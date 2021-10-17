За що готові доплачувати покупці: нові тренди на ринку житла

Останнім часом стрімко змінюється фокус девелопменту та відбувається ротація на ринку. Про те, як змінюються формати та принципи забудови, чи є на ринку запит на поліфункціональні проекти та за що сьогодні готові доплачувати покупці житла – обговорили відомі українські архітектори, девелопери та профільні аналітики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з форуму "Інвестиції у нерухомість: тренди та проблеми 2021".

Фокус на доступну інфраструктуру

До нас приходить тренд, що вже реалізовується у багатьох європейський містах – так зване "місто 15 хвилин": 15-хвилинна доступність від квартири до своєї необхідної інфраструктури. З приходом пандемії у містян змінилися пріоритети, і якщо раніше люди звертали увагу на близькість житла до місця роботи, то зараз фокус змістився на лайфстайл.

"Компанії, які не відповідатимуть цим запитам, вже зовсім скоро не зможуть конкурувати на ринку житла", – вважає Віктор Забоєнко, директор з продажів SAGA Development.

На ринку значно збільшився запит на будівництво багатофункціональних комплексів з розвиненою інфраструктурою. І цим потрібно користатися. Адже майбутнє великих міст – за кластерною забудовою.

"Зараз з’явився новий формат житла – Home Urban. Раніше люди керувалися принципом безпеки "мій дім – моя фортеця", тепер люди прагнуть отримати комфорт. Тому, обирають житлові комплекси формату цілорічного готелю. Якщо раніше готелі копіювали житло, то зараз житло копіює готель", – поділився новітніми трендами Дмитро Васильєв, головний архітектор Archimatika.

Девелопери зі своєї практики підтвердили, що робота над інфраструктурою житлового комплексу – інвестиція з високою майбутньою маржинальністю. За це покупці готові платити. Фото: lun.ua

Концепція "місто в місті" та цілісна екосистема

Зараз в містах спостерігається тенденція до децентралізації. У покупців житла акцент з питання "де я буду жити?" зміщується на "як я буду жити?".

Концепція "Місто в місті" дає можливість людям встановити свої правила та дотримуватись їх всередині екосистеми – як поведінкові, так і візуальні. Зараз не купують просто квадратні метри. Людям, які не просто інвестують у нерухомість, а купують житло для себе – цікава саме екосистема.

При цьому, чи варто вкладатися у концепцію з точки зору інвесторів, думки експертів розійшлися. Дмитро Ковганич, Президент FIABCI-Ukraine, вважає що інвесторам не цікава концепція та екосистема комплексу. Вони хочу вкласти гроші в метри, та отримати свій прибуток.

Але Віктор Забоєнко впевнений, що при цьому зростає загальна ліквідність об’єкту, а отже – додана вартість нерухомості. Тому інвестори також віддають перевагу проектам з сучасною концепцією, на яку є попит на ринку.

Фото: lun.ua

Eконом-клас не має перспектив

Під впливом локдаунів в Україні "залишилось" більше грошей ніж у минулі роки, а заробітні плати виросли до 25%. Наразі на руках в громадян близько 30 млрд доларів. Враховуючи, що українці звикли інвестувати свої накопичення у нерухомість, яка залишається основним інструментом вкладання коштів, ринок має великий потенціал зростання. В багатьох проектах девелоперів – інвестиційна купівля квартир на ранніх етапах досягає частки у 50%. Але змінюються й вподобання покупців.

"Ми закінчуємо етап первинного насичення ринку житла. Економ-клас вже не має перспектив реалізації. Потрібно переходити до нових форматів та враховувати європейський досвід", – впевнений Дмитро Васильєв.

Раніше ми розповідали, що інвестиції цікаві саме тоді, коли вони не обкладаються додатковими податками.