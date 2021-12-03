Податки на продаж нерухомості та земельну ділянку: подробиці законопроекту 5600

Цього тижня проголосовано законопроект №5600 щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. І хоча навколо нього точаться ще багато суперечок та можливі деякі фінальні зміни – основні положення законопроекту та його вплив на будівельну та земельний ринок можна оцінити вже зараз

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Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Конфедерації будівельників України.

Короткий огляд основних змін законопроєкту №5600, які очікуються після набуття останнім чинності, підготувала Яна Михайлюк, керівник практики податкового та корпоративного права компанії-члена КБУ TOTUM LF.

Згідно положень законопроекту №5600 у сфері нерухомості впроваджується:

Податок на доходи фізичних осіб

Збільшення ставок податку при продажу нерухомості:

продаж другого об'єкту протягом року (житло) та продаж першого об'єкту протягом року (нежитлова нерухомість) – 5 %;

продаж третього та більше об'єкту протягом року (житло) та продаж другого та більше об'єкту протягом року (нежитлова нерухомість) – 18%. Джерело: TOTUM LF

Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки:

1. Сплачується власниками чи користувачами сільгосп земель, окрім:

ділянок дачних/садових кооперативів чи їх членів;

земель запасу;

невитребуваних часток (паїв) (крім таких земельних часток (паїв), переданих місцевою радою в оренду);

земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС;сільськогосподарських угідь у межах населених пунктів.

2. Вперше нараховується: у 2023 році за 2022 рік.

3. Розрахунок та ставки:

розрахунок – 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням строку користування останньою протягом звітного року;

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням строку користування останньою протягом звітного року; ставка 2,5% – для ФОП-платників єдиного податку 4 групи, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства;

– для ФОП-платників єдиного податку 4 групи, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства; ставка 4% – в період 2022-2023 рр. Джерело: TOTUM LF

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