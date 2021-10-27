Котеджне будівництво в пост-Covid: як змінилися пріоритети

Пандемія Covid-19 та наступні карантинні обмеження сприяли активізації попиту на заміську нерухомість як у світі, так і в Україні. Бажання жити ближче до природи і мати власну ділянку біля будинку, підняло хвилю попиту. Інтерес до котеджів і таунхаусів виріс в рази.

Що зараз відбувається на ринку заміської нерухомості навколо Києва і якого розвитку подій варто очікувати в найближчому майбутньому – в авторській колонці для РБК-Україна розповідає Денис Ванаш, СЕО будівельно-девелоперської компанії Lukas Development.

Чим приваблює заміський будинок

У 2020 році продажі будинків у передмісті Києва, в порівнянні з 2019-м, збільшилися на 20% (за даними NAI Ukraine). Як результат, вартість квадратного метра також зросла до 40%, залежно від розташування, інфраструктури, ремонту та інших факторів. Відповідно, з 2020 року почалася фаза активної заміської забудови.

У 2021 році ажіотаж дещо приутих, але попит як і раніше високий. На сьогодні в радіусі 30 км від Києва налічується близько 370 котеджних містечок. А вартість кв. метра до кінця року може ще зрости.

Вимоги до заміської нерухомості як і раніше орієнтовані на екоресурс. Так, переважно відзначається запит на розташування будинку біля лісу, рідше – біля води.

Важливим, але не визначальним фактором вибору залишається доступність до столиці. Левова частка покупців приватних будинків розглядає їх, як "друге житло" – на вихідні, відпустку, теплу пору року.

Користуються попитом будинки з готовим ремонтом або у форматі "під ключ" (в'їжджай і живи). Люди починають цінувати свій час і будівництво — точно не те, на що хотілося б його витрачати. Оскільки готове рішення часто фінансово привабливіше, аніж самостійний ремонт, цікавість до таких варіантів тільки збільшується.

Для котеджного містечка основне завдання – створити ком'юніті однодумців. Так, все більше потенційних покупців при перегляді заміських будинків запитують: "Хто тут живе?". Це один з важливих факторів, що впливають на остаточне рішення. Фото: cottages.lviv.ua

Нові тенденції та вимоги до котеджів

Серед ключових тенденцій котеджного будівництва в Україні найближчому майбутньому, можна виділити наступні:

Компактна площа будинку. Зараз покупці вибирають будинки з меншим метражем, ніж пару років тому. В ідеалі це 100-150 кв.м. Такий будинок легше обслуговувати, він економніший за енерговитратами.

У сучасних проектах метраж будинку компенсується терасою із зоною відпочинку і ландшафтним дизайном або газоном.

Усередині котеджних селищ можливий невеликий паркан, щоб візуально розділити межі ділянок. Також необхідні паркувальні місця і зарядки для електрокарів. Обов'язкова наявність громадського простору і дитячої зони. Фото: companion.ua

Енергоефективні матеріали. Частина девелоперів вже враховують цю тенденцію в ході реалізації своїх проектів. Наприклад, при будівництві використовують натуральні матеріали — керамоблок і цегла, які зберігають тепло в будинку. У більшості ж об'єктів все ще використовують більш дешевий газобетон.

Аналогічна ситуація з утеплювачем. Є бюджетна покрівельна вата, показники теплоефективності та екологічності якої набагато менше. Більш якісна альтернатива – фасадна мінвата, вона товша і має високий рівень теплоізоляції.

Однією з головних причин "витоку" тепла є вікна. Необхідно дивитися на якість склопакетів і віконного профілю, щоб уникнути зайвої витрати ресурсу. Також в приватних будинках пильну увагу варто приділити стану інженерної розводки і комунікацій.

Установка сонячних панелей, впровадження котлів на біопаливі та інших "зелених" технологій, поки залишається під питанням. Це, безумовно, технології майбутнього, але на даний момент вони значно здорожують об'єкт. Крім того, їх окупність становить близько 50 років.

Альтернативні варіанти житла

Модульне будівництво. Це будівлі зі спеціальних панелей, основні переваги якого – швидкість складання таких будинків (від декількох тижнів). У світі вже давно використовують модульне будівництво, в тому числі, і для багатоповерхових будинків. Згідно з прогнозами, світовий ринок модульного будівництва буде зростати на 6% щорічно, досягнувши 141 млрд доларів до 2027 року (за даними звіту Research Аnd Markets). Фото: dom.ria

Сьогодні в Україні вартість модульних будинків на ринку порівнянна з традиційним котеджем. Але вже в недалекому майбутньому ситуація зміниться, оскільки процес модульного будівництва Швидкий і відносно простий. Будинок можна побудувати за кілька місяців, а вартість всіх робіт відома заздалегідь.

Помірний попит на заміське житло продовжиться і в наступному році. Віддалений режим роботи, що став вже звичним, бажання виїхати з галасливого міста, а також активний розвиток приміського будівництва, в тому числі локальної інфраструктури, визначають вибір на користь свого будинку.

При цьому, враховуючи високу пропозицію і, як наслідок, зростаючі запити клієнтів, пріоритетними стануть компактні, але функціональні розміри будинку і ділянки, використання енергоефективних матеріалів і причетність до кола однодумців.

Раніше наші екперти розповідали, що вартість квадратного метра в об'єктах поблизу зелених і водних зон-традиційно вище.