За что готовы доплачивать покупатели: новые тренды на рынке жилья

В последнее время стремительно меняется фокус девелопмента и происходит ротация на рынке. О том, как меняются форматы и принципы застройки, есть ли на рынке запрос на полифункциональные проекты и за что сегодня готовы доплачивать покупке жилья – обсудили известные украинские архитекторы, девелоперы и профильные аналитики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из форума "Инвестиции в недвижимость: тренды и проблемы 2021".

Фокус на доступную инфраструктуру

К нам приходит тренд, который уже реализуется во многих европейский городах – так называемый "город 15 минут": 15-минутная доступность от квартиры до всей необходимой инфраструктуры. С приходом пандемии у горожан изменились приоритеты, и если раньше люди обращали внимание на близость жилья к месту работы, то сейчас фокус сместился на лайфстайл.

"Компании, которые не соответствуют этим запросам, уже совсем скоро не смогут конкурировать на рынке жилья", – считает Виктор Забоенко, директор по продажам SAGA Development.

На рынке значительно увеличился запрос на строительство многофункциональных комплексов с развитой инфраструктурой. И этим нужно пользоваться. Ведь будущее крупных городов – кластерная застройка.

"Сейчас появился новый формат жилья – Home Urban. Раньше люди руководствовались принципом безопасности "мой дом – моя крепость", теперь люди стремятся получить комфорт. Поэтому, выбирают жилые комплексы формата круглогодичного отеля. Если раньше отели копировали жилье, то сейчас жилье копирует отель", – поделился новейшими трендами Дмитрий Васильев, главный архитектор Archimatika.

Девелоперы из своей практики подтвердили, что работа над инфраструктурой жилого комплекса – инвестиция с высокой будущей маржинальностью. За это покупатели готовы платить.

Фото: lun.ua

Концепция "город в городе" и целостная экосистема

Сейчас в городах наблюдается тенденция к децентрализации. У покупателей жилья акцент с вопроса "где я буду жить?" смещается на "как я буду жить?".

Концепция "Город в городе" дает возможность людям установить свои правила и придерживаться их внутри экосистемы – как поведенческие, так и визуальные. Сейчас не покупают просто квадратные метры. Людям, которые не просто инвестируют в недвижимость, а покупают жилье для себя – интересна именно экосистема.

При этом, стоит ли вкладываться в концепцию с точки зрения инвесторов, мнения экспертов разошлись. Дмитрий Ковганич, Президент FIABCI-Ukraine, считает, что инвесторам не интересна концепция и экосистема комплекса. Они хотят вложить деньги в метры и получить свою прибыль.

Но Виктор Забоенко уверен, что при этом возрастает общая ликвидность объекта, а следовательно – добавленная стоимость недвижимости. Поэтому инвесторы также отдают предпочтение проектам с современной концепцией, на которую есть спрос на рынке. Фото: lun.ua

Эконом-класс не имеет перспектив

Под влиянием локдаунов в Украине "осталось" больше денег, чем в прошлые годы, а заработные платы выросли до 25%. Сейчас на руках у граждан около 30 млрд долларов. Учитывая, что украинцы привыкли инвестировать свои накопления в недвижимость, которая остается основным инструментом вложения средств, рынок имеет большой потенциал роста. Во многих проектах девелоперов – инвестиционная покупка квартир на ранних этапах достигает доли в 50%. Но меняются и предпочтения покупателей.

"Мы заканчиваем этап первичного насыщения рынка жилья. Эконом-класс уже не имеет перспектив реализации. Нужно переходить к новым форматам и учитывать европейский опыт", – уверен Дмитрий Васильев.

Ранее мы рассказывали, что инвестиции интересны именно тогда, когда они не облагаются дополнительными налогами.