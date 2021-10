Золотые Ворота попали в 20-ку лучших локаций мира

Район занял 16 место в рейтинге издания Time Out.

Район Золотых ворот в Киеве попал в двадцатку лучших районов мира, заняв 16-е место в рейтинге "49 самых крутых районов мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский ресурс Time Out.

Район Золотых ворот называют идеальным местом для знакомства с прогрессивным Киевом.

"Там, где когда-то был знаменитый вход в средневековый Киев, теперь вы найдете захватывающий район, излучающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Олеся Гончара в самом центре Старого Киева, меняются с космической скоростью", – говорится в описании локации.

Всего в рейтинге "The 49 coolest neighbourhoods in the world", представлены локации, которые рекомендуеться посетить, по отзывам 27 000 человек.

"Территория вокруг Золотых Ворот наполнена барами, уютными кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и оригинальные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов – все это делает локацию идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – отмечают в материале.

Столичные Золотые Ворота обошли в рейтинге такие популистские локации, как Noord в Амстердаме, Villeray в Монреале и Surry Hills в Сиднее.

Раньше мы рассказывали, что Генплан Киева киевляне увидят уже в конце года.