Новый год за городом: как арендовать коттедж для празднования и сколько это стоит

Спрос на праздничную аренду загородных домиков под Киевом не испугали никакие ограничения и разноцветные зоны. Наоборот — интерес к празднованию на природе в этом году даже выше, чем в допандемические времена. Еще в октябре среди самых популярных запросов рядом с "Новый год" в поисковых системах фигурировали: "дом с камином", "коттедж", "чан", "баня" и даже просто "дом, лес".

Какие варианты празднования Нового года привлекали жителей столицы и что можно успеть арендовать за городом, если планы изменились уже в середине декабря – в материале РБК-Украина Realty.

На праздники – дороже

Неизменной остается "праздничная" наценка на аренду: дома в 20-километровой зоне от столицы, как и прежде, растут в цене в 2,5-4 раза по сравнению с будничніми расценками. Предложения свыше 30 км от столицы – увеличивают стоимость в 1,5-2 раза.

По данным агентства недвижимости "Старгород", большинство объектов на период с 30 декабря по 8 января было забронировано еще в октябре-ноябре, хотя спрос на аренду праздничных домов до сих пор остается довольно высоким.

Дом для празднования с размахом

Наибольшую заинтересованность киевляне проявляют к домикам в населенных пунктах недалеко от столицы (в пределах 20-25 км) вдоль Обуховской, Одесской и Житомирской трасс.

"Ключевым фактором при выборе помещения является локация, которая должна быть не слишком удаленной от Киева и выходить на рекреационные зоны – в идеале сосновый лес, озеро. Если коттедж имеет достаточно места на проживание крупной компании, а также дополнительные развлечения и оздоровительные процедуры вроде бани, чана или бассейна – такой объект имеет все шансы быть сданным в аренду даже за очень высокую цену", – отметил директор агентства"Старгород" Александр Крикницкий.

Обычно для празднования снимают дом от 150 до 500 кв.м – в зависимости от количества гостей и размаха праздника. По словам независимого эксперта по недвижимости Ирины Луханиной в интерьере дома приветствуются натуральное дерево, камин, новогодняя атрибутика. Для празднования должен быть предусмотрен большой зал-от 30 кв. м, а также 3-5 спален с большими кроватями с возможностью организовать дополнительные спальные места.

Менее двух суток такие помещения не сдаются, в среднем компании проживают здесь 3-5 суток. Иногда празднование за городом может растянуться вплоть до Рождества.

Фото: pinterest

Праздничный декор и оборудование

Клиенты ценят также развлечения и активности, которые хозяева предлагают в новогодний период.

Зачастую предлагают дополнительно:

сауна с купелью;

крытые бассейны;

большой двор с беседкой и мангалом (барбекю);

украшенную елку и праздничную атрибутику в интерьере;

непосредственную близость к лесу;

места для парковки автомобилей.

Клиенты все еще хотят, чтобы в зале был телевизор, громкие колонки, чтобы включить отсчет времени и музыкальное сопровождение для праздника.

Обычно продукты арендаторы привозят сами, но посуду, скатерти, постель оставляют хозяева.

Цены на празднование в коттедже

На стоимость дома влияет в первую очередь локация и метраж поместья. Дополнительно цену может повысить большое количество спальных мест.

"Если дом под 300 кв. м в обычное время стоит 5-10 тыс. на сутки – на Новый год он может стоить даже 50 тыс, если его хорошо подготовить к празднованию. Несмотря на такие немалые цены, дома, расположенные в зеленых зонах, возле леса, с бассейнами, сауной и удобствами для празднования – уже почти полностью разобрано", – отметила Ирина Луханина.

Фото: pinterest

Эконом-предложение для небольшой компании затянет 10 тысяч за двое суток. Это будет небольшой дом, без свежего ремонта и особых удобств. Более улучшенный вариант-20-25 тыс грн. за двое суток.

Цены на аренду загородных коттеджей под Киевом на Новый год в пределах 20-километровой доступности:

дом площадью до 100 кв.м – от 5 тыс. грн в сутки;

дом на 200 кв.м – от 20-30 тыс в сутки;

дом от 300 м – 45-50 тыс. грн в сутки;

ресторанные комплексы-6 – 10 тыс. грн за двухместный номер в сутки.

Альтернатива домикам для празднования

Как альтернатива домикам пользуются спросом и ресторанные комплексы с местами проживания. Больше всего таких предложения-на Новообуховской трассе.

Там также ценник за коттедж имеет "праздничную" наценку: то, что стоит 3,5 тыс. грн в сутки в будни, в новогоднее время – 15-20 тыс.

"Плюсом таких комплексов является организованное питание и досуг. По деньгам на крупную компанию в итоге получается одна и та же сумма расходов – 80-100 тыс на компанию. Минус в том, что, в отличие от большого дома, где все празднуют вместе, в комплексе компания разбросана по маленьких номерах, а встречаются только в банкетном зале", – подчеркнула Ирина Луханина.

Итак, варианты для празднования Новогодних и рождественских праздников можно найти даже в середине декабря. Но выбирать придется из ограниченного количества достаточно дорогих предложений.

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