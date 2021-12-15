Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика

Декабрь, новогодние праздники и первая половина января – традиционный период распродаж и разнообразных скидок на рынке новостроек. Кто-то ограничивается дисконтами и спецпредложениями "под елочку", а некоторые разрабатывают серию акционных программ, чтобы "догнать" как можно больше покупателей.

Сколько можно реально сэкономить, приобретая квартиру по праздничной скидке от застройщика и на какие "звоночки" стоит обратить внимание, чтобы не проиграть – в авторской колонке для РБК-Украина Realty рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В попытках сэкономить на покупке жилья нет ничего зазорного, если помнить ключевое правило первичного рынка жилья – доверяй, но проверяй. Это касается не только категории и типа скидок, но и истории комплекса, его качественных характеристик, а также опыта и портфеля девелопера.

Зачем застройщики предлагают скидки на квартиры

Природа скидок проста и понятна. С одной стороны – это способ стимулировать и поддержать спрос, в некоторых случаях даже немного отыграть подорожание квадратных метров, которое произошло в этом году. Даже чисто психологически.

С другой – найти покупателя на неликвид и залежавшиеся лоты. Это могут быть как квартиры в не очень востребованных проектах, так и не слишком ходовые планировки, многокомнатные квартиры, предложения на первом и последнем этажах.

Последний вариант, как вы понимаете – на любителя. Возможно то, что не приглянулось кому-то в ЖК с хорошей инфраструктурой, территорией и транспортной доступностью – именно для вас станет отличным вариантом.

Гораздо хуже, если под видом заманчивого предложения застройщик прячет свою финансовую несостоятельность достроить объект без денег инвесторов или пытается хоть как-то перераспределить спрос на рынке за счет высоких дисконтов.

Первое, на что следует обращать внимание охотникам за скидками на недвижимость в новогодние праздники, – ее размер. Размер среднерыночных скидок обычно варьируется от 3 до 10%, но в этом году можно смело рассчитывать на 13-15% от вполне стабильных игроков на многокомнатные габаритные лоты. Это связано с желанием подстегнуть покупательскую активность, которая в этот период несколько снизилась. Фото: bild.ua

Какие акции и скидки на квартиры бывают в канун Нового года

Запуск различных акций зависит от стратегии и активности продаж как в масштабах компании, так и по конкретному проекту. Не стоит рассчитывать на значительную скидку при высоком уровне спроса.

Если мы говорим о нормальном рыночном стимулировании покупателей – есть три самых распространенных варианта:

процент дисконта на определенный пул квартир;

подарки и бонусы за покупку недвижимости;

финансовые спецпредложения.

В первом случае покупателю предлагают скидку на определенные планировки, либо на тип квартир – чаще всего многокомнатные.

Возможен также вариант, когда есть скидка и на однушки, и на большие по площади квартиры. В таком случае, как правило, между ними будет до 2-4% разницы в дисконте.

Еще один вариант получить такую скидку – это 100% оплата за квартиру или оплата большей части авансового платежа при рассрочке – свыше 60-70%.

Подарки и бонусы – это способ, с одной стороны, построить мостик между компанией и покупателем, а с другой – вполне реальный вариант заполучить клиента на выгодных условиях. Если раньше застройщики ограничивались презентами в виде нескольких кв.м в подарок, то уже в прошлом году можно было встретить более дорогостоящие варианты – например, кладовая в подарок.

Некоторые компании, понимая, насколько в эпоху экономики впечатлений важен клиентский опыт, идут дальше и подписывают партнерские соглашения с ритейлерами бытовой техники и мебельными магазинами. В результате на рынке появляются подарки в виде кухонного гарнитура или выгодные предложения для инвесторов от популярных ритейлеров.

Финансовые спецпредложения – еще один популярный вариант, как заполучить покупателя. Причем в этом году у него есть все шансы стать самым распространенным на рынке. Сюда, в первую очередь, относятся снижение первоначального взноса до 10-20% против привычных 30% по рассрочке и увеличение срока выплат.

Например, появились новогодние предложения с 10% авансом по квартире до 7 лет, рассрочка на квартиры с ремонтом или ремонт в рассрочку с первым взносом 0%. Фото: bild.ua

Подвох под видом скидки: как распознать

Самым распространенным негативным поводом для супер-предложения может быть отсутствие платежеспособного спроса. Простыми словами – ЖК не выдерживает рыночной конкуренции и проигрывает битву за покупателя более ликвидным и концептуальным новостройкам.

Чтобы отыграться, застройщик может пойти ва-банк и предлагать скидки гораздо выше среднерыночных. Однако важно помнить, что вы покупаете среду для жизни, а не бетонную коробку, поэтому имеют значения все качественные характеристики проекта. Локация, концепция, функциональное наполнение, инфраструктура, экологический потенциал района, зонирование территории, архитектурный проект, айдентика и квартирография.

Вторая причина скидок, которые выше рыночных, – банальная нехватка финансирования для продолжения стройки. Чтобы не попасть впросак, важно наблюдать за строительной динамикой на площадке в течение минимум 3-6 месяцев (т.е. выбрать ЖК нужно заранее) и на портфель сданных проектов компании. Если изменения в степени готовности за полгода не превышают и 10% – есть повод задуматься.

Не стоит пренебрегать и юридической оценкой рисков проекта и застройщика. Независимо от привлекательности предложения, нужно смотреть на "чистоту" участка, проектной документации, разрешительных документов, качество строительных материалов и работ генподрядчика, репутацию заказчика.

Некоторые недальновидные игроки могут также предлагать "дутые" скидки, то есть отыгранные либо предварительным повышением цен, либо колебаниями курса доллара. Такие часто бывают у местных ритейлеров к "черной пятнице". Правда, это – прямая дорога в никуда, ибо все тайное рано или поздно становится явным, а уровень критического мышления и предварительного анализа рынка у покупателей все выше. Просто сравнение с прямыми конкурентами, оценка качественных характеристик, разбор ценовой динамики выводит застройщика на чистую воду.

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