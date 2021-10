Золоті Ворота потрапили до 20-ки найкращих локацій світу

Район посів 16 місце у рейтингу видання Time Out.

Район Золотих воріт у Києві потрапив у двадцятку найкращих районів світу, посівши 16-те місце у ретингу "49 найкрутіших районів світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський ресурс Time Out.

Район Золотих воріт називають ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом.

"Там, де колись був славетний вхід до середньовічного Києва, тепер ви знайдете захоплюючий район, що випромінює енергію та творчість. Вулиці Рейтарська, Ярославів Вал, Стрілецька та Олеся Гончара в самому центрі Старого Києва, змінюються з космічною швидкістю", – йдеться у описі локації.

Всього у рейтингу "The 49 coolest neighbourhoods in the world", представлені локації, які рекомедується відвідати, за відгуками 27 000 людей.

"Територія навколо Золотих Воріт наповнена барами, затишними кафе, дизайнерськими бутиками та закладами, які викликають ностальгію. Почуття спільності з акцентом на збереження спадщини міста і оригінальні зелені зони, такі як Сквер київських інтелігентів – все це робить локацію ідеальним місцем для знайомства з прогресивною частиною Києва", – відзначають в матеріалі.

Столичні Золоті Ворота обійшли в рейтингу такі популірні локації, як Noord в Амстердамі, Villeray у Монреалі та Surry Hills в Сіднеї.

