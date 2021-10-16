Отсутствие участков и новые налоги: ближайшее будущее рынка недвижимости

Государство внедряет ряд законов, направленных на тотальный контроль над доходами.

Какие основные проблемы развития строительного рынка и чего ожидать инвесторам в недвижимость в связи с новыми законодательными инициативами власти – обсудили эксперты рынка недвижимости, строительства и инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию с форума "Инвестиции в недвижимость: тренды и проблемы 2021".

Развитие города и агломерации

В Киеве отсутствуют свободные и готовые к жилой застройке земельные участки. Решением этой проблемы может стать застройка промышленных зон. Для этого нужно эффективное сотрудничество над стратегическим развитием города между руководством столицы и застройщиками. К этому призвал Президент КСУ, экс-замминистра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе. Он отметил, что "плотность городов будет расти, но наша задача сделать их комфортными и удобными. Нельзя просто застроить все жильем. Должно быть место инфраструктуре, бизнес-кластерам, общественным пространствам и т.п.".

Президент КСУ также подчеркнул, что Киев уже не является лидером по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Сейчас его опережают Киевская область и Львовская область.

Прогноз о том, что в ближайшие годы будет активно развиваться столичная агломерация подтверждает также советник Киевского городского Головы по вопросам финансов и инвестиций Сергей Круглик. Большинство локальных застройщиков продавали жилье через физических лиц (фото: lun.ua)

Последствия законодательного регулирования

Игроки строительного рынка также отметили, что государство внедряет ряд законов, направленных на тотальный контроль над доходами и принимает все возможные меры для налогообложения таких доходов. В частности, речь о законе № 5600, в котором после первого чтения была исключена норма об НДС с продажи жилья, но пока остался пункт об НДФЛ в размере 18% с каждой третьей продажи (за исключением расходов). Это значительно ограничивает прогнозируемую прибыль инвесторов в недвижимость, что может негативно повлиять на весь рынок. В частности – перспективы достройки части объектов. Особенно в Киевской области, где такой схемой продаж пользовались большинство локальных застройщиков. Сейчас там действует около 30 схем по продаже недвижимости в процессе строительства.

"Конечно, застройщики области перейдут на схемы, которые используют в столице. Но лучше было бы всем перейти на единую прозрачную схему, которая не увеличивает стоимость недвижимости за счет дополнительных затрат. Инвестиции интересны именно тогда, когда они не облагаются дополнительными налогами", – отметил Владислав Кононов, директор AVM development. Если эта норма в законе останется – часть инвесторов понесет деньги в другие сферы, где возможна доходность в 20-24%, добавил он.

Что касается нового законопроекта о гарантиях прав инвесторов при покупке жилья на первичном рынке, его цель – защитить инвесторов от недобросовестных застройщиков. Но с другой стороны такой закон создает препятствия в работе девелоперских компаний. Влад Кононов отметил, что в той редакции законопроекта, в которой он на сегодняшний день существует, его полноценная реализация невозможна. Хотя представители девелоперских компаний в целом поддерживают идею такого законопроекта.

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