Податки на продаж нерухомості та земельну ділянку: подробиці законопроекту 5600

Цього тижня проголосовано законопроект №5600 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. І хоча навколо нього точаться ще багато суперечок та можливі деякі фінальні зміни – основні положення законопроекту та його вплив на будівельну та земельний ринок можна оцінити вже зараз
Забудовники через професійні та громадські організації ініціювали зняття правки про введення 20% ПДВ на продаж квартири. Зауваження було враховано та прибрано.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Конфедерації будівельників України.
Короткий огляд основних змін законопроєкту №5600, які очікуються після набуття останнім чинності, підготувала Яна Михайлюк, керівник практики податкового та корпоративного права компанії-члена КБУ TOTUM LF.
Згідно положень законопроекту №5600 у сфері нерухомості впроваджується:
Збільшення ставок податку при продажу нерухомості:
1. Сплачується власниками чи користувачами сільгосп земель, окрім:
2. Вперше нараховується: у 2023 році за 2022 рік.
3. Розрахунок та ставки:
Раніше ми розповідали, що думають забудовники про анонсовану президентом кредитну програму "Українська мрія".