Квартира в новостройке под 5%: быть или не быть - мнения застройщиков

Фото: потребность в приобретении жилья имеют 40% украинцев, но позволит это себе могут лишь 3-5% (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский, на своем выступлении в Верховной раде, объявил проект "Украинская мечта". Он предполагает, что каждый налогоплательщик сможет получить кредит под 5% для приобретения квартиры в новостройке, электромобиля, получение образования или смены профессии.

РБК-Украина Realty расспросили застройщиков, что они думают по поводу перспектив этой программы и ее влияния на рынок первичной недвижимости.

Девелоперы не единодушны относительно данной инициативы. Они видят в этом потенциал для роста строительной отрасли и экономики страны, но акцентируют внимание на том, что должны быть четко прописаные и прозрачные условия, которые будут понятны и гражданам, и застройщикам.

Доступная ипотека – звезда в далекой галактике

"Доступная ипотека является признаком развитых стран, где строительная отрасль занимает более 10% в структуре ВВП. Для Украины это все еще яркая звезда в далекой галактике". В настоящее время благодаря ипотеке финансируется не более 5% от количества всех сделок покупки недвижимости. Это следствие высоких процентных ставок, коротких сроков ипотеки, недостаточности финансовых ресурсов у банков и завышенных требований к заемщикам", – комментирует генеральный директор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.

"Трудно оценивать подобные заявления президента на данном этапе. Мы уже имеем опыт реализации программы "Доступная ипотека 7%", которая на практике имела значительно меньшую динамику, чем было анонсирована при запуске. Более того, подавляющее большинство сделок, заключенных в рамках программы, касается покупки квартир на вторичном рынке, что никоим образом не стимулирует строительную отрасль, а значит, экономику страны", – считает Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

Коммерческий директор SAGA Development Владимир Даниленко, отмечает, что, несмотря на озвученные президентом весьма оптимистичные цифры экономического роста, непонятно, какой объем средств будет направлен на реализацию программы, насколько стабильным будет их поступление и сможет ли государство покрыть потребность в доступной ипотеке.

Ипотека может стимулировать не только строительную отрасль, но и множество смежных, что является потенциалом для роста экономики (РБК-Украина)

Есть спрос, но нет механизмов

При этом девелоперы сходятся во мнении, что потребность среди населения в таком кредитовании существует и, по понятным правилам игры, они готовы принимать в них участие.

"Доступная ипотека однозначно расширит возможности покупки жилья для тех, кто сейчас об этом только мечтает, увеличит объемы строительства, создаст тысячи рабочих мест, что непременно увеличит и налоговые поступления в бюджет. Ипотека может стимулировать не только строительную отрасль, но и множество смежных, что является потенциалом для роста экономики в целом. Но для этого нужны реальные шаги: поддержка банков, предоставляющих ипотечные кредиты по ставке до 5% годовых сроком на 20 лет, снижение требований к потенциальным заемщикам и усиление ответственности девелоперов", — говорит Сергей Пилипенко.

По словам Анны Лаевской: "Между тем, инициатива президента является громкой и в случае правильной реализации – крайне нужной. Она имеет потенциал стать настоящим, а не декларативным, толчком к полноценному запуску ипотечного рынка. Конечно, мы готовы присоединиться к реализации программы в тех рамках и объемах, в которых это будет возможно согласно условиям, которые пока не были озвучены".

Владимир Даниленко отмечает, что потребность в приобретении жилья имеют 40% украинцев, но позволит это себе могут лишь 3-5%. Поэтому, другие 35% могут стать клиентами государственной ипотечной программы однако, непонятно, какой объем средств будет направлен на реализацию программы, насколько стабильным будет их поступление и сможет ли государство покрыть потребность в доступной ипотеке.

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