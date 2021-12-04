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Дом семьи Маккалистеров из "Один дома" сдается в аренду: сколько стоит ночь в особняке

Автор: Риана Абдулаева

Поклонники серии фильмов "Один дома" смогут провести ночь 12 декабря в оригинальном доме 1990-го года, в котором Маккалистеры по сюжету жили в первой части.

Об этом сообщается в РБК-Украина Realty cо ссылкой на Complex.Фото: Pinterest

1 декабря Airbnb объявили в твиттере, что четыре фаната "Один дома" получат возможность арендовать оригинальный дом из фильма 1990-го года, расположенный в 16 км от Чикаго в маленьком городке Уиннетка. В качестве ведущего гостей будет развлекать старший брат Кевина Маккалистера Базз (Девин Ратрей). Хотя актер и не собирается оставаться на ночь, франшиза обнадежила гостей большим выбором развлечений. Фото: Complex

Организаторы тщательно подошли к воссозданию декораций: гостей ожидает вид на подстриженное дерево и мини-ловушки по всему дому, возможность провести время с тарантулом старшего брата Кевина и многое другое. Арендаторы также смогут попробовать еду, популярную в 90-х, а именно макароны и сыр, приготовленные в микроволновой печи.

Airbnb пообещали пожертвовать собранные деньги детской больнице La Rabida в Чикаго.Фото: Complex

Аренда предлагается на один день — 12 декабря и будет стоить 25 долларов (плюс налоги). Открытие бронирования заявлено на 7 декабря в 14:00. Ранее 12 ноября на стриминговой платформе Disney+ вышла 6-я часть франшизы "Один дома". Главным героем ремейка стал актер Арчи Йейтс.

Ранее мы рассказывали про собаку-наследника состояния, которая продает особняк, ранее принадлежавший Мадонне.

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