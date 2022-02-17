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Филатов рассказал, когда и как снесут гостиницу "Парус"

Автор: Наталия Гурковская

Здание гостиницы "Парус" планируется снести, место под ней расчистить и застроить заново.

Об этом пишет РБК-Украина.REALTY.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, реконструировать здание нет смысла, поскольку оно простояло много лет и находится в неудовлетворительном состоянии.

"Его нужно сносить. Сейчас мы отрабатываем схему направленного взрыва. Мы понимаем всю ответственность. Поэтому ищем специализированных подрядчиков, которые смогут сделать так, чтобы здание сложилось, чтобы людям оконное стекло не побило. Это будет целое представление на всю Украину. Не хочу называть дату, но мы планируем к середине лета всю эту историю закончить", - рассказал Борис Филатов.

Как сообщалось ранее, в среду, 2 февраля, Верховный суд окончательно вернул недостроенное здание гостиницы "Парус" территориальной громаде Днепра.

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Днепр