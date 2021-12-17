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Новий рік за містом: як орендувати котедж для святкування та скільки це коштує

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П'ятниця 17 грудня 2021 12:12
Новий рік за містом: як орендувати котедж для святкування та скільки це коштує Фото: на вартість будинку впливає у першу чергу локація та метраж маєтку (pinterest)
Автор: Леся Соловчук

Попит на святкову оренду заміських будиночків під Києвом не злякали ніякі обмеження та різнокольорові зони. Навпаки — інтерес до святкування на природі цьогоріч навіть вищий, ніж у допандемічні часи. Ще у жовтні серед найпопулярніших запитів поряд з "Новий рік" у пошукових системах фігурували: "дім з каміном", "котедж", "чан", "баня" та навіть просто "дім, ліс".

Які варіанти святкування Нового року приваблювали мешканців столиці та що можна встигнути орендувати за містом, якщо плани змінилися вже в середині грудня – у матеріалі РБК-Україна Realty.

На свята – дорожче

Незмінною залишається "святкова" націнка на оренду: будинки у 20-кілометровій зоні від столиці, як і раніше, зростають в ціні у 2,5-4 рази у порівнянні з буденними розцінками. Пропозиції понад 30 км від столиці – збільшують вартість у 1,5-2 рази.

За даними агентства нерухомості "Старгород", більшість об’єктів на період з 30 грудня до 8 січня було заброньовано ще у жовтні-листопаді, хоча попит на оренду святкових будинків і досі залишається доволі високим.

Дім для святкування з розмахом

Найбільшу зацікавленість кияни проявляють до будиночків у населених пунктах неподалік столиці (у межах 20-25 км) вздовж Обухівської, Одеської та Житомирської трас.

"Ключовим фактором при виборі приміщення є локація, яка має бути не надто віддаленою від Києва і виходити на рекреаційні зони – в ідеалі сосновий ліс, озеро. Якщо котедж має достатньо місця на проживання великої компанії, а також додаткові розваги та оздоровчі процедури на зразок бані, чану чи басейну – такий об’єкт має усі шанси бути зданим в оренду навіть за дуже високу ціну", – наголосив директор агентства "Старгород" Олександр Крикніцький.

Зазвичай для святкування винаймають будинок від 150 до 500 кв.м – залежно від кількості гостей і розмаху свята. За словами незалежного експерта з нерухомості Ірини Луханіної, у інтер’єрі будинку вітаються натуральне дерево, камін, новорічна атрибутика. Для святкування має бути передбачена велика зала – від 30 кв. м, а також 3-5 спалень з великими ліжками із можливістю організувати додаткові спальні місця.

Менше двох діб такі помешкання не здаються, в середньому компанії проживають тут 3-5 діб. Іноді святкування за містом може розтягнутись аж до Різдва.Новий рік за містом: як орендувати котедж для святкування та скільки це коштує

Фото: pinterest

Святковий декор та обладнання

Клієнти цінують також розваги та активності, які господарі пропонують у новорічний період.

Найчастіше додатково пропонують:

  • сауна з купіллю;
  • криті басейни;
  • великий двір з альтанкою та мангалом (барбекю);
  • прикрашену ялинку та святкову атрибутику в інтер’єрі;
  • безпосередню близькість до лісу;
  • місця для паркування автомобілів.

Клієнти все ще бажають, щоб у залі був телевізор, гучні колонки, щоб увімкнути відлік часу та музичний супровід для свята.

Зазвичай продукти орендарі привозять самі, але посуд, скатертини, постіль залишають господарі.

Ціни на святкування у котеджі

На вартість будинку впливає у першу чергу локація та метраж маєтку. Додатково ціну може підвищити велика кількість спальних місць.

"Якщо дім під 300 кв. м у звичайний час коштує 5-10 тис. на добу – на Новий рік він може коштувати навіть 50 тис, якщо його добре підготовити до святкування. Не дивлячись на такі чималі ціни, будинки, розміщені в зелених зонах, біля лісу, з басейнами, сауною і зручностями для святкування – вже майже повністю розібрано", – зауважила Ірина Луханіна.Новий рік за містом: як орендувати котедж для святкування та скільки це коштує

Фото: pinterest

Економ-пропозиція для невеличкої компанії затягне 10 тисяч за дві доби. Це буде невеличкий будинок, без свіжого ремонту і особливих зручностей. Більш покращений варіант – 20-25 тис грн. за дві доби.

Ціни на оренду заміських котеджів під Києвом на Новий рік у межах 20-кілометрової доступності:

  • будинок площею до 100 кв.м – від 5 тис. грн за добу;
  • будинок на 200 кв.м – від 20-30 тис за добу;
  • будинок від 300 м – 45-50 тис. грн за добу;
  • ресторанні комплекси – 6-10 тис. грн за двомісний номер на добу.

Альтернатива будиночкам для святкування

Як альтернатива будиночкам користуються попитом і ресторанні комплекси з місцями проживання. Найбільше таких пропозиції – на Новообухівській трасі.

Там також цінник за котедж має «святкову» націнку: те, що коштує 3,5 тис. грн за добу у будні, у новорічний час – 15-20 тис.

"Плюсом таких комплексів є організоване харчування та дозвілля. По грошах на велику компанію у підсумку виходить одна і та ж сума витрат – 80-100 тис на компанію. Мінус у тому, що, на відміну від великого будинку, де всі святкують разом, у комплексі компанія розкидана по маленьких номерах, а зустрічаються лише в бенкетній залі", – наголосила Ірина Луханіна.

Отже, варіанти для святкування Новорічних та різдвяних свят можна знайти навіть в середині грудня. Але вибирати доведеться з обмеженої кількості досить дорогих пропозицій.

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