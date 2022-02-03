Багаторічний недобуд "Парус" у Дніпрі знесуть: Філатов розповів деталі

У середу, 2 лютого, Верховний Суд України остаточно повернув недобудовану будівлю готелю "Парус" територіальній громаді Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна. REALTY з посиланням на допис мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

"Ми, тільки ми, повернули "Парус" в місто, і найближчим часом його знесемо. Вже зовсім скоро Дніпро позбудеться півстолітнього символу занепаду та застою. Безумовно, що величезний тризуб, нанесений волонтерами у 2014-му році, при знесенні будівлі буде обов'язково зафарбований", - наголосив міський голова.

Повідомляючи про рішення суду, Філатов назвав недобудовану будівлю готелю "однією з найдепресивніших споруд не лише Дніпра, а й усієї країни".

"З 1975 року (!) цей жах стояв німим докором і став культовим місцем для самогубців", - нагадав Філатов про головну проблему, яку створив цей недобуд для міста.