Орендні ставки в ТРЦ Києва відкотилися на 20 років тому: чого очікувати найближчими роками

Пандемія дуже вплинула на ринок торгівельної нерухомості України. Дуже сильно постраждали товарообіг (знизився до рівня 2005 року) та відвідуваність торгових центрів, що позначилося на споживчих настроях з одного боку та орендних ставок (знизилися до рівня 2001 року) – з іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію із прес-конференції компанії UTG.

Київ – лідер регіону з торгових площ

За даними UTG, за останні два "пандемічні" роки у столиці введено в експлуатацію нові ТЦ сумарною орендною площею 233 380 кв.м.

У 2021 році на ринок вийшли ТРЦ Respublika Park (135 000 кв.м, заплановане відкриття 12 листопада), XiT Mall (9 600 кв.м), Black One (2 500 кв.м).

У 2020 – лише один ТРЦ Retroville (86 280 кв.м).

За рівнем насиченості торговими площами Київ із показником 658 кв.м на 1000 жителів випередив головні торгові столиці СНД – Москву (628 кв.м), Санкт-Петербург (571 кв.м) та низку міст Східної Європи.

Крім того, на етапі розробки та будівництва знаходяться ще 36 об'єктів.

"На тлі обмеженої кількості активних рітейлерів, відкриття будь-якого великоформатного торгового центру відчутно впливає на показник середньоринкової вакантності, ускладнює залучення орендарів", – коментує керівник Департаменту стратегічного консалтингу Костянтин Олійник.

За його словами, станом на 2021 рік середньозважена вакантність у торгових центрах Києва становила 10%. Джерело: UTG

Конкуренція зростає – ставки знижуються

Середньоринковий показник відвідуваності ТЦ на листопад 2021 знизився до 505 осіб. Фіксовані орендні ставки на приміщення площею 50-200 кв.м у торгових центрах Києва у листопаді 2021 року становили майже 23 дол. за кв.м. Це відкат до рівня 2001 року.

Конкуренція продовжує посилюватися: на 2022–2023 роки задекларовано до відкриття ТРЦ White Lines (28000 кв.м), New Ray (34500 кв.м), April Mall (36500 кв.м), Baltic Sky (10000 кв. м), Lake Plaza (22 000 кв.м) Ocean Mall (110 000 кв.м), "Лук'янівка" (47 052 ​​кв.м) та інші об'єкти.

Введення в експлуатацію цих проектів наблизить профіцит торгових площ. Це перерозподілить потоки споживачів між ТЦ, спровокує зростання вакантності та зниження орендних ставок. Фото: ТРЦ Retroville – єдиний столичний ТРЦ, який вийшов на ринок у 2019 році (retroville.ua)

Бум відкриття нових ТЦ у регіонах

За два роки карантинних обмежень товарообіг у торгових центрах упав на 30%, відвідуваність – на 60%.

Євгенія Локтіонова, директор UTG, зазначила, що зараз на ринку ТЦ настав час регіонів. "Торгова нерухомість у регіонах зараз розвивається навіть більше, ніж у Києві. Наступного року буде бум відкриття нових та реконцепції застарілих ТЦ у регіонах. Причому це будуть як великі міста – Харків, Одеса, Дніпро, так і менші – Черкаси, Вінниця, Хмельницький , Кам'янець-Подільський. Там, на відміну від столиці, пропозиція якісних торгово-розважальних площ набагато менша, при цьому попит високий".

Найстійкіший формат у локдаун

Найстійкішим форматом торгової нерухомості у світлі подій останніх двох років стають районні ТЦ. Це об'єкти невеликої площі (в середньому 15-20 тис. кв.м), які розташовані у густонаселених мікрорайонах та житлових комплексах. У них зазвичай є мережевий супермаркет, аптека та невелика торгова галерея. Через те, що відвідувачі такого ТЦ живуть у пішій доступності, а основні орендарі не закриваються під час локдауну – цей формат має переваги перед великими ТРЦ.

"Через 2-3 роки у кожному мікрорайоні та ЖК Києва та передмістя буде свій районний ТЦ", – уточнила експерт.

Раніше ми розповідали, що очікування нового локдауну всіляко гальмує розвиток сегменту комерційних приміщень.