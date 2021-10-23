В ЕС зафиксирован самый большой рост цен на жилье за 14 лет

Во втором квартале 2021 года цены на жилье в странах Евросоюза выросли на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Это самый высокий годовой прирост для ЕС с третьего квартала 2007 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Евростата.

В первом квартале текущего года цены на жилье в странах ЕС выросли на 6,1% в годом исчислении. Разница между первым и вторым кварталами года составила +2,7%.

В 11 из 27 стран ЕС годовой прирост цен составил свыше 10%.

В тройку лидеров по росту цен на жилье вошли Эстония — +16,1%, Дания — +15,6% и Чехия — +14,5%.

Снижение цен зафиксировано только в одной стране ЕС — на Кипре -4,9%.

По итогам второго квартала стоимость жилой недвижимости выросла во всех странах ЕС. В тройку лидеров вошли Латвия— +6,7%, Словения +4,5% и Австрия +4,2%.

Рейтинг стран ЕС по росту цен на жилье

В течение года (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг роста цен на жилье в странах ЕС выглядит следующим образом:

Эстония +16,1% Дания +15,6% Чехия +14,5% Люксембург +13,6% Литва +13,3% Нидерланды +12,8 Латвия +12,4% Венгрия +11,9% Австрия +11,7% Германия +10,9% Швеция +10,9% 12.Словения +9,9% 13.Болгария +9,1% Польша +8,3% Бельгия +7,4% Португалия +6,6% Хорватия +6,5% Франция +5,7% Ирландия +5,6% Финляндия +5,4% Мальта +5,3% Словакия +4,7% Испания +3,3% Румыния +3% Италия +0,4% Кипр -4,9% Греция – нет актуальных данных

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