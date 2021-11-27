Оболонский район Киева: парки, набережные и новостройки

В Оболонском районе есть все необходимое для комфортной жизни, шопинга и интересного досуга - от современных торгово-развлекательных центров с кинотеатрами, заведения общественного питания - до благоустроенных скверов и набережной.

Оболонский район считается одним из самых комфортных для жизни в Киеве. Выгодное местоположение у воды, набережная и разнообразие зеленых зон делают его хорошим выбором для тех, кто ценит спокойствие, но и не желает отходить далеко от центра.

Что представляет собой Оболонский район столицы, какие здания, объекты инфраструктуры и современные жилые комплексы в нем расположены – в материале РБК-Украина REALTY.

Предыстория Оболони

Как административно-территориальная единица район возник в 1975 году и назывался Минским. В этот момент в его состав входили Оболонь, Приорка, Куреневка, Минский и Вышгородский массивы. В 2001 году решением Киевского городского совета район переименовали в Оболонский, а также в состав включили территорию Пущи-Водицы.

Название района происходит от слова "болонь" или "Болония". Во времена Киевской Руси это означало — берег, заливаемый водой, заливной луг.

Площадь современного Оболонского района составляет 11 тысяч гектаров — это 17% территории Киева, жилой фонд насчитывает более 1000 домов, а суммарная площадь зеленых зон — более 2600 га. Здесь функционируют десятки крупных промышленных предприятий, включая одноименный пивзавод, 7 научно-исследовательских институтов, а также сотни небольших компаний. Сейчас здесь проживают более 320 тысяч человек (около 11% населения Киева).

Преимущество района в близком расположении Днепра — местные жители любят отдыхать на Оболонской набережной, в частности в парке "Наталка", который был полностью отреставрирован в 2019 году. Летом здесь можно покататься на велосипеде, арендовать САП-борд или катамаран. Кроме этого на Оболони появляется большое количество других достопримечательностей, таких как новые парки и скверы, сад камней, аллея муз, беседка с эффектом эха, скульптуры, фонтаны и многое другое. Фото: Оболонская набережная и пляж (РБК-Украина)

Оболонь

На Оболони есть все необходимое для комфортной жизни, шопинга и интересного досуга — от современных торгово-развлекательных центров с кинотеатрами, заведений общественного питания — до благоустроенных скверов и набережной. Между станциями метро "Оболонь" и "Минская" построен большой ТРЦ Dream (бывший Dream Town) и новый Obolon Smart Plaza.

Развитая спортивная инфраструктура — еще одно преимущество Оболони. Здесь находится школа парусного спорта и яхт-клуб, пункты проката плавсредств и крупнейший в Киеве гольф-центр, три стадиона и крупные сетевые спортклубы. Во многих дворах есть волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные поля.

Наибольшее количество современных комфортабельных жилых домов возводится вдоль проспекта Героев Сталинграда, на незастроенной в советское время набережной Днепра. Здесь появился новый микрорайон, который получил название "Оболонские липки". В нем есть отдельные коттеджи и таунхаусы, гольф-клуб, причалы для яхт и многое другое. Фото: ЖК Oasis (lun.ua)

Именно здесь возле набережной расположен ЖК Oasis (Bud Development) — квартиры стоят от 54 000 грн/кв. м, рядом со станцией метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК “Оболонь”) — от 41 000 грн/кв. м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — от 70 000 грн/кв. м.

Приорка

Несмотря на появление новостроек, микрорайону Приорка удалось сохранить спокойствие и уют цветущей Киевской окраины. Жители района с трепетом относятся к своим достопримечательностям и готовы отвоевывать зеленые скверы и парки, в частности горку Кристера.

Местность располагается сразу в двух районах — Оболонском и Подольском.

Приорка довольно безопасный район. Поэтому прогуливаясь поздно вечером, здесь можно встретить много молодых мам, детей и молодежи. Фото: ЖК Бережанский (lun.ua)

Главная проблема района – отсутствие метро и, как следствие, пробки. Инфраструктура Приорки достаточно развита — здесь много разнообразных магазинов, салонов, есть спортивные залы. Отсутствие торговых центров не очень огорчает жителей микрорайона, ведь за 15 минут можно добраться до ТРЦ Караван или Dream.

На Приорке построен ЖК Бережанский (Галжитлобуд) и рядом на том же участке строится новый ЖК Maverick (Концепт групп) — квартира стартует от 27000 грн/кв. м в обоих проектах, ЖК Navigator 2 (ДСК-Жилстрой) — от 25200 грн/кв. м, ЖК Polaris (Perfect Group) — от 26600 грн/кв. м.

Минский массив

Удобный доступ к центру города делают Минский массив одним из самых комфортных спальных районов, удаленных от метро. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, а рядом находятся парки, озера и лес. На массиве построили детские сады и школы, озеленили дворы. С годами на Минском появились и новые жилые комплексы, которые сделали район еще более привлекательным для жизни и инвестиций.

Несмотря на отсутствие метро, в районе хорошо развито транспортное сообщение. С площади Шевченко можно без пересадок доехать на Майдан Независимости и Контрактовую площадь. В сторону метро "Минская" и "Оболонь" ходит сразу несколько маршрутов, сама поездка без пробок занимает не более 10 минут. Удобно добираться и за город: за пределами района проходит Большая кольцевая дорога, а трамваем №12 можно поехать в Пущу-Водицу.

Фото: трамвай № 12 (Pinterest)

На городском массиве расположен ЖК Министерский (Энергополь-Украина) - квартира в этой многоэтажке стоит от 31 000 грн/кв. м и ЖК Яскравый ("Интергал-Буд") — с ценой от 40 000 грн/кв. м.

Вышгородский массив

Массив появился после перепланировки и сноса малоэтажной застройки Приорки между Приорской улицей и площадью Тараса Шевченко. Площадь массива — около 112 га. Население составляет более 35 тыс. человек (по состоянию на 2012 год). Эта территория, как и вся оболонская местность, зеленая и тихая. Здесь есть все необходимое для жизни: магазины, аптеки, школы и детсады в шаговой доступности. Относительно застройки Вышгородского — массива новых зданий предостаточно, в частности ЖК "Вышиванка" (УкрБуд) — квартира стоит от 33 000 грн/кв.м.

Пуща-Водица

Пуща-Водица – микрорайон, которого практически не коснулась урбанизация. Раньше в небольших загородных домах отдыхала киевская аристократия, а с появлением санаториев в Пущу начали приезжать на лечение и оздоровление. В 2001 году поселок городского типа вошел в состав Оболонского района, но сохранил за собой репутацию одного из самых популярных мест отдыха киевлян. До микрорайона можно добраться трамваем, что едет историческим маршрутом №12. Он направляется через лес несколько километров и заканчивается парком "Пуща-Водица". Здесь есть спортивные и детские площадки, сохранились советские скульптуры. Пройдя деревянным мостом через озеро Горащиха, можно углубиться в лес.

В Пуще-Водице слабо развита инфраструктура, поэтому за покупками, услугами и развлечениями местные жители ездят на соседнюю Оболонь или в центр города. Микрорайон связан с Киевом тремя автобусными маршрутами и трамвайной линией.

Фото: ЖК PUSHA HOUSE (lun.ua)

В пуще есть современные жилые комплексы, в частности ЖК Апарт-комплекс ("Киевгорстрой") - от 24000 грн/кв. м, ЖК PUSHA HOUSE (KyivBudDevelopment) — от 37000 грн/кв. м, ЖК Курортный (Микромегас) — от 21000 грн/кв. м.

В целом — Оболонский район замечательное тихое место неподалеку от бурной жизни центральной части города. Зеленые зоны, многочисленные водоемы, хорошо развитая транспортная инфраструктура делают Оболонский район местом, привлекательным для жизни и покупки недвижимости, как с целью собственного пользования, так и с инвестиционными намерениями и для дальнейшей сдачи в аренду.

Ранее мы рассказывали об особенностях жизни в Подольском районе.