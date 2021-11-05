Арендные ставки в ТРЦ Киева откатились на 20 лет назад: чего ожидать в ближайшие годы

Пандемия оказала большое влияние на рынок торговой недвижимости Украины. Очень сильно пострадали товарооборот (снизился до уровня 2005 года) и посещаемость торговых центров, что сказалось на потребительских настроениях с одной стороны и арендных ставок (снизились до уровня 2001 года) – с другой.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию с пресс-конференции компании UTG.

Киев – лидер региона по торговым площадям

По данным UTG, за последние два "пандемических" года в столице введены в эксплуатацию новые ТЦ суммарной арендной площадью 233 380 кв.м.

В 2021 на рынок вышли ТРЦ Respublika Park (135 000 кв.м, запланированное открытие 12 ноября), XiT Mall (9 600 кв.м), Black One (2 500 кв.м).

В 2020 – только один ТРЦ Retroville (86 280 кв.м).

По уровню насыщенности торговыми площадями Киев с показателем 658 кв.м на 1000 жителей обогнал главные торговые столицы СНГ – Москву (628 кв.м), Санкт-Петербург (571 кв.м) и ряд городов Восточной Европы.

Кроме того, на этапе разработки и строительства находятся еще 36 объектов.

"На фоне ограниченного количества активных ритейлеров, открытие любого крупноформатного торгового центра ощутимо влияет на показатель среднерыночной вакантности, затрудняет привлечение арендаторов", – комментирует руководитель Департамента стратегического консалтинга Константин Олейник.

По его словам, по состоянию на 2021 год средневзвешенная вакантность в торговых центрах Киева составила 10%. Источник: UTG

Конкуренция растет – ставки снижаются

Среднерыночный показатель посещаемости ТЦ на ноябрь 2021 года снизился до 505 человек. Фиксированные арендные ставки на помещения площадью 50-200 кв.м в торговых центрах Киева в ноябре 2021 года составили почти 23 долл. за кв.м. Это откат на уровень 2001 года.

Конкуренция продолжает усиливаться: на 2022–2023 годы задекларированы к открытию ТРЦ White Lines (28 000 кв.м), New Ray (34 500 кв.м), April Mall (36 500 кв.м), Baltic Sky (10 000 кв.м), Lake Plaza (22 000 кв.м) Ocean Mall (110 000 кв.м), "Лукьяновка" (47 052 кв.м) и другие объекты.

Ввод в эксплуатацию этих проектов приблизит профицит торговых площадей. Это перераспределит потоки потребителей между ТЦ, спровоцирует рост вакантности и снижение арендных ставок. Фото: ТРЦ Retroville – единственный столичный ТРЦ, вышедший на рынок в 2019 году (retroville.ua)

Бум открытия новых ТЦ в регионах

За два года карантинных ограничений товарооборот в торговых центрах упал на 30%, посещаемость – на 60%.

Евгения Локтионова, директор UTG, отметила, что сейчас на рынке ТЦ пришло время регионов. "Торговая недвижимость в регионах сейчас развивается даже больше, чем в Киеве. В следующем году будет бум открытия новых и реконцепции устаревших ТЦ в регионах. Причем это будут как большие города – Харьков, Одесса, Днепр, так и меньшие – Черкассы, Винница, Хмельницкий, Каменец-Подольский. Там, в отличие от столицы, предложение качественных торгово-развлекательных площадей намного меньше, при этом спрос высокий".

Самый устойчивый формат в локдаун

Самым устойчивым форматом торговой недвижимости в свете событий последних двух лет становятся районные ТЦ. Это объекты небольшой площади (в среднем 15-20 тыс. кв.м), которые расположены в густонаселенных микрорайонах и жилых комплексах. В них обычно есть сетевой супермаркет, аптека и небольшая торговая галерея. Из-за того, что посетители такого ТЦ живут в пешей доступности, а основные арендаторы не закрываются во время локдауна – этот формат имеет преимущества перед большими ТРЦ.

"Через 2-3 года в каждом микрорайоне и ЖК Киева и пригорода будет свой районный ТЦ", – уточнила эксперт.

Ранее мы рассказывали, что ожидание нового локдауна всячески тормозит развитие сегмента коммерческих помещений.