Налоги на продажу недвижимости и земельный участок: подробности законопроекта 5600

На этой неделе проголосован законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. И хотя вокруг него идет еще много споров и возможны некоторые финальные изменения – основные положения законопроекта и его влияние на строительный и земельный рынок можно оценить уже сейчас.
Застройщики через профессиональные и общественные организации инициировали снятие правки о введении 20% НДС на продажу квартиры. Замечание было учтено и убрано.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Конфедерации строителей Украины.
Краткий обзор основных изменений законопроекта №5600, которые ожидаются после вступления в силу, подготовила Яна Михайлюк, руководитель практики налогового и корпоративного права компании-члена КБУ TOTUM LF.
Согласно положениям законопроекта №5600 в сфере недвижимости внедряется:
Увеличение ставок налога при продаже недвижимости:
1. Уплачивается владельцами или пользователями сельхоз земель, кроме:
2. Впервые начисляется: в 2023 году за 2022 год.
3. Расчет и ставки:
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