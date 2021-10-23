В ЕС зафиксирован самый большой рост цен на жилье за 14 лет

Во втором квартале 2021 года цены на жилье в странах Евросоюза выросли на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Это самый высокий годовой прирост для ЕС с третьего квартала 2007 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Евростата.
В первом квартале текущего года цены на жилье в странах ЕС выросли на 6,1% в годом исчислении. Разница между первым и вторым кварталами года составила +2,7%.
В 11 из 27 стран ЕС годовой прирост цен составил свыше 10%.
В тройку лидеров по росту цен на жилье вошли Эстония — +16,1%, Дания — +15,6% и Чехия — +14,5%.
Снижение цен зафиксировано только в одной стране ЕС — на Кипре -4,9%.
По итогам второго квартала стоимость жилой недвижимости выросла во всех странах ЕС. В тройку лидеров вошли Латвия— +6,7%, Словения +4,5% и Австрия +4,2%.
В течение года (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг роста цен на жилье в странах ЕС выглядит следующим образом:
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