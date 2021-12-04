Будинок сім'ї Маккалістерів з "Один вдома" здається в оренду: скільки коштує ніч в особняку

Шанувальники серії фільмів "Один вдома" зможуть провести ніч 12 грудня в оригінальному будинку 1990-го року, в якому Маккалістери за сюжетом жили в першій частині.



Про це повідомляється в РБК-Україна Realty з посиланням на Complex. Фото: Pinterest

1 грудня Airbnb оголосили у Твіттері, що чотири фанати "Один вдома" отримають можливість орендувати оригінальний будинок з фільму 1990-го року, розташований в 16 км від Чикаго в маленькому містечку Віннетка. У ролі ведучого гостей розважатиме старший брат Кевіна Маккалістера Базз (Девін Ратрей). Хоча актор і не збирається залишатися на ніч, франшиза обнадіяла гостей великим вибором розваг. Фото: Complex

Організатори ретельно підійшли до відтворення декорацій: гостей чекає вид на підстрижене дерево і мініпастки по всьому будинку, можливість провести час з тарантулом старшого брата Кевіна і багато іншого. Орендарі також зможуть спробувати їжу, популярну в 90-х, а саме макарони та сир, приготовані в мікрохвильовій печі.

Airbnb пообіцяли пожертвувати зібрані гроші дитячій лікарні La Rabida в Чикаго. Фото: Complex

Оренда пропонується на один день — 12 грудня і буде коштувати 25 доларів (плюс податки). Відкриття бронювання заявлено на 7 грудня о 14: 00. Раніше 12 листопада на стрімінговій платформі Disney+ вийшла 6-а частина франшизи "Один вдома". Головним героєм ремейка став актор Арчі Йейтс.



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