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Податки на продаж нерухомості та земельну ділянку: подробиці законопроекту 5600

Автор: Леся Панченко

Цього тижня проголосовано законопроект №5600 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. І хоча навколо нього точаться ще багато суперечок та можливі деякі фінальні зміни – основні положення законопроекту та його вплив на будівельну та земельний ринок можна оцінити вже зараз

Забудовники через професійні та громадські організації ініціювали зняття правки про введення 20% ПДВ на продаж квартири. Зауваження було враховано та прибрано.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Конфедерації будівельників України.

Короткий огляд основних змін законопроєкту №5600, які очікуються після набуття останнім чинності, підготувала Яна Михайлюк, керівник практики податкового та корпоративного права компанії-члена КБУ TOTUM LF.

Згідно положень законопроекту №5600 у сфері нерухомості впроваджується:

Податок на доходи фізичних осіб

Збільшення ставок податку при продажу нерухомості:

  • продаж другого об'єкту протягом року (житло) та продаж першого об'єкту протягом року (нежитлова нерухомість) – 5 %;
  • продаж третього та більше об'єкту протягом року (житло) та продаж другого та більше об'єкту протягом року (нежитлова нерухомість) – 18%.Джерело: TOTUM LF

Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки:

1. Сплачується власниками чи користувачами сільгосп земель, окрім:

  • ділянок дачних/садових кооперативів чи їх членів;
  • земель запасу;
  • невитребуваних часток (паїв) (крім таких земельних часток (паїв), переданих місцевою радою в оренду);
  • земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС;сільськогосподарських угідь у межах населених пунктів.

2. Вперше нараховується: у 2023 році за 2022 рік.

3. Розрахунок та ставки:

  • розрахунок – 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням строку користування останньою протягом звітного року;
  • ставка 2,5% – для ФОП-платників єдиного податку 4 групи, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства;
  • ставка 4% – в період 2022-2023 рр.Джерело: TOTUM LF

Раніше ми розповідали, що думають забудовники про анонсовану президентом кредитну програму "Українська мрія".

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Земельні ділянки