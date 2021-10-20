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Помещения под стрит-ритейл: ожидание нового локдауна сдерживает цены

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Среда 20 октября 2021 08:48
Помещения под стрит-ритейл: ожидание нового локдауна сдерживает цены Фото: спрос на нежилую недвижимость под стрит-ритейл достаточно высок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Наибольший спрос наблюдается на объекты с окупаемостью 13-14 лет.

В третьем квартале 2021 года цены продажи и аренды коммерческих помещений под стрит-ритейл в крупнейших городах страны: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье практически не изменились. Ожидание нового локдауна тормозит развитие сегмента.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Ассоциацию специалистов по недвижимости Украины.

Наиболее востребованными были объекты площадью 70-150 кв. м под продовольственные магазины, кофейни, салоны красоты, аптеки, отделения банков в многолюдных локациях. Но даже там цены выросли лишь на 2-3% в среднем.

В крупнейших городах наблюдается тенденция к сокращению отделений коммерческих банков, что может повлиять не только на количество помещений, выставленных на продажу или в аренду, а и на стоимость таких объектов. Тем не менее, до конца года цены продажи и арендные ставки будут оставаться стабильными.

"Ожидание нового локдауна всячески тормозит развитие сегмента коммерческих помещений под стрит-ритейл. Поэтому вероятность роста цен продажи и арендных ставок маловероятна", — подытожил президент АСНУ Юрий Пита.

При этом в Запорожье, в отличие от городов-миллионников, выросло количество приобретений объектов стоимостью 100-150 тыс. долларов.

"Несколько лет назад в сегменте коммерческих помещений большинство сделок касались объектов стоимостью 60-80 тыс. долларов. Сейчас потенциальные покупатели уже готовы инвестировать суммы вдвое больше. Однако владельцы не спешат продавать свои объекты, которые сдаются в аренду и приносят постоянную прибыль", — рассказал председатель Запорожского отделения АСНУ Дмитрий Бейда.

Эксперт отметил, что наибольший спрос наблюдается на объекты с окупаемостью 13-14 лет. При этом 3-5 лет назад окупаемость коммерческих площадей была на уровне 7-10 лет.

"Спрос на нежилую недвижимость под стрит-ритейл достаточно высок. Однако предложение стало значительно меньше из-за завышенных ценовых ожиданий владельцев коммерческих помещений. Сейчас стоимость аренды на 15-25% ниже, чем была в прошлом году", — подчеркнул эксперт.

Ранее мы рассматривали вопрос, стоит ли вкладывать деньги в нежилые помещения.

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