RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Філатов розповів, коли та як знесуть готель "Парус"

Автор: Наталія Гурковська

Будівлю готелю "Парус" планують знести, місце під нею розчистити та забудувати "з нуля".

Про це пише РБК-Україна.REALTY.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, реконструювати будівлю немає сенсу, оскільки вона простояла багато років і перебуває у незадовільному стані.

"Його треба зносити. Зараз ми відпрацьовуємо схему спрямованого вибуху. Ми розуміємо всю відповідальність. Тому шукаємо спеціалізованих підрядників, які зможуть зробити так, щоб будівля склалася, щоб людям шибки не побило. Це буде ціле шоу на всю Україну. Не хочу називати дату, але ми плануємо до середини літа всю цю історію закінчити", - розповів Борис Філатов.

Як повідомлялося раніше, в середу, 2 лютого, Верховний суд остаточно повернув недобудований будинок готелю "Парус" територіальній громаді Дніпра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро