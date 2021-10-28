Комната школьника: как организовать пространство для дистанционного обучения

Предметы декора, мебель, перегородки и даже различные цвета эффективные инструменты в организации пространства.

В карантинных реалиях дети вынуждены проводить много времени дома. Дистанционное обучение стало обыденностью и личное пространство школьников приобрело еще большую значимость. Придерживаться расписания трудно, когда вся жизнь происходит в одной комнате. Отделить обучение от досуга поможет продуманный интерьер комнаты.

Как обустроить комнату школьника, создав условия для эффективного обучения и интересного здорового отдыха в условиях карантина — в материале РБК Украина REALTY.

Сегодня много внимания уделяется психологии и влиянию окружения на наше состояние. Дети крайне чувствительны к этим факторам, их внимание легко перехватить, но также просто потерять. Итак, первое, что надо продумать в планировке детской комнаты — наличие отдельных зон для досуга, обучения и развития.

Предметы декора, мебель, перегородки и даже различные цвета эффективные инструменты в организации пространства. Дизайнеры интерьера разделяют зонирование на функциональное и визуальное.

Фото: вариант оформления интерьера комнаты (Pinterest)

Функциональное зонирование предусматривает разделение с использованием мебели: стола, ширмы, занавески и т.д. Также могут использоваться архитектурные конструкции: арки, колонны, лестницы, перегородки. Такой тип разделения подходит для более просторных комнат, ведь дополнительные элементы занимают место. Главное — не сделать помещение тесным.

При визуальном зонировании пространство разделяется с помощью оптических инструментов: освещения, покраски, дизайна потолков и стен, декорирования. Такой тип зонирования подходит для любой площади.

Выбрав один из вариантов или их комбинацию, можно обеспечить ученику не только психологический комфорт, но и приучить ребенка к порядку и организации собственного времени.

Планировка комнаты должна быть индивидуальной и учитывать вкусы ребенка. Впрочем, следует помнить, что предпочтения детей меняются быстро и, чтобы комната оставалась комфортной дольше, базовые вещи лучше выбирать универсального дизайна, а экспериментировать уже на деталях интерьера.

Зона обучения

Когда ребенок учится, в фокусе его восприятия должны быть уроки, особенно сейчас, когда занятия проходят онлайн. Итак, лучше сделать зону для обучения нейтральной — без ярких обоев и игрушек. Возможно добавить органайзер для канцелярии, глобус, доску для заметок. Место для обучения необходимо оборудовать полноценным письменным столом, удобным ортопедическим стулом, стеллажами для книг. Дополнительно можно обустроить "уголок достижений" с расписанием, маинд-картой и тому подобным.

Мебель должна соответствовать возрасту ребенка и меняться с его взрослением. Врачи рекомендуют придерживаться определенных правил: край письменного стола должен быть на уровне нижних ребер ребенка, а ноги стоять под прямым углом. Колени не должны подпирать стол снизу. Оптимальная глубина стола в комнате школьника — 60-90 см, ширина — 120-170 см. Стул должен быть со спинкой, не отклоняющейся назад.

Фото: вариант оформления зоны для обучения (Pinterest)

Зона досуга

Наступление школьного возраста не исключает игру из жизни ребенка. Поэтому оформлению игровой зоны тоже нужно уделить внимание. Зона для отдыха должна способствовать общему развитию: набор для рисования, мольберт, магнитная доска, конструкторы, столик для пазлов, мозаики, лего и лепки сделают отдых ребенка интересным и полезным. Выделить зону для досуга можно с помощью перегородки или ковра.

Фото: вариант оформления зоны досуга (Pinterest)

Зона отдыха

Качество сна и отдыха влияет на самочувствие и способность усваивать информацию. Кровать должна ассоциироваться с расслаблением и безопасностью. Эта локация предназначается исключительно для восстановления сил. Сегодня существует множество интерьерных решений для спального места ребенка. Популярный вариант — кровать-чердак. Он нравится школьникам и высвобождает пространство — в нижнюю часть монтируют шкаф или ящики для вещей. Для спальной зоны лучше не выбирать яркие цвета – прекрасно подойдут синий, зеленый, светло-розовый, молочно-белый.

Фото: вариант оформления зоны отдыха (Pinterest)

Зона для вещей

Приучать школьника к порядку проще, если для этого в комнате отведена отдельная зона. Необязательно устанавливать громоздкий шкаф-купе. Подойдет стеллаж с коробками для игрушек, компактный шкаф и комод. Самое удобное для ребенка — узкий шкаф глубиной до 40 см, со штангой, установленной на уровне глаз, ящиками с плавным ходом и предохранителями от выпадения. Стоит также добавить красивые плечики для одежды.

Безопасное пространство

Базовые правила помогут сделать комнату школьника безопасной. Чтобы уменьшить вероятность травм, лучше выбирать устойчивую мебель без острых углов, светильники без стеклянных плафонов, а любой источник тепла оградить защитными панелями. Особое внимание стоит уделить освещению. Постоянное напряжение глаз и повышенные нагрузки ведут к быстрой усталости.

Для сохранения зрения применяют сразу три вида освещения: естественное, общее и локальное. Комната школьника и особенно рабочее место, где он делает уроки – должно хорошо освещаться. Для этого письменный стол рекомендовано разместить у окна так, чтобы свет падал на него с левой стороны.

Функциональные зоны визуально выделяют искусственным светом. На потолке вешают люстру или светильники-споты. Над кроватью — бра с регулировкой интенсивности освещения. На столе можно установить LED-светильник или точечные галогенные лампы, вмонтированные в нижнюю часть навесной полки.

По стандартам здравоохранения, мощность освещения в детской комнате должна быть в пределах 60 Вт/кв.м для ламп накаливания, 20-25 Вт/кв.м для люминесцентных ламп и 6 Вт/кв.м – для светодиодных.

Итак, чтобы школьник чувствовал себя комфортно и уверенно, хорошо учился и развивался, важно позаботиться об обустройстве его комнаты. Создать условия, которые бы положительно влияли на физическое здоровье и эмоциональное состояние. Функциональный интерьер становится в этом замечательным помощником, ведь порядок извне – уверенность внутри.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое современный модульный дом, в чем его преимущества и недостатки.