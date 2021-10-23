В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років

У другому кварталі 2021 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 7,3% в порівнянні з торішніми показниками. Це найвищий річний приріст для ЄС з третього кварталу 2007 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Євростату.
У першому кварталі поточного року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 6,1% в річному обчисленні. Різниця між першим і другим кварталами року склала +2,7%.
У 11 з 27 країн ЄС річний приріст цін склав понад 10%.
У трійку лідерів по зростанню цін на житло увійшли Естонія — +16,1%, Данія — +15,6% і Чехія — +14,5%.
Зниження цін зафіксовано тільки в одній країні ЄС — на Кіпрі -4,9%.
За підсумками другого кварталу вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах ЄС. У трійку лідерів увійшли Латвія- + 6,7%, Словенія +4,5% та Австрія +4,2%.
Протягом року (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг зростання цін на житло в країнах ЄС виглядає наступним чином:
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