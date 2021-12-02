Квартира у новобудові під 5%: бути чи не бути - думки забудовників

Фото: потребу в придбанні житла мають 40% українців, але дозволить це собі можуть лише 3-5% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський, на своєму виступі у Верховній раді, оголосив проект "Українська мрія". Він передбачає, що кожен платник податків зможе отримати кредит під 5% для придбання квартири у новобудові, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

РБК-Україна Realty розпитали забудовників, що вони думають з приводу перспектив цієї програми та її впливу на ринок первинної нерухомості.

Девелопери не є одностайними щодо цієї ініціативи. Вони бачать у цьому потенціал для зростання будівельної галузі та економіки країни, але акцентують увагу на тому, що мають бути чітко прописані та прозорі умови, які будуть зрозумілі і громадянам, і забудовникам.

Доступна іпотека – зірка в далекій галактиці

"Доступна іпотека є ознакою розвинених країн, де будівельна галузь займає понад 10% в структурі ВВП. Для України це все ще "яскрава зірка в далекій галактиці". На даний час завдяки іпотеці фінансується не більше 5% від кількості усіх угод купівлі нерухомості. Це наслідок високих відсоткових ставок, коротких термінів іпотеки, недостатності фінансових ресурсів у банків і завищених вимог до позичальників", – коментує генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

"Важко оцінювати подібні заяви президента на даному етапі. Ми вже маємо досвід реалізації програми "Доступна іпотека 7%", яка на практиці мала значно меншу динаміку, ніж було анонсована при запуску. Більш того, переважна більшість угод, що була укладена в рамках програми, стосується купівлі квартир на вторинному ринку, що жодним чином не стимулює будівельну галузь, а відтак – економіку країни", – вважає Анна Лаєвська, комерційний директор компанії "Інтергал-Буд".

Комерційний директор SAGA Development Володимир Даниленко, зазначає, що, попри озвучені президентом вельми оптимістичні цифри економічного зростання, незрозуміло, який обсяг коштів буде спрямовано на реалізацію програми, наскільки стабільним буде їх надходження та чи зможе держава покрити потребу в доступній іпотеці.

Іпотека може не просто стимулювати будівельну галузь, а й багато суміжних, що є потенціалом для зростання економіки (РБК-Україна)

Є попит, але немає механізмів

При цьому девелопери сходяться на думці, що потреба серед населення у такому кредитуванні існує і, за зрозумілих правил гри, вони готові брати у них участь.

"Доступна іпотека однозначно розширить можливості купівлі житла для тих, хто про це зараз тільки мріє, збільшить обсяги будівництва, створить тисячі робочих місць, що неодмінно збільшить і податкові надходження до бюджету. Іпотека може не просто стимулювати будівельну галузь, а й багато суміжних, що є потенціалом для зростання економіки загалом. Але для цього потрібні реальні кроки: підтримка банків, що надають іпотечні кредити, ставки до 5% річних терміном на 20 років, зниження вимог до потенційних позичальників і посилення відповідальності девелоперів", — каже Сергій Пилипенко.

За словами Анни Лаєвської: "Між тим, ініціатива президента є гучною та у разі правильної реалізації – вкрай потрібною. Вона має потенціал стати справжнім, а не декларативним, поштовхом до повноцінного запуску іпотечного ринку. Звісно, ми готові долучитись до реалізації програми у тих рамках й об’ємах, у яких це буде можливо згідно умов, що поки не були озвучені".

Володимир Даниленко зазначає, що потребу в придбанні житла мають 40% українців, але дозволить це собі можуть лише 3-5%. Тож, інші 35% можуть стати клієнтами державної іпотечної програми Однак, незрозуміло, який обсяг коштів буде спрямовано на реалізацію програми, наскільки стабільним буде їх надходження та чи зможе держава покрити потребу в доступній іпотеці.

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