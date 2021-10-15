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Дешевше на 5,5 мільонів: Ілон Маск знизив ціну на особняк у Каліфорнії

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П'ятниця 15 жовтня 2021 15:46
Дешевше на 5,5 мільонів: Ілон Маск знизив ціну на особняк у Каліфорнії Фото: раніше будинок здавався в оренду для проведення заходів (zillow.com)
Автор: Леся Панченко

Будинок власника Tesla Inc. площею 16 000 кв. футів можна придбати за 32 млн доларів

Американський винахідник-мільярдер Ілон Маск знизив ціну на особняк у Каліфорнії. Будинок було виставлено на продаж у червні за 37,5 млндоларів. Але за цей час покупця на нього не знайшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на інформацію Bloomberg.

Відтепер будинок власника Tesla Inc. площею 16 000 квадратних футів запропонований за ціною 31,99 млн доларів, що на 5,5 млн дол. (15%) дешевше від початкової пропозиції.

Особняк розташований у курортному містечку Хіллсборо (округ Сан-Матео, штат Каліфорнія), побудований у 1916 році. Він має сім спалень і десять ванних кімнат, бібліотеку та музичну залу, а також кухню, власний басейн та паркінг на 11 автомобілів. Все це знаходиться на ділянці площею 47 акрів (19 га).Дешевше на 5,5 мільонів: Ілон Маск знизив ціну на особняк у КаліфорніїФото: zillow.com

До виставлення на продаж будинок здавався в оренду для проведення заходів.

Ілон Маск написав у червні, про своє рішення продати останні будинки, які йому належать, у зв’язку з планами позбутися більшої частини своєї власності, як спосіб притупити критику свого багатства та розірвати зв’язки з державою.

Мільярдер оголосив минулого тижня, що Tesla перенесе свою штаб -квартиру в Остін (штат Техас), оскільки стрімкі ціни на житло в районі затоки Сан -Франциско обмежують зростання компанії.

Минулого року підприємець переїхав до Техасу, який є третім за величиною ринком Tesla у США, поступаючись лише Каліфорнії та Флориді. У штаті немає податку на доходи фізичних осіб, тоді як Каліфорнія вводить найвищі податки в країні для своїх найбагатших мешканців.

Раніше РБК-Україна сповіщало, що Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla у Техас.

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