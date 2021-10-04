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Генплан Києва презентують громаді до кінця року, - Оленич

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Понеділок 04 жовтня 2021 18:25
Генплан Києва презентують громаді до кінця року, - Оленич Фото: Генеральний план вкаже вектор розвитку Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Базовий містобудівний документ планують винести на громадські слухання наприкінці поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови КМДА і керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) Петра Оленича на сайті КМДА.

"Генеральний план — це основа міста та базовий показник, від якого ми повинні відштовхуватись. Він вкаже вектор розвитку Києва. Наприкінці року ми плануємо винести документ на громадські слухання. Кияни зможуть офіційно подати свої пропозиції, щодо кожної буде надана відповідь. Для цього спеціалісти вже працюють над доопрацюванням всіх документів відповідно до законодавчих і будівельних норм", – розповів Петро Оленич.

Він також акцентував увагу на важливості врахування думки громади. Як приклад – голосування за проєкти Громадського бюджету. Цього року прямий інструмент електронної демократії з’явився у міському застосунку "Київ Цифровий": завдяки ньому люди можуть брати участь у розподілі міських коштів.

Також CDTO Києва підкреслив, що в Генеральний план входить і комплексна схема транспорту, яку міська влада зараз доопрацьовує спільно зі Світовим банком.

"Наразі ми починаємо впровадження інтелектуальної транспортної системи у Києві. Для цього проводимо збір та аналіз даних щодо транспортних потоків у місті. Саме з "розумним" плануванням ми зможемо отримати від системи бажаний ефект", – додав Петро Оленич.

Раніше ми розповідали, що у Києві на Сирці побудують новий житловий район.

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