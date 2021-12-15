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Какими будут новые жилые комплексы в ближайшие 3-5 лет: прогноз

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 17:16
Какими будут новые жилые комплексы в ближайшие 3-5 лет: прогноз Фото: качество жилых комплексов будет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В ближайшие 3-5 лет на первичном рынке стоит ожидать существенных изменений в работе застройщиков. С одной стороны будут меняться бизнес-процессы в девелоперских компаниях, а с другой – расти качество жилых комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty на аналитику группы компаний Concept Group.

Только 20% застройщиков работают по мировым стандартам

По словам управляющего партнера Concept Group Михаила Подвысоцкого, в Киеве только 20% компаний-застройщиков работают по новым мировым стандартам, которые заключаются в девелопменте полного цикла (от проектирования, строительства до эксплуатации построенных ЖК). Кроме этого, современные девелоперы для реализации проектов все чаще используют собственные инвестиции, которые составляют до 60% от себестоимости проекта.

"Такие средства позволяют строить без оглядки на состояние спроса, не зависеть от форсмажорных обстоятельств, которыми, например, в 2020-2021 годах были пандемические ограничения", – рассказал эксперт.

Курс на энергосбережение и современные технологии

Важным для развития первичного рынка жилья может стать и постепенная ориентация отечественных компаний на создание больших жилых массивов по принципу "города в городе": самодостаточных, интегрированных в окружающую среду жилых пространств со всем необходимым для комфортной жизни, работы, отдыха, занятий спортом и т.д. Такие проекты будут соответствовать мировым стандартам энергосбережения и строиться с использованием самых современных технологий.

В новых масштабных проектах окружающая среда станет доминантой, а жилые дома и надлежащая инфраструктура для максимально комфортной жизни (это и детские сады, школы, спортивные, прогулочные зоны, паркинги) будут органично "вплетены" в эту среду.

Себестоимость возведения таких объектов может на 30-35% быть выше обычных объектов комфорт-класса. А до 2025-2027 годов в Киеве доля новых масштабных проектов может достичь 25-30% от всего предложения на первичном рынке жилья.

"При благоприятных условиях, в ближайшие 5 лет доля масштабных проектов составит около одной трети от всего жилья, которое будет возводиться", –подытожил Михаил Подвысоцкий.

Ранее мы рассказывали когда ждать "новый жилой бум".

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