, що Поділ — це історичне серце Києва.

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