ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 08:34
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика Фото: ключевое правило первичного рынка жилья – доверяй, но проверяй (pinterest)
Автор: Виктория Берещак

Декабрь, новогодние праздники и первая половина января – традиционный период распродаж и разнообразных скидок на рынке новостроек. Кто-то ограничивается дисконтами и спецпредложениями "под елочку", а некоторые разрабатывают серию акционных программ, чтобы "догнать" как можно больше покупателей.

Сколько можно реально сэкономить, приобретая квартиру по праздничной скидке от застройщика и на какие "звоночки" стоит обратить внимание, чтобы не проиграть – в авторской колонке для РБК-Украина Realty рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В попытках сэкономить на покупке жилья нет ничего зазорного, если помнить ключевое правило первичного рынка жилья – доверяй, но проверяй. Это касается не только категории и типа скидок, но и истории комплекса, его качественных характеристик, а также опыта и портфеля девелопера.

Зачем застройщики предлагают скидки на квартиры

Природа скидок проста и понятна. С одной стороны – это способ стимулировать и поддержать спрос, в некоторых случаях даже немного отыграть подорожание квадратных метров, которое произошло в этом году. Даже чисто психологически.

С другой – найти покупателя на неликвид и залежавшиеся лоты. Это могут быть как квартиры в не очень востребованных проектах, так и не слишком ходовые планировки, многокомнатные квартиры, предложения на первом и последнем этажах.

Последний вариант, как вы понимаете – на любителя. Возможно то, что не приглянулось кому-то в ЖК с хорошей инфраструктурой, территорией и транспортной доступностью – именно для вас станет отличным вариантом.

Гораздо хуже, если под видом заманчивого предложения застройщик прячет свою финансовую несостоятельность достроить объект без денег инвесторов или пытается хоть как-то перераспределить спрос на рынке за счет высоких дисконтов.

Первое, на что следует обращать внимание охотникам за скидками на недвижимость в новогодние праздники, – ее размер. Размер среднерыночных скидок обычно варьируется от 3 до 10%, но в этом году можно смело рассчитывать на 13-15% от вполне стабильных игроков на многокомнатные габаритные лоты. Это связано с желанием подстегнуть покупательскую активность, которая в этот период несколько снизилась.Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщикаФото: bild.ua

Какие акции и скидки на квартиры бывают в канун Нового года

Запуск различных акций зависит от стратегии и активности продаж как в масштабах компании, так и по конкретному проекту. Не стоит рассчитывать на значительную скидку при высоком уровне спроса.

Если мы говорим о нормальном рыночном стимулировании покупателей – есть три самых распространенных варианта:

  • процент дисконта на определенный пул квартир;
  • подарки и бонусы за покупку недвижимости;
  • финансовые спецпредложения.

В первом случае покупателю предлагают скидку на определенные планировки, либо на тип квартир – чаще всего многокомнатные.

Возможен также вариант, когда есть скидка и на однушки, и на большие по площади квартиры. В таком случае, как правило, между ними будет до 2-4% разницы в дисконте.

Еще один вариант получить такую скидку – это 100% оплата за квартиру или оплата большей части авансового платежа при рассрочке – свыше 60-70%.

Подарки и бонусы – это способ, с одной стороны, построить мостик между компанией и покупателем, а с другой – вполне реальный вариант заполучить клиента на выгодных условиях. Если раньше застройщики ограничивались презентами в виде нескольких кв.м в подарок, то уже в прошлом году можно было встретить более дорогостоящие варианты – например, кладовая в подарок.

Некоторые компании, понимая, насколько в эпоху экономики впечатлений важен клиентский опыт, идут дальше и подписывают партнерские соглашения с ритейлерами бытовой техники и мебельными магазинами. В результате на рынке появляются подарки в виде кухонного гарнитура или выгодные предложения для инвесторов от популярных ритейлеров.

Финансовые спецпредложения – еще один популярный вариант, как заполучить покупателя. Причем в этом году у него есть все шансы стать самым распространенным на рынке. Сюда, в первую очередь, относятся снижение первоначального взноса до 10-20% против привычных 30% по рассрочке и увеличение срока выплат.

Например, появились новогодние предложения с 10% авансом по квартире до 7 лет, рассрочка на квартиры с ремонтом или ремонт в рассрочку с первым взносом 0%.Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщикаФото: bild.ua

Подвох под видом скидки: как распознать

Самым распространенным негативным поводом для супер-предложения может быть отсутствие платежеспособного спроса. Простыми словами – ЖК не выдерживает рыночной конкуренции и проигрывает битву за покупателя более ликвидным и концептуальным новостройкам.

Чтобы отыграться, застройщик может пойти ва-банк и предлагать скидки гораздо выше среднерыночных. Однако важно помнить, что вы покупаете среду для жизни, а не бетонную коробку, поэтому имеют значения все качественные характеристики проекта. Локация, концепция, функциональное наполнение, инфраструктура, экологический потенциал района, зонирование территории, архитектурный проект, айдентика и квартирография.

Вторая причина скидок, которые выше рыночных, – банальная нехватка финансирования для продолжения стройки. Чтобы не попасть впросак, важно наблюдать за строительной динамикой на площадке в течение минимум 3-6 месяцев (т.е. выбрать ЖК нужно заранее) и на портфель сданных проектов компании. Если изменения в степени готовности за полгода не превышают и 10% – есть повод задуматься.

Не стоит пренебрегать и юридической оценкой рисков проекта и застройщика. Независимо от привлекательности предложения, нужно смотреть на "чистоту" участка, проектной документации, разрешительных документов, качество строительных материалов и работ генподрядчика, репутацию заказчика.

Некоторые недальновидные игроки могут также предлагать "дутые" скидки, то есть отыгранные либо предварительным повышением цен, либо колебаниями курса доллара. Такие часто бывают у местных ритейлеров к "черной пятнице". Правда, это – прямая дорога в никуда, ибо все тайное рано или поздно становится явным, а уровень критического мышления и предварительного анализа рынка у покупателей все выше. Просто сравнение с прямыми конкурентами, оценка качественных характеристик, разбор ценовой динамики выводит застройщика на чистую воду.

Ранее наши авторы рассказывали что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году, а также почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Мнения
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Все мнения