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Многолетний недострой "Парус" в Днепре снесут: Филатов рассказал детали

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 12:33
Многолетний недострой "Парус" в Днепре снесут: Филатов рассказал детали Фото: недостроенное здание гостиницы "Парус" (wikimapia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 2 февраля, Верховный Суд Украины окончательно вернул недостроенное здание гостиницы "Парус" территориальной громаде Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина.REALTY со ссылкой на пост мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

"Мы, только мы, вернули "Парус" в город, и в ближайшее время его снесем. Уже совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя. Безусловно, что огромный трезуб, нанесенный волонтерами в 2014-м году, при сносе здания будет обязательно закрашен", - отметил городской голова.

Сообщая о решении суда, Филатов назвал недостроенное здание гостиницы "одним из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны".

"С 1975 года (!) этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц", - напомнил Филатов о главной проблеме, которую создал этот недострой для города.

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