Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты

Пандемия Covid-19 и последующие карантинные ограничения способствовали активизации спроса на загородную недвижимость как в мире, так и в Украине. Желание жить ближе к природе и иметь собственный участок возле дома, подняло волну спроса. Интерес к коттеджам и таунхаусам вырос в разы.

Что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости вокруг Киева и какого развития событий стоит ожидать в ближайшем будущем – в авторской колонке для РБК-Украина рассказывает Денис Ванаш, СЕО строительно-девелоперской компании Lukas Development.

Чем привлекает загородный дом

В 2020 году продажи домов в пригороде Киева, в сравнении с 2019-м, увеличились на 20% (по данным NAI Ukraine). Как результат, стоимость квадратного метра также выросла до 40%, в зависимости от расположения, инфраструктуры, ремонта и других факторов. Соответственно, с 2020 года началась фаза активной загородной застройки.

В 2021 году ажиотаж несколько приутих, но спрос по-прежнему высокий. На сегодня в радиусе 30 км от Киева насчитывается порядка 370 коттеджных городков. А стоимость кв. метра до конца года может еще вырасти.

Требования к загородной недвижимости по-прежнему ориентированы на экоресурс. Так, преимущественно отмечается запрос на расположение дома возле леса, реже — возле воды.

Важным, но не определяющим фактором выбора остается доступность к столице. Львиная доля покупателей частных домов рассматривает их, как "второе жилье" — на выходные, отпуск, теплое время года.

Пользуются спросом дома с готовым ремонтом или в формате "под ключ" (въезжай и живи). Люди начинают ценить свое время и стройка — точно не то, на что хотелось бы его тратить. Поскольку готовое решение зачастую финансово привлекательнее, чем самостоятельный ремонт, интерес к таким вариантам только увеличивается.

Для коттеджного городка основная задача — создать комьюнити единомышленников. Так, все больше потенциальных покупателей при просмотре загородных домов спрашивают: "кто здесь живет?". Это один из важных факторов, влияющих на окончательное решение. Фото: cottages.lviv.ua

Новые тенденции и требования к коттеджам

Среди ключевых тенденций коттеджного строительства в Украине ближайшем будущем, можно выделить следующие:

Компактная площадь дома. Сейчас покупатели выбирают дома с меньшим метражом, чем пару лет назад. В идеале это — 100-150 кв. м. Такой дом легче обслуживать, он экономнее по энергозатратам.

В современных проектах метраж дома компенсируется террасой с зоной отдыха и ландшафтным дизайном или газоном.

Внутри коттеджных поселков возможен небольшой забор, чтобы визуально разделить границы участков. Также необходимы парковочные места и зарядки для электрокаров. Обязательно наличие общественного пространства и детской зоны. Фото: companion.ua

Энергоэффективные материалы. Часть девелоперов уже учитывают эту тенденцию в ходе реализации своих проектов. Например, при строительстве используют натуральные материалы — керамоблок и кирпич, которые сохраняют тепло в доме. В большинстве же объектов все еще используют более дешевый газобетон.

Аналогичная ситуация с утеплителем. Есть бюджетная кровельная вата, показатели теплоэффективности и экологичности которой намного меньше. Более качественная альтернатива — фасадная минвата, она толще и имеет высокий уровень теплоизоляции.

Одной из главных причин "утечки" тепла являются окна. Необходимо смотреть на качество стеклопакетов и оконного профиля, чтобы избежать лишней траты ресурса. Также в частных домах пристальное внимание стоит уделить состоянию инженерной разводки и коммуникациям.

Установка солнечных панелей, внедрение котлов на биотопливе и прочих "зеленых" технологий, пока остается под вопросом. Это, безусловно, технологии будущего, но на данный момент они значительно удорожают объект. Кроме того, их окупаемость составляет около 50 лет.

Альтернативные варианты жилья

Модульное строительство. Это здания из специальных панелей, основные преимущества которого — скорость сборки таких домов (от нескольких недель). В мире уже давно используют модульное строительство, в том числе, и для многоэтажных домов. Согласно прогнозам, мировой рынок модульного строительства будет расти на 6% ежегодно, достигнув 141 млрд долларов к 2027 году (по данным отчета Research аnd Markets). Фото: dom.ria

Сегодня в Украине стоимость модульных домов на рынке сравнима с привычным коттеджем. Но уже в скором будущем ситуация изменится, поскольку процесс модульного строительства быстрый и относительно простой. Дом можно построить за несколько месяцев, а стоимость всех работ известна заранее.

Умеренный спрос на загородное жилье продолжится и в следующем году. Удаленный режим работы, ставший уже привычным, желание выехать из шумного города, а также активное развитие пригородного строительства, в том числе локальной инфраструктуры, определяют выбор в пользу своего дома.

При этом, учитывая высокое предложение и, как следствие, возрастающие запросы клиентов, приоритетными станут компактные, но функциональные размеры дома и участка, использование энергоэффективных материалов и причастность к кругу единомышленников.

Ранее наши экперты рассказывали, что стоимость квадратного метра в объектах вблизи зеленых и водных зон — традиционно выше.