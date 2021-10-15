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Дешевле на 5,5 миллионов: Илон Маск снизил цену на особняк в Калифорнии

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Пятница 15 октября 2021 15:46
Дешевле на 5,5 миллионов: Илон Маск снизил цену на особняк в Калифорнии Фото: ранее дом сдавался в аренду для проведения мероприятий (zillow.com)
Автор: Леся Панченко

Дом владельца Tesla Inc. площадью 16000 кв. футов можно приобрести за 32 млн долларов.

Американский изобретатель-миллиардер Илон Маск снизил цену на особняк в Калифорнии. Дом был выставлен на продажу в июне по цене 37,5 млн долларов. Но за это время покупателя на него не нашлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Bloomberg.

Отныне дом владельца Tesla Inc. площадью 16000 кв. футов предложен по цене 31,99 долларов, что на 5,5 млн долл. (15%) дешевле изначального предложения.

Особняк расположен в курортном городке Хиллсборо (округ Сан-Матео, штат Калифорния) и построен в 1916 году. Он имеет семь спален и десять ванных комнат, библиотеку и музыкальный зал, а также кухню, собственный бассейн и паркинг на 11 автомобилей. Все это находится на участке площадью 47 акров (19 га).Дешевле на 5,5 миллионов: Илон Маск снизил цену на особняк в КалифорнииФото: zillow.com

До выставления на продажу дом сдавался в аренду для проведения мероприятий.

Илон Маск написал в июне о своем решении продать последние дома, которые ему принадлежат, в связи с планами избавиться от большей части собственности, как способа притупить критику своего богатства и разорвать связи с государством.

В прошлом году предприниматель переехал в Техас, который является третьим по величине рынком Tesla в США, уступая лишь Калифорнии и Флориде. В штате нет налога на доходы физических лиц, тогда как Калифорния вводит высокие налоги в стране для своих самых богатых жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас.

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