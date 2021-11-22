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У Майамі собака-спадкоємець продає особняк, який раніше належав Мадонні

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Понеділок 22 листопада 2021 20:25
У Майамі собака-спадкоємець продає особняк, який раніше належав Мадонні Фото: Гюнтер VI-талісман італійської корпорації Gunther Group ( LPG for the assouline team at compass)
Автор: Леся Панченко

У вітальні висить портрет Гюнтера IV в позолоченій рамі.

У Майамі (Флорида, США) на продаж виставили маєток, який належить німецькій вівчарці Гюнтеру VI. Собака є спадкоємцем статків графині Лібенштайн і своєрідним талісманом компанії Gunther Group. До 2000 року особняк належав Мадонні і був викуплений компанією для Гюнтера VI за 32 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Історія про Гюнтера VI триває вже майже 20 років. Пес є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн. Вона померла в 1992 році і не мала спадкоємців, проте дуже любила тварин, тому заповіла мільйони улюбленцю Гюнтеру III. Гюнтер VI успадкував статки, від свого діда, Гюнтера IV. За цей час, завдяки інвестиціям компанії в нерухомість, вони зросли до 500 млн доларів.

Фактично майно графині належить італійській корпорації Gunther Group. Вона інвестує в нерухомість по всьому світу, включаючи будинки в Тоскані, Мілані, Флоренції і володіє згаданим маєтком в Майамі. Група інвестує також у видавничу справу, спортивні команди та нічні клуби, а Гюнтер-талісман корпорації.

Як виглядає маєток

Маєток з видом на затоку Біскейн і доком для яхт-колишня власність поп-зірки Мадонни, яка купила його за 7,5 млн доларів у 1990-х роках.

Закрита резиденція розташована в елітному районі. Площа будинку становить 780 кв. м, він був побудований в 1928 році, а пізніше перероблений. Його прикрашають великі коралові сходи і арочні кам'яні входи, на території є басейн і екзотичний сад.У Майамі собака-спадкоємець продає особняк, який раніше належав МадонніФото: LPG for the assouline team at compass

Агент з нерухомості Рути Ассулин, якій доручили оцінити і виставити на продаж особняк, каже: "Ми продали безліч будинків вартістю в кілька мільйонів доларів, але це безумовно будинок номер один. У нього є ексклюзивна історія. Маєток розташовується на величезній ділянці, оточеній королівськими пальмами, і демонструє захоплюючий вид на затоку".У Майамі собака-спадкоємець продає особняк, який раніше належав МадонніФото: LPG for the assouline team at compass

У вітальні висить портрет Гюнтера IV в позолоченій рамі. В цілому пес веде розкішний спосіб життя: разом з командою кінологів, які про нього піклуються, він подорожує на приватному літаку, їсть стейки і ікру, володіє яхтами і автомобілями, а також купив на аукціоні білий трюфель за мільйон доларів.

Раніше ми розповідали, що Google уклав найдорожчу угоду з купівлі нерухомості з початку пандемії.

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